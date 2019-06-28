Какая трагедия сблизила Ляйсан Утяшеву и Павла Волю

28 июня празднует свой день рождения Ляйсан Утяшева – прославленная гимнастка, потрясающе красивая женщина и счастливая жена и мама. Сегодня имя Ляйсан Утяшевой неотделимо от имени ее мужа – популярного артиста и сценариста Павла Воли.

А ведь их встреча могла никогда не произойти. Более того – первой Павла заметила не сама Ляйсан, а ее мама. Мудрая женщина посоветовала дочери обратить внимание на умного и симпатичного парня…

Разные дороги в столицу

Ляйсан приехала в Москву в 1997 году. Мама воспитывала ее одна, и все силы были отданы на то, чтобы дочка стала успешной. Когда стало ясно, что девочка делает успехи в художественной гимнастике, Зульфия Утяшева перевезла Ляйсан в столицу – чтобы дочь могла учиться у самой Ирины Винер и стать чемпионкой.

Павел появился в Москве чуть позже – в 2001 году, после того, как окончил пединститут в Пензе.

Ляйсан упорно тренировалась, получила звание мастера спорта по художественной гимнастике и стала обладательницей множества престижных спортивных наград.

Павлу пришлось испытать многое – и на стройке работать, и сценарии писать, и вести радиопередачи.

Карьера Ляйсан завершилась в 2006-м – девушке пришлось уйти из большого спорта после тяжелых травм, она перенесла операции, после которых долго восстанавливалась. Поняв, что больше не сможет участвовать в серьезных соревнованиях, Утяшева занялась другими интересными делами: вела мероприятия, снималась в рекламе, а позднее стала телеведущей – зрители хорошо знают ее по программам «Фитнес со звездами» и «Личный тренер».

Павел Воля тоже достиг успеха в столице. Его телешоу Comedy Club зрители впервые увидели в 2005 году, и с тех пор его популярность нисколько не снижается.

Знакомство благодаря маме

Именно на телевидении будущие супруги и познакомились. Правда, ни о каких нежных чувствах речь поначалу не шла. Они просто здоровались при встрече и могли порой перекинуться парой фраз на общие темы.

Постепенно их разговоры делались все более откровенными и длинными. Молодым людям было интересно друг с другом, однажды они всю ночь просидели на лавочке в парке, разговаривая обо всем на свете, и даже строгие охранники не стали их прогонять, — было ясно, что эта пара очень увлечена беседой.

Зульфия, мама Ляйсан, оказалась прозорливой и мудрой женщиной. Сидя вместе с дочкой на концерте Comedy Club, она посоветовала Ляйсан внимательнее приглядеться к Павлу: «Только умный человек способен так тонко шутить, не пересекая грань пошлости. Хороший мальчик, обрати внимание».

Горе, а за ним – счастье

В 2012 году Ляйсан потеряла маму. Самого главного в жизни человека, которая буквально вела ее за руку – была директором дочери, помогала во всех ситуациях…

Эта трагедия стала бы для нее непереносимой, но рядом оказался верный друг – Павел Воля. И оказалось, что их дружба – это уже нечто большее. Ляйсан потом так и не могла вспомнить первые недели после смерти мамы. Она не могла ни есть, ни спать, сильно похудела… Дошло до того, что девушке понадобилась помощь профессиональных психологов.

Но больше всех специалистов ей помог Павел. Он постоянно находился рядом, он просто сказал любимой: «Я понесу тебя на руках». И горе, разделенное с близким человеком, оказалось посильным. А потом, постепенно и незаметно, они стали неразлучными.

Расставание, встреча и тихая свадьба

Так получилось, что расстаться влюбленным все же пришлось. Ляйсан уехала работать в Америку и Англию, Павел оказался в Париже – там снимали фильм «Мамы-2» с его участием. Зато встреча после разлуки стала настоящим счастьем. Они решили вместе отправиться в Барселону – когда-то Ляйсан слышала от мамы, что этот город создан для влюбленных. Там и были произнесены главные слова.

Вскоре Ляйсан и Павел поженились. Они ничего не скрывали специально, просто не стали устраивать шумных торжеств. Пришли в загс, расписались, а потом скромно отпраздновали событие с самыми близкими родственниками. Тем не менее, бракосочетание известной спортсменки и не менее известного артиста стало неожиданностью для мира шоу-бизнеса. Долго никто не мог поверить в то, что это не первоапрельская шутка, — уж очень разные Ляйсан и Павел и по характеру, и по темпераментам.

Павел всегда рядом

Ляйсан признается, что чувствует себя рядом с Павлом защищенной. Он постоянно рядом, всегда старается подставить плечо, взять на себя самое трудное. Когда Ляйсан рожала первенца, Павел находился рядом с палатой, и в первые же секунды после рождения сына Роберта счастливый отец смог взять его на руки.

Спустя 2 года молодая семья пополнилась девочкой, которую назвали Софией. Сейчас Роберту уже 6 лет, а его сестричке – 4 года. Ляйсан и Павел так же счастливы, как в первые дни своей любви. Мы поздравляем с днем рождения Ляйсан Утяшеву и желаем еще долго наслаждаться подарками судьбы – любовью мужа, красивыми и здоровыми детьми, радоваться и удивляться каждый день.