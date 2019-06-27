Звездные истории Как Вольф Мессинг помог Борису Хмельницкому стать артистом 
Звездные истории

Как Вольф Мессинг помог Борису Хмельницкому стать артистом 

Ольга Моисеева

Этого актера обожали миллионы – красивое благородное лицо, мужественные манеры, глубокий низкий голос. Наконец, борода, которая ему невероятно шла и помогала создавать образ – то Робин Гуда, то капитана, то шведского короля. 27 июня – день рождения Бориса Хмельницкого. 

Его не стало в 2008-м, но зрители еще долго будут помнить его экранных героев, трогающих душу своим сильным характером и благородством.  

Удивительно, как переплелась жизнь этого актера с жизнью известного прорицателя Вольфа Мессинга. Ведь, если бы не Мессинг, вполне возможно, Хмельницкий никогда не стал бы актером. 

Мессинг влюбился в его маму с первого взгляда

Кадр из сериала «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»
Кадр из сериала «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»

Маленькому Борису было тогда всего 4 года, его сестре Луизе – 6. Луиза потом часто вспоминала историю их знакомства с медиумом. Хмельницкий-старший был офицером, в те годы он служил на Дальнем Востоке. Его высокое положение позволяло жить в хорошей квартире и пользоваться всеми благами цивилизации – например, ходить в театр на все премьеры и встречи со знаменитостями. 

Однажды на Дальний Восток приехал сам Мессинг. Детей на представление не взяли – был поздний вечер, но брат с сестрой пробрались в театр тайком, спрятавшись в полумраке балкона. В первом ряду сидела их красавица мама в праздничном бордовом платье. Рядом с ней – отец. После представления они пошли за кулисы – знакомиться с Мессингом. Видимо, в тот момент и вспыхнула в сердце великого прорицателя страсть, с которой он не мог справиться долгих 30 лет… 

«Никогда не обманывай Мессинга 

Кадр из сериала «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»
Кадр из сериала «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»

Зинаида Хмельницкая, мама Бориса и Луизы, вероятно, почувствовала, что Мессинг к ней неравнодушен. И на следующий день, увидев, что прорицатель направляется к их дому, Зинаида быстро шепнула дочери: «Скажи, что меня нет дома!». 

Девочка так и сделала. А Вольф Григорьевич ласково посмотрел на нее и ответил: «Ты, наверное, не заметила – мама уже дома. Она лежит в дальней комнате, а под головой у нее вышитая крестиком подушечка». Луиза почувствовала себя неловко, а Мессинг прошел в дом. Навстречу ему вышла Зинаида – ей тоже было неловко, она попросила гостя приходить тогда, когда дома будет ее муж. 

А он долго смотрел на нее, не в силах отвести взгляд. Оба все понимали. Зинаида очень любила мужа, помогла ему получить высшее образование, больше 10 рез переезжала вместе с ним и детьми с места на место. Поэтому она, разумеется, не могла ответить на чувства прославленного прорицателя. 

Подружился с ее детьми 

Вольф Мессинг. Фото
Вольф Мессинг. Фото: Wikipedia

А Мессинг все понимал, но не мог с собой ничего поделать. И тогда он стал дружить с ее детьми – Борисом и Луизой. Часто уходил с ними гулять, подолгу разговаривал, выслушивал детские рассказы… А Зинаиду продолжал любить на расстоянии, никак не обнаруживая свои чувства. Чтобы не мешать ее семейному счастью.

 

А однажды Мессинг сказал Борису и Луизе: «Как хорошо, что вы у меня есть! Я ведь не могу ни с кем дружить, почти ни с кем не общаюсь, – я вижу, что думают люди. И я очень одинок…». 

Позднее Вольф Мессинг женился на Аиде Михайловне и очень сильно привязался к ней. По мнению Луизы, и их маму он тоже продолжал любить, — только эти два чувства были совсем разными. 

Как Мессинг помог Борису Хмельницкому стать артистом

Кадр из фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
Кадр из фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»

Борис Хмельницкий очень мечтал стать артистом, но было одно серьезное препятствие – юноша сильно заикался. Еще в три года его напугал петух, чуть не заклевав малыша. С тех пор ничего с заиканием поделать было нельзя. И все же Борис очень хотел учиться на актерском факультете. Их семья жила тогда во Львове. Брат и сестра отправились в Москву, их мама посоветовала найти там Вольфа Григорьевича. 

Это было, как в сказке. На двери – никакого глазка. Никто не предупреждал о своем приезде. Тем не менее, едва успев позвонить, брат и сестра услышали из-за старенькой обшарпанной двери: «А, Лузочка и Боря! Сейчас-сейчас, открываю…». Мессингкоторого все считали полубогом, очень обрадовался друзьям – повел их на кухню, поставил чайник. 

Они не успели еще поделиться своими планами, как он сказал Борису:

— Мечтаешь артистом стать? Что ж, все получится. Не волнуйся – Вольф Григорьевич с тобой, всегда помни об этом.  

И на следующий день начались чудеса. На экзаменах Борис совсем не заикался, он отлично прочитал подготовленные произведения. Но оставался еще экзамен по технике речи Одна ошибка, один раз собьешься – и не примут. 

Но на экзамен Борис опоздал – перепутал дни. Очень огорчился. И вдруг к нему в коридоре подошел профессор из приемной комиссии: «Что, опоздал?». И секретарше: «Была не была, давай поставим ему «отлично» по технике речи, уж очень хорош этот Хмельницкий!».

Кадр из фильма «Дикая охота короля Стаха»
Кадр из фильма «Дикая охота короля Стаха»

Вне себя от  счастья, брат с сестрой помчались звонить Мессингу. И услышали в трубке – «Знаю, пятерка. Вольф Григорьевич всегда с вами». 

Так Бориса приняли в Щукинское училище. Узнав новость, их мама разрыдалась в трубку: «Это все ОН – Мессинг! Разве такое чудо произошло бы, если бы не его помощь?». 

Конечно, Мессинг не вылечил Бориса от заикания. Он просто помог ему поверить в себя и еще в то, что он, Мессинг, всегда будет рядом, даже на расстоянии, будет помогать. Любовь и заботу этого необычного человека Борис чувствовал еще долго. 

 

Хмельницкий уже активно снимался и играл в театре, Луиза тоже жила своей жизнью, но Мессинг продолжал дружить с «Лузочкой и Борей». Так продолжалось до тех пор, пока его не стало в 1974 году. 30 лет знаменитый предсказатель был рядом с Борисом Хмельницким и его сестрой – даже если находился далеко. 

Может быть, именно благородство Мессинга и сформировало характер Бориса Хмельницкого – личная жизнь его всегда интересовала поклонниц, и давно уже не секрет, что, разведясь со своей женой Марианной Вертинской, Борис Алексеевич оставил у себя маленькую дочь, без которой не представлял своей жизни. Даше тогда был всего год. 

Был и второй брак, но он тоже закончился разводом. А Хмельницкий во всех интервью повторял: «Обе мои жены – замечательные», и никогда не сказал в их адрес ни одного плохого слова. 

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Борис ХмельницкийВольф Мессинг

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Как Вольф Мессинг помог Борису Хмельницкому стать артистом 
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