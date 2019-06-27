Как Вольф Мессинг помог Борису Хмельницкому стать артистом 

Этого актера обожали миллионы – красивое благородное лицо, мужественные манеры, глубокий низкий голос. Наконец, борода, которая ему невероятно шла и помогала создавать образ – то Робин Гуда, то капитана, то шведского короля. 27 июня – день рождения Бориса Хмельницкого.

Его не стало в 2008-м, но зрители еще долго будут помнить его экранных героев, трогающих душу своим сильным характером и благородством.

Удивительно, как переплелась жизнь этого актера с жизнью известного прорицателя Вольфа Мессинга. Ведь, если бы не Мессинг, вполне возможно, Хмельницкий никогда не стал бы актером.

Мессинг влюбился в его маму с первого взгляда

Маленькому Борису было тогда всего 4 года, его сестре Луизе – 6. Луиза потом часто вспоминала историю их знакомства с медиумом. Хмельницкий-старший был офицером, в те годы он служил на Дальнем Востоке. Его высокое положение позволяло жить в хорошей квартире и пользоваться всеми благами цивилизации – например, ходить в театр на все премьеры и встречи со знаменитостями.

Однажды на Дальний Восток приехал сам Мессинг. Детей на представление не взяли – был поздний вечер, но брат с сестрой пробрались в театр тайком, спрятавшись в полумраке балкона. В первом ряду сидела их красавица мама в праздничном бордовом платье. Рядом с ней – отец. После представления они пошли за кулисы – знакомиться с Мессингом. Видимо, в тот момент и вспыхнула в сердце великого прорицателя страсть, с которой он не мог справиться долгих 30 лет…

«Никогда не обманывай Мессинга !»

Зинаида Хмельницкая, мама Бориса и Луизы, вероятно, почувствовала, что Мессинг к ней неравнодушен. И на следующий день, увидев, что прорицатель направляется к их дому, Зинаида быстро шепнула дочери: «Скажи, что меня нет дома!».

Девочка так и сделала. А Вольф Григорьевич ласково посмотрел на нее и ответил: «Ты, наверное, не заметила – мама уже дома. Она лежит в дальней комнате, а под головой у нее вышитая крестиком подушечка». Луиза почувствовала себя неловко, а Мессинг прошел в дом. Навстречу ему вышла Зинаида – ей тоже было неловко, она попросила гостя приходить тогда, когда дома будет ее муж.

А он долго смотрел на нее, не в силах отвести взгляд. Оба все понимали. Зинаида очень любила мужа, помогла ему получить высшее образование, больше 10 рез переезжала вместе с ним и детьми с места на место. Поэтому она, разумеется, не могла ответить на чувства прославленного прорицателя.

Подружился с ее детьми

А Мессинг все понимал, но не мог с собой ничего поделать. И тогда он стал дружить с ее детьми – Борисом и Луизой. Часто уходил с ними гулять, подолгу разговаривал, выслушивал детские рассказы… А Зинаиду продолжал любить на расстоянии, никак не обнаруживая свои чувства. Чтобы не мешать ее семейному счастью.

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А однажды Мессинг сказал Борису и Луизе: «Как хорошо, что вы у меня есть! Я ведь не могу ни с кем дружить, почти ни с кем не общаюсь, – я вижу, что думают люди. И я очень одинок…».

Позднее Вольф Мессинг женился на Аиде Михайловне и очень сильно привязался к ней. По мнению Луизы, и их маму он тоже продолжал любить, — только эти два чувства были совсем разными.

Как Мессинг помог Борису Хмельницкому стать артистом

Борис Хмельницкий очень мечтал стать артистом, но было одно серьезное препятствие – юноша сильно заикался. Еще в три года его напугал петух, чуть не заклевав малыша. С тех пор ничего с заиканием поделать было нельзя. И все же Борис очень хотел учиться на актерском факультете. Их семья жила тогда во Львове. Брат и сестра отправились в Москву, их мама посоветовала найти там Вольфа Григорьевича.

Это было, как в сказке. На двери – никакого глазка. Никто не предупреждал о своем приезде. Тем не менее, едва успев позвонить, брат и сестра услышали из-за старенькой обшарпанной двери: «А, Лузочка и Боря! Сейчас-сейчас, открываю…». Мессинг, которого все считали полубогом, очень обрадовался друзьям – повел их на кухню, поставил чайник.

Они не успели еще поделиться своими планами, как он сказал Борису:

— Мечтаешь артистом стать? Что ж, все получится. Не волнуйся – Вольф Григорьевич с тобой, всегда помни об этом.

И на следующий день начались чудеса. На экзаменах Борис совсем не заикался, он отлично прочитал подготовленные произведения. Но оставался еще экзамен по технике речи… Одна ошибка, один раз собьешься – и не примут.

Но на экзамен Борис опоздал – перепутал дни. Очень огорчился. И вдруг к нему в коридоре подошел профессор из приемной комиссии: «Что, опоздал?». И секретарше: «Была не была, давай поставим ему «отлично» по технике речи, уж очень хорош этот Хмельницкий!».

Вне себя от счастья, брат с сестрой помчались звонить Мессингу. И услышали в трубке – «Знаю, пятерка. Вольф Григорьевич всегда с вами».

Так Бориса приняли в Щукинское училище. Узнав новость, их мама разрыдалась в трубку: «Это все ОН – Мессинг! Разве такое чудо произошло бы, если бы не его помощь?».

Конечно, Мессинг не вылечил Бориса от заикания. Он просто помог ему поверить в себя и еще в то, что он, Мессинг, всегда будет рядом, даже на расстоянии, будет помогать. Любовь и заботу этого необычного человека Борис чувствовал еще долго.

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Хмельницкий уже активно снимался и играл в театре, Луиза тоже жила своей жизнью, но Мессинг продолжал дружить с «Лузочкой и Борей». Так продолжалось до тех пор, пока его не стало в 1974 году. 30 лет знаменитый предсказатель был рядом с Борисом Хмельницким и его сестрой – даже если находился далеко.

Может быть, именно благородство Мессинга и сформировало характер Бориса Хмельницкого – личная жизнь его всегда интересовала поклонниц, и давно уже не секрет, что, разведясь со своей женой Марианной Вертинской, Борис Алексеевич оставил у себя маленькую дочь, без которой не представлял своей жизни. Даше тогда был всего год.

Был и второй брак, но он тоже закончился разводом. А Хмельницкий во всех интервью повторял: «Обе мои жены – замечательные», и никогда не сказал в их адрес ни одного плохого слова.