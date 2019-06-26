Александр Рапопорт посоветовал мужчинам жениться как можно раньше

Актер Александр Рапопорт, звезда картин «Чтец» и «Нанолюбовь», стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он признался, что в 18 лет создал семью. Причем с супругой они живут вместе больше тридцати лет и абсолютно счастливы. Его жена в годы их знакомства трудилась официанткой в кафе «Дружба».

«Я тогда учился на первом курсе медицинского института. Люся была сумасшедшей красоты. Мы всем потоком ходил на нее смотреть. В итоге она стала моей женой. Ребята, я вам скажу, что жениться надо как можно раньше. Я сразу стал лучше учиться, устроился на подработку», — рассказал актер.

Как утверждает Рапопорт, его супруга была очень строгой девушкой. К примеру, однажды он пришел поздно домой с другом. Она вызвала его на серьезный разговор и сказала, что ей не нравится его поведение.

«Люся очень быстро нашла общий язык с моими родителями. Чуть ли не с первого дня знакомства стала называть их мамой и папой. Она с родителями сблизилась настолько, что даже когда с ними ругалась, то они спорили с ней, как с дочерью, а не как с моей женой. Естественно, что во всех наших конфликтах родители занимали ее сторону. При этом Люся не хотела, чтобы я был психотерапевтом, как о том мечтали мои родители. Ей казалось, что я смогу себя реализовать в актерской среде», — вспомнил Александр Рапопорт.