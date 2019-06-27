Звездные истории

Салтыкова объяснила, почему Балабанов выбрал ее на роль в «Брате-2»

Теперь певица мечтает, чтобы ее дочь снялась в достойной картине.

Салтыкова объяснила, почему Балабанов выбрал ее на роль в «Брате-2»
Ирина Салтыкова блестяще сыграла роль в картине "Брат-2"/globallookpress.com

Певица Ирина Салтыкова во время «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему культовый режиссёр Алексей Балабанов, который ушел из жизни несколько лет назад, выбрал именно ее на роль в картине «Брат-2».

Ирина Салтыкова
Салтыкова сыграла одну из главных ролей в «Брат-2″/globallookpress.com

«Я успела спросить у Леши, почему он остановился именно на моей кандидатуре. Он так удивленно посмотрел на меня и спросил: «А кого еще?» Он считал, что именно я ассоциировалась с символом того поколения конца девяностых», — сказала певица.

Как считает Ирина Салтыкова, Балабанов – очень мудрый человек, который всегда знал, чего хочет от актеров. При этом он сразу сказал всей съемочной бригаде, что фильм «Брат-2» — коммерческий проект. Он ставил цель заработать денег и это ему в полной мере удалось. Сама же певица заметила, что подобной истории, как в фильме, с ней не случалось.

«Я была глупая в каких-то моментах молодости. Скрывать не стану. Сейчас все в моей жизни поменялось. Вообще я бы хотела, чтобы какую-нибудь роль в кино сыграла моя дочь. Но Алиса не хочет быть актрисой. Она все-таки музыкант и певица», — заявила Ирина Салтыкова.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алексей БалабановИрина СалтыковаКартина "Брат-2"

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Салтыкова объяснила, почему Балабанов выбрал ее на роль в «Брате-2»
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