Звездные истории Клара Новикова о слухах об онкологии: «Что за привычка хоронить людей?»
Звездные истории

Клара Новикова о слухах об онкологии: «Что за привычка хоронить людей?»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Юмористку возмутили публикации в СМИ.

Недавно журналисты заподозрили, что у артистки Клары Новиковой онкология. Предположение было высказано на основании того, что юмористка в последнее время редко посещает светские мероприятия. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко попросила народную артистку прокомментировать слухи.

«Я играю в театре и готовлюсь к гастролям»

Оказалось, что Новикова читала статьи о том, что больна. Подобные новости возмутили ее до глубины души. Порталу Teleprogramma.pro Клара Борисовна рассказала, что в свои 72 года она совершенно здорова и ведет активную жизнь.

У Клары Новиковой рак?
Новикова возмущена слухами о своей болезни. Фото: globallookpress.

– Я очень возмущена тем, что обо мне распространяют подобные слухи. Во-первых, что значит, я нигде не появляюсь? Я веду активную жизнь: хожу на дни рождения к друзьям, практически еженедельно я играю в спектаклях в Театре на Малой Бронной (Новикова является приглашенной артисткой театра — Прим. Ред.), у меня готовится большой настольный тур.

Подобные публикации просто возмутительны. Что за привычка хоронить живых людей? То Дроботенко (российский юморист и актер Сергей Дроботенко — Прим. Ред.) похоронили, теперь принялись за меня! – прокомментировала Клара Борисовна.

У Клары Новиковой рак?
Поклонники могут видеть артистку на сцене Театра на Малой Бронной. Фото: globallookpress.

«Обидно, что этот ужас читают мои поклонники»

Новикова рассказала, что пыталась найти журналистку, которая опубликовала лживую информацию о состоянии ее здоровья, но не вышло.

– Автор не поставил свою фамилию под публикацией, поэтому поговорить с ним оказалось невозможно. Я выяснила, что эта молодая девушка. Хотела позвонить ей и сказать «Что же ты делаешь, милочка?». Меня интересует, почему эта девушка не позвонила и не спросила — больна я или нет? Ведь если я не посещаю тусовки, которые интересны ей, это совсем не значит, что со мной что-то не то.

Обидно, что этот ужас читают мои поклонники, и многие верят в болезни, которые мне приписывают. Прошу не верить этим сплетням. У меня в жизни все хорошо! В этом году мой внук Лев закончил институт, внучка Анна — школу. Все прекрасно и чувствую я себя замечательно, но такие публикации очень расстраивают, – призналась Клара Борисовна.

У Клары Новиковой рак?
Новикова заявила, что чувствует себя прекрасно. Фото: globallookpress.

В этом году Новиковой исполнится 73 года. В 2010 году она сменила амплуа — стала меньше работать в комедийном жанре и попробовала себя, как актриса драматического жанра. Первым опытом стала спектакль Евгения Арье «Поздняя любовь», где Клара Борисовна исполнила главную роль.

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Клара Новикова о слухах об онкологии: «Что за привычка хоронить людей?»
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