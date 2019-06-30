Курьёзы на съемках «Покровских ворот»: гипсового пионера пришлось украсть

Вместо Ульяновой хотели снимать Гундареву, а на роль Хоботова приглашали Андрея Миронова.

30 июня исполнилось бы 85 лет прекрасной актрисе Инне Ульяновой. Одна из самых известных ее работ – роль поистине великолепной Маргариты Павловны Хоботовой в фильме Михаила Козакова «Покровские ворота». Сегодня мы вспоминаем курьезные случаи, произошедшие во время съемок этой картины, а также замечательную характерную Инну Ульянову, личная жизнь которой не менее интересна, чем жизнь экранной Маргариты Павловны.

Чтобы снять фильм – Козакову пришлось перевоплотиться в Дзержинского. Три раза

Прочитав сценарий, руководство «Мосфильма» не пришло в восторг. Что именно их озаботило – неясно, только сценарий обозвали «идеологически сомнительным» и «легкомысленным». Михаилу Козакову пришлось сыграть Дзержинского в трех фильмах, чтобы доказать свою идеологическую чистоту! И только после этого режиссеру позволили приступить к съемкам «Покровских ворот».

Кроме того, очень помогла актриса Софья Пилявская, исполнившая роль Алисы Витальевны – тетушки главного героя, Костика. Ее очень уважал председатель Гостелерадио Сергей Лапин. Именно Пилявская уговорила его дать разрешение на съемки.

В фильм о простых москвичах знаменитые актеры не вписывались

Разрешение было получено, и тут встал вопрос: каких актеров взять на «Покровские ворота»? Козаков поначалу планировал снимать Андрея Миронова в роли интеллигентного Хоботова. Но потом подумал: фильм – о простых москвичах, живущих в коммуналке, и знаменитый Миронов в эту картину как-то не вписывается…

Отказались и от первоначальной кандидатуры Натальи Гундаревой на роль Маргариты Павловны. Безусловно, Наталья Георгиевна справилась бы с этой ролью отлично. Но у Козакова была задумка – вывести на экран хороших театральных актеров, которых пока не знает широкий зритель. Так в фильме появились Анатолий Равикович и Инна Ульянова.

А Савву Игнатьевича мог сыграть Никита Михалков, — но он сам отказался от этого предложения, и тогда в фильм пригласили Виктора Борцова.

На роль же Костика пробовались два десятка актеров! Олег Меньшиков попал в «Покровские ворота», можно сказать, случайно: его увидела в каком-то фильме жена Козакова, он ей очень понравился, и Олега нашли. Бесспорно, Костик в его исполнении получился блистательный.

Чтобы придать особый московский колорит дворику, в котором Савва Игнатьевич играет с соседями в домино, киношники пошли на преступление – под покровом ночи увезли из другого двора приглянувшегося им гипсового пионера. Попросту говоря, украли…

А что было делать? От реквизиторов требовали создать соответствующую атмосферу, вот они и постарались! И, согласитесь, виражи, которые закладывал вокруг гипсового пионера Савранский на мотоцикле, выглядят очень эффектно.

Запрет на «хлопнуть по рюмашке» и эмигрантку Кореневу

Наконец, ценой огромных усилий фильм был снят. И… сразу же оказался на полке. Его долго запрещали. Сначала – из-за Елены Кореневой, сыгравшей медсестру Людочку: актриса эмигрировала из страны, поставив тем самым фильм под удар.

Потом – из-за пьянчужки Велюрова, постоянно предлагавшего «хлопнуть по рюмашке»: в самом разгаре была антиалкогольная кампания.

Чиновникам, кроме того, не нравилась привычка Саввы Игнатьевича постоянно вставлять в свою речь немецкие слова. Более того – не понравилась решетка сада, в котором Велюров исполнял свои куплеты: кто-то углядел в узоре ограды звезду Давида…

Затем Козакова обвинили в том, что он порочит честное имя бывшего фронтовика Саввы Игнатьевича: ведь, по факту, он «разбил крепкую советскую семью»!

Фильм сокращали, вырезали «сомнительные» сцены… Полностью он был показан только после развала СССР – а сняли его, напомним, в 1982 году.

Несмотря на все трудности, фильм получился невероятно лиричным и в то же время смешным. Персонажи «Покровских ворот» — это, в сущности, символы давно ушедшей эпохи, по которой так тоскует сегодня старшее поколение.

Инна Ульянова – красивая любовь и горькое одиночество

Роль Маргариты Павловны – практически единственная главная роль, выпавшая на долю Ульяновой, однако ее недаром называли «королевой комедии»: даже крошечный эпизод она умела сыграть так ярко, что он запоминался зрителю.

Как и возле Маргариты Павловны, возле Инны Ульяновой всю жизнь оказывались мужчины, достойные лишь второго плана. С кем только не было у актрисы жгучих романов! Некоторое время она жила с легендарным актером и режиссером Николаем Губенко. Потом актриса вышла замуж за красавца Бориса Голдаева – он играл Левина в «Анне Карениной». Однако через полтора года развелась – уж очень откровенно он ухаживал за красотками-актрисами.

Но самой красивой страницей ее жизни стала любовь с французским летчиком. После окончания войны Константин Фельдзер остался жить в Москве. Он был старше Инны на 20 лет и мгновенно влюбился в эту яркую, острую на язык девушку. Роман был головокружительным, только вот замуж за Фельдзера Инна так и не вышла, хотя он много раз делал ей предложение: боялась, что ее брак с французом навредит ее отцу, заместителю министра.

«Дон-Жуан в юбке»

А потом Константин умер. Инна осталась одна. Впрочем, в ее жизни еще были романы, но серьезных отношений она ни с кем больше не начинала. И детей не хотела – говорила, что чувствует себя «Дон-Жуаном в юбке». Скоро начались проблемы с алкоголем, и в 2005 году «жизнь в стиле танго» для Инны Ульяновой закончилась: актриса умерла от цирроза печени, навсегда оставшись для зрителей властной и сильной Маргаритой Павловной, привыкшей всеми командовать.

Многие зрители и кинокритики считают: «Покровские ворота» — даже более трогательный гимн столице, чем признанный шедевр «Я шагаю по Москве». И режиссер, и актеры, и вся съемочная группа настолько глубоко погрузилась в процесс создания ленты, что получился невероятно искренний и тонкий фильм, в каждом кадре которого перед нами предстает тот или иной уголок Москвы.