Алибасов-младший: «Еду в Склифосовского, чтобы забрать документы и опубликовать их»

Сын продюсера готовится предъявить доказательства отравления отца «Кротом»

История Бари Алибасова, который 4 июня отравился средством для прочистки труб и спустя всего две недели выписался из НИИ им. Склифосовского, продолжает набирать обороты. Именно ему был посвящен последний выпуск программы «Пусть говорят» и на этот раз все говорили о том, что случившееся с продюсером – это лишь инсценировка, организованная ради пиара. Высказывалась и другая версия: Алибасов мог разбавить немного «Крота» водой и получить легкий ожог, чем можно объяснить его раннюю выписку и отсутствие проблем с речью.

Сын руководителя «На-на» Бари Младший рассказал корреспонденту Teleprogramma.pro, что недавно специально полез в Интернет и посмотрел классификацию химических ожогов, как выглядит каждая из степеней. Фотографии четвертой степени, утверждает он, точно соответствуют тому, что показывали ему врачи, обследовавшие отца.

В ближайшие часы Бари-младший собирается опубликовать документы, подтверждающие поставленный в «Склифе» диагноз.

— Многие СМИ написали, что отец инсценировал свою болезнь, поэтому я сейчас еду в Склифосовского, чтобы забрать документы и их опубликовать.



Почему поссорились Марият Мухина и Бари Алибасов?

Диетолог Марият Мухина, присутствовавшая в студии, рассказала, что приехала к Бари Каримовичу, чтобы проконтролировать, как его окружение вызывает предписания врачей «Склифа». Дело кончилось тем, что Алибасов вытолкал свою старинную подругу из квартиры, обвинил ее в том, что она «пичкала» его «наркотой» и едва не свела в могилу.

У мужа Марият Павла, распереживавшегося из-за нападок Бари Каримовича на его жену, на днях случился инфаркт легкого. В студии Первого канала стало плохо и ей самой. Диетолог заявила, что планирует подать иск о защите чести и достоинства.

Портал Teleprogramma.pro связался с сыном продюсера, Бари Алибасовым-младшим, чтобы узнать подробности конфликта его отца и Марият.

Сын Алибасова рассержен на Мухину

По словам Бари-младшего, Мухина слишком уж активничает во всей этой ситуации и лезет туда, куда не просят.

— Я вчера был очень расстроен был из-за передачи с Мухиной, — признался молодой бизнесмен. — Когда мы его забрали из НИИ им. Склифосовского в понедельник и повезли его домой, нужно было за ним ухаживать и делать ему уколы. Марият пришла лишь однажды, вместе со своим адвокатом. Я думаю, что она просто хотела познакомить его с отцом и никакого злого умысла там не было. Но, представляете, отец в полубессознательном состоянии, никого рядом с ним нет (мы даже «нанайцев» к нему не пускали), а Марият появляется с адвокатом и просит документы на недвижимость – для того, чтобы посмотреть и помочь ему в этом вопросе.

Естественно, отец взбесился, потому что он был слегка не в себе. Но он понимал, что это неэтично – когда к нему никого не пускают, приходить с адвокатом и пытаться решать какие-то вопросы. Он сказал, что не будет с ними общаться, пока не придет помощник Сергей Моцырь. Когда Сергей пришел и увидел, что происходит, Марият выгнали.

Бари-младший пояснил, что сам он в тот день находился на похоронах у своей бабушки Эммы и потому решился доверить отца Марият, его хорошей подруге. Между тем, он опровергает слова диетолога о том, что она «лечила» Бари Каримовича.

— Она никогда никакого отношения к его здоровью не имела. У него профессиональные врачи рядом, которые с ним достаточно давно. Не буду называть имен, потому что это наши внутрисемейные дела. Но Марият к его системному лечению не имеет никакого отношения.

Если отец решит с ней помириться – это его дело. Но я сам очень рассержен из-за того, что ее просто попросили посидеть с ним, потому что сам я не мог быть там из-за похорон, а она привела адвоката и организовала съемку видео, хотя я просил, чтобы не было там никого и никто его не тревожил. Это мои личные претензии к Марият. А то, что она сейчас про отца пишет – это уже их разборки.

В ближайшие часы ждём официальных документов, подтверждающих отравление и ожоги Бари Алибасова средством для прочистки труб.