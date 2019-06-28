Почему жена Панкратова-Черного много лет прощала измены 

28 июня – юбилей любимого многими комедийного актера Александра Панкратова-Черного, биография которого полна всевозможных курьезов. Смешные, нахальные, пробивные и очень веселые герои Панкратова-Черного невольно вызывают улыбку и смех у зрителей.

Впрочем, в фильмографии актера есть и драматические, по-настоящему глубокие роли, к которым он пришел с возрастом. И жизнь самого Панкратова-Черного, фильмы которого мы с удовольствием смотрим, не всегда легкая и веселая, как может показаться на первый взгляд. Возможно, кто-то удивится, но в характере этого лукавого балагура и весельчака нашлось место для сильной и нежной любви.

Правда, женился на своей любимой актер только в 2012 году – их сыну к тому моменту уже исполнилось 32 года.

Панкратов-Черный: личная жизнь в юности и чужая дочь

В юности, едва поступив в театральное училище города Горький (так раньше назывался Нижний Новгород), Александр влюбился в однокурсницу Ирину. Он писал трогательные стихи, долго ухаживал за девушкой. И ее сердце растаяло. Поскольку Саша не понравился родителям Ирины, молодые люди сняли скромную квартиру на свои стипендии и стали жить отдельно.

Через некоторое время чувства остыли, Александр и Ирина расстались. А спустя несколько лет бывшая возлюбленная написала ему письмо о том, что воспитывает его дочь Светлану. Александр хотел увидеться, но Ирина запретила – «чтобы не травмировать ребенка». Актер долгое время помогал дочери материально – присылал деньги и подарки.

И только недавно выяснилось, с помощью теста ДНК, что Светлана – не родная дочь Панкратова-Черного. Впрочем, как признался артист, для него это уже не столь важно – он все равно дружит с ней, и не прекратил общаться после того, как узнал правду.

Два коротких брака и долгая любовь

Долгое время Панкратов-Черный ничего не рассказывал о своих официальных браках. Лишь недавно стало известно, что совсем юным он дважды становился мужем, причем официально. Но оба студенческих брака распались очень быстро.

И артист, разочаровавшись, зарекся от штампа в паспорте. Как ему казалось – навсегда. Но получилось иначе.

Похоже, молодость Александра Васильевича протекала невероятно бурно. Вот и Юлией Монаховой он тоже познакомился, когда еще был студентом. Отцом Юлии был талантливый и успешный кинооператор Владимир Монахов, который сразу сказал дочери: ему нужна не ты, это он через меня хочет сделать карьеру.

Такие слова сильно обидели Александра. И он очень долго из принципа не женился на Юлии официально, хотя у них сложилась очень дружная и крепкая семья. И только в 2012 году, как рассказывал Александр Васильевич, он внезапно задумался: а что будет с близкими людьми – женой и сыном – если он вдруг умрет? Получается, что они не имеют никакого официального статуса!

И тогда Панкратов-Черный, наконец-то, повел Юлию в загс. Их сыну было уже 32 года. Свадьбу устраивать не стали – просто отметили это событие вдвоем, выпив шампанского.

Панкратов-Черный считает, что испортил своей жене жизнь

Экранный образ артиста – бесшабашный ловелас, веселый балагур, — во многом совпадает с его настоящим характером. Вот и быть примерным семьянином у артиста не всегда получалось. Александр Васильевич признавался: за прошедшие годы он не раз уходил от Юлии, потому что влюблялся в других женщин и пробовал построить с ними отношения.

Однако каждый раз он возвращался к ней. И эта мудрая и терпеливая женщина всегда принимала его. И очень любила.

А ему до сих пор кажется, что он испортил супруге жизнь. Все могло сложиться иначе, ведь за ней когда-то ухаживали успешные юноши из состоятельных семей, а в мужья достался, по его словам, «шалопай».

Да и специальность у Юлии серьезная – она окончила в свое время киноведческий факультет, работала на киностудии имени Горького, сотрудничала с такими легендами, как Татьяна Лиознова, Сергей Герасимов. Но потом посвятила все свое время дому, семье, стала личным редактором Панкратова-Чернова – редактирует его стихи, следит за рабочим графиком мужа, занимается домашним хозяйством.

Они вместе вот уже много лет. И Александр Панкратов-Черный не устает признаваться жене в любви и благодарить ее за то, что она есть в его жизни. Он, как и в юности, пишет стихи и посвящает их лишь одной женщине – Юлии. Он называет ее святой женщиной.

Кстати

У Александра Панкратова-Черного хватает времени и сил не только на то, чтобы сниматься в новых фильмах и самому снимать, но и на благотворительность. А еще он продолжает писать стихи. На некоторые из них созданы песни – например, «Господи, дай же мне волю» Иосиф Кобзон исполнил на торжественном открытии Храма Христа Спасителя.