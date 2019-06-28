Почему Яна Поплавская развелась с мужем после 25 лет брака

28 июня – день рождения любимой Красной Шапочки из детства, актрисы Яны Поплавской, личная жизнь которой всегда волновала зрителей не меньше, чем творческая.

Яна Поплавская, биография которой вызывает неподдельный интерес, 25 лет прожила в браке, который называли идеальным. А потом развелась, удивив и огорчив поклонников и тех, кто ее знал. Оказалось, что никакого счастливого и «идеального» брака уже давно не существовало.

С будущим мужем ее познакомила мама

После фильма «Про Красную Шапочку» в юную Яну Поплавскую была влюблена вся мужская половина страны – очаровательная непосредственная девочка была не похожа на кукольно-беззащитных принцесс и покорно-бессловесных падчериц, Красная Шапочка в исполнении Яны лихо расправлялась с коварными волками, уверенно защищая себя и других.

Повзрослевшая Яна поступила в Щукинское училище, она встречалась с юношей из обеспеченной семьи – сыном дипломата, который очень нравился ее родителям. И вдруг…

Яна должна была сниматься для детской передачи «Будильник». По сюжету она изображала жену, а вот артист, который собирался сняться в роли ее мужа, заболел. И мама Яны отправилась по коридорам «Останкино», заглядывая во все двери, чтобы найти для дочки партнера. Нашла – Сергея Гинзбурга. Привела его и произнесла слова, ставшие пророческими: «Яна, познакомься, это твой муж».

Он даже не знал, что она сыграла Красную Шапочку

После съемок в «Будильнике» молодые люди стали встречаться. Яна признавалась, что она почти сразу влюбилась в обаятельного Сергея. Однажды они сидели вместе в кафе, и вдруг к Яне подошли с просьбой дать автограф – «Вы ведь Красная Шапочка, да?». Яна расписалась, после чего Сергей ее спросил: «Не стыдно? Тебя ведь приняли за другого человека».

Оказалось, он даже не знал, что его девушка играла Красную Шапочку в знаменитом фильме. Он считал, что эту роль исполнила Оля Рождественская, — на самом деле эта девочка только пела вместо Яны в фильме. Поплавская признавалась: «Человек, не видевший «Про Красную Шапочку», мне попался впервые!».

Но окончательно Яна была сражена, когда увидела Сергея на сцене. Он играл сумасшедшего поэта, и девушка, как завороженная, не могла отвести от него глаз. После спектакля она поднесла ему букет белых пионов. После этого их роман стал развиваться стремительно, и скоро они уже жили вместе, а потом и поженились.

Похищение ребенка

У Сергея был маленький сын от первого брака – Егор. Когда у Сергея и Яны уже родился старший сын Клим, его бывшая жена привезла маленького Егора и оставила Сергею, так что Яна растила сразу двоих мальчишек. Яна очень старалась подружиться с Егором, ведь это был сын ее любимого человека. А через некоторое время, когда все уже чувствовали себя одной семьей, бывшая жена Гинзбурга вдруг вспомнила о сыне.

Она приехала к дому Сергея и Яны, дождалась, когда Егор на несколько минут останется один, и попросту похитила его. Женщина увезла сына, о котором не вспоминала годами, оформила на него документы с другими именем и фамилией… Для Яны и Сергея это были очень тяжелые времена.

Яна Поплавская: дети и ревность мужа

В тот период утешением для Яны стал ее родной сын – Клим. Она очень любила мужа и старалась не замечать его главного недостатка – чудовищной ревности. Сергей запрещал ей видеться с кем-либо в его отсутствие. Возвращаясь домой, спрашивал у соседей – кто к Яне приходил, пока его не было?

Прощала Яна мужу и небольшие заработки. Старалась сама работать как можно больше, не отказывалась ни от каких предложений, вела передачи, играла в театрах, была ведущей мероприятий, выступала на радио, снималась в кино… Однажды даже была ассистенткой гипнотизера. И на заработанные деньги в первую очередь покупала одежду и обувь для Сергея и Клима, а сама зимой ходила в стареньких сапогах и часто болела.

И все же Яна была счастлива. Целых 10 лет. Актриса считает, что их отношения надломились в тот момент, когда она была беременна вторым ребенком – девочкой, и случилось несчастье – сердце неродившейся дочки перестало биться. Потерявшая ребенка Яна была безутешна. А Сергей даже не стал ее успокаивать – просто повернулся и ушел в гараж. Яна осталась одна со своим горем.

Потом у них родился второй сын, Никита. Беременность протекала очень тяжело, Яне пришлось пить гормоны, от которых она сильно поправилась. Однажды муж подвел ее к зеркалу и презрительно сказал: «Посмотри, на кого ты стала похожа!». Это был удар наотмашь. Яна почувствовала, что ее предал самый близкий человек.

Новая жизнь

Словом, совместная жизнь становилась все более невыносимой. Яна чувствовала – а потом и знала наверняка – что у ее мужа появляются другие женщины. Скоро и она стала себе позволять поглядывать на других мужчин… Несколько раз уходила от Сергея, но он всякий раз уговаривал ее вернуться, даже спал на коврике перед ее дверью.

И все же долго так продолжаться не могло. Окончательный разрыв произошел в 2010 году. Яна полюбила Евгения Яковлева, ведущего на радио. Они давно были знакомы и испытывали друг к другу симпатию, и вот, наконец, обоим стало ясно: жить друг без друга они не могут. Это помогло Яне поставить окончательную точку в отношениях с Сергеем Гинзбургом.

Новые занятия

Не так давно Яна Поплавская выпустила книгу «Встань и иди! Иначе нельзя», в которой рассказала о своей жизни, об ошибках, о тех людях, которые встречались на ее пути.

Вместе с Российской государственной детской библиотекой Яна проводит фестивали, призванные вернуть детям любовь к чтению.

Актриса играет в антрепризном спектакле, а свободное время посвящает журналистике. Кроме того, Яна основала благотворительный фонд и старается помогать всем, кто попал в тяжелую ситуацию. Поплавскую многие считают резкой – актриса порой может высказаться очень прямо и остро. Она может уйти с передачи, если видит, например, что излишне откровенные и даже скабрезные вопросы обсуждают в присутствии маленьких детей. Что ж, вот такая она – Красная Шапочка нашего детства, прямая и откровенная, строгая и бескомпромиссная актриса Яна Поплавская.

Кстати

Актриса строга не только к другим, но и, в первую очередь, к себе и своим близким. Ее сыновья начали сами зарабатывать на жизнь с 16 лет – по настоянию мамы. Она хотела, чтобы дети почувствовали: чтобы заработать даже 100 рублей, надо потрудиться. Сегодня и Клим, и Никита – вполне состоявшиеся взрослые мужчины, и Яна уверена: они смогут позаботиться о маме, когда она будет в этом нуждаться.

С днем рождения, Яна Евгеньевна! Новых побед и достижений, а главное – радости от общения с теми, кого вы любите!