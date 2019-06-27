Лучшие шутки героя Макса Райта и других персонажей сериала «Альф»

Teleprogramma.pro вспоминает популярнейший ситком 1980-1990-х годов.

Трагическая новость пришла сегодня из США – в возрасте 75 лет скончался от рака актер Макс Райт, знакомый целому поколению телезрителей всего мира благодаря ролям владельца кофейни из сериала «Друзья» и, конечно же, роли Вилли Танера в ситкоме «Альф».

«Альф» – это настоящая легенда. Жители США впервые увидели сериал, созданный Томом Пэтчеттом и Полом Фаско, 22 сентября 1986 года на канале NBC и завершился в марте 1990-го. За это время было выпущено 102 эпизода. Для показа в нашей стране «Альф» был куплен лишь в 1996 году и сразу полюбился российским зрителям.

В то время у многих ребят были мягкие игрушки в виде Альфа, дети жевали жвачку и собирали наклейки с кадрами из фильма, а кому-то удалось даже собрать коллекцию карточек с цитатами и вредными советами из фильма.

Главным героем ситкома был косматый житель планеты Мелмок по имени Гордон Шамуэй. Его корабль потерпел крушение в Лос-Анджелесе, проломив крышу дома типичного американского семейства. Танеры – Вилли (Макс Райт), его жена Кейт (Энн Шедин), их дочь Линн (Андреа Элсон) и сын Брайан (Бенджи Грегори), решили не сдавать пришельца властям, дали ему кличку Альф (сокращение от «Alien form of life», что переводится как «инопланетная форма жизни») и разрешили остаться в их доме. Они и представить не могли, что с появлением нового члена семьи жизнь так серьезно изменится…

В память о Максе Райте портал Teleprogramma.pro решил вспомнить самые забавные шутки из ситкома «Альф». Возможно, у кого-то из вас они вызовут ностальгию по 1990-м и даже заставят пересмотреть некоторые эпизоды сериала.

Альф и кошки, которых нельзя есть

Гордон Шамуэй – большой обжора. На его родной планете Мелмок, до того, как она взорвалась, самой любимой едой всех жителей были кошки, однако на Земле герой обнаружил, что кошек есть запрещено, здесь они – всего лишь домашние питомцы. Ради Танеров пришелец сдерживает свои инстинкты, и, тем не менее, их кот Лаки периодически оказывается в смешных ситуациях, когда кажется, что он вот-вот станет главным блюдом на обеденном столе.

Этому коту и теме еды в целом посвящено немало шуток ситкома.

— Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!

Гипнотизирует кота:

— Твои веки тяжелеют… Ты засыпаешь… Ты больше не кот… Ты — бублик.

— Сидел тихо, мирно. Потом проголодался. Дальше, как в тумане.

— Овощи — это не еда, это то, что едят с едой!

— Что здесь такое?

— Дважды запеченная свинина.

— Больше похоже на дважды съеденную свинину.

— Как задолбали эти тупые правила: не есть кота, не бить посуду, не есть кота.

— Правосудие беспристрастно!

— А если я предложу правосудию печенье?

— Правосудие рассмотрит ваше предложение.

— Если понадоблюсь, я буду у холодильника.

— Не понадобишься.

— Всё равно буду у холодильника.

— Какой чай вы предпочитаете: травяной или обычный?

— Я предпочитаю скотч.

— Еще анекдот. «Все ли грибы можно есть? Все, но некоторые только один раз».

— Давайте сперва перекусим, а дружелюбие проявите потом.

Любовь и прочие неприятности

В ситкоме попадается немало шуток на тему любви. На Мелмоке у Альфа была девушка, однако теперь он остался единственным представителям своего вида и может лишь рассуждать о любви Землян друг к другу, да подкалывать парочки вокруг — Вилли и Кейт, Линн с ее первыми романтическими увлечениями, соседей Окмонеков.

— Ей пришла в голову глупейшая мысль, что она меня больше не любит.

— Ты не хочешь, чтобы парень, который тебе нравится, знал, что нравится тебе?!

— Именно.

— Логично.

— Я вас, люди, не понимаю. Если вы любите кого-то, вы боитесь, чтоб он узнал об этом. Но когда оказывается, что вы ему тоже небезразличны, вы жалеете о потерянном времени. А если завтра ваша планета взорвется?

— Боюсь, тебе придется любить меня до гроба.

— Чтобы на Земле наступил мир, мировые лидеры должны обняться и расцеловаться.

— Ты думаешь, Рейган с Горбачёвым будут целоваться?

— Не в губы…

— Лин, послушай старших: оставь искусство! Действуй по плану «А» — хватайся за первого попавшегося богача.

— Кейт! Вилли! Я поранил коленку! Идите поцелуйте!

— У нас говорят: если ты кого—то любишь, отпусти его. Если он к тебе вернется, значит он твой, но, если его переедет машина — так тому и быть.

О разном

Другие шутки из «Альфа», попавшие в эту подборку, касаются самых разных житейских ситуаций.

— Вилли, смотри президент Кеннеди! А, нет это мисс Болгария…

— Оклеивать оконные стекла обоями – не значит делать ремонт.

— Дело вкуса.

— Я заметил, что ты всё время что-нибудь чинишь, Вилли.

— Это потому, что ты всё время что-нибудь ломаешь, Альф.

— Хорошо, что наши хобби дополняют друг друга!

— Ты не одолжишь мне 500 долларов? Я тебе отдам в следующую зарплату.

— Но у тебя нет работы.

— Я имел в виду твою следующую зарплату.

— Тревор, по-моему, это помесь кенгуру с орангутангом.

— Ты себя недооцениваешь.

— Один тип обозвал меня ябедой только за то, что я сдал его полиции.

— Позовите репортёров: у нас демократия умерла!

— Альф, как ты думаешь решить проблему бездомных?

— Уже решил!

— Как решил?

— Для каждого из них строится дом.

— А что ты думаешь делать с безработицей?

— Её уже нет. Все строят дома!

— Может и войн больше нет?

— А кому воевать? Все бегают, обои для новых домов выбирают.

— Я требую восстановления озонового слоя Земли.

— Альф, к субботе мы не успеем…

— Ой-ой-ой, стоит только указать кому-нибудь на прореху в его мировоззрении, и он сразу обижается.

— Не стоит так ходить, Вилли!

— Почему?

— Потому что я проигрываю!

— И не вини себя.

— А я и не виню.

— Значит, ты слушал меня невнимательно.

— Не нужно было сушить голову феном, а то у тебя мысли разлетелись.

— Да когда я что ломал?.. Ну, я имею в виду в последнее время? Ну, на этой неделе… Ну хоть сегодня… Ну хоть после обеда…

— Это такая игрушка — пазлы.

— Она поломана!

— В этом и смысл, Альф. Ты должен её собрать.

— Чего это? Я её не ломал!

— Барбекю уже разгорелось… Особенно колеса.

— Пожарная? Скорее приезжайте! На меня напал гигантский таракан! Не приедете? Тогда я кот и не могу слезть с дерева.

— Где ты сейчас? Чем ты занимаешься?

— Я в спальне, примеряю синее платье Кейт.

— Ни на шаг оттуда!

— Куда же я пойду, у меня нет подходящих туфель.

— Альф, где ты взял эту молнию?

— Вилли, помнишь свою старую куртку, которую ты хотел выбросить — не выбрасывай ее… Я отрезал эту молнию с твоего нового пальто.

— Жир горит! Жир горит! Брось занавески, туши меня!

— Я заметил, что ты всё время что-нибудь чинишь, Вилли.

— Это потому, что ты всё время что-нибудь ломаешь, Альф.

— Хорошо, что наши хобби дополняют друг друга!

— Я уже месяц под домашним арестом.

— Не месяц, а три дня.

— Тогда почему я нацарапал тридцать чёрточек на перилах?

— Потому что ты вандал.

— С каких это пор ты спишь стоя?

— С тех пор, как сплю с этой коробкой на голове.

— Ты смешон.

— Ну не смешней, чем ты спишь: рот открыт, слюна по подушке…

— Когда ползаешь под чужими окнами и не такое услышишь!

— Ты знаешь, кто не очень рад из-за ты-знаешь-кого.

— Ты скажи ты-знаешь-кому, пусть идет он-знает-куда.

— И что Рэнди?

— Неизвестно. Информация поступила в его голову и теперь безуспешно ищет там мозги.

— Ладно, посмотрим, что там у Вилли в кармане… О Боже, чья-то рука!

— Это я такой чувствительный или в комнате какая-то напряжённость?

— По-моему, мы договаривались, что ты будешь спрашивать разрешения, прежде чем трогать мои инструменты.

— Извини. Можно?

— Да.

— Вот видишь, ты по-прежнему главный.

— Я устал, я моргаю с трудом!