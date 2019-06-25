Москвичи скупают билеты на концерт Пугачевой в Минске по 3 тысячи рублей

Почему в Белоруссии попасть на юбилейное шоу Примадонны в сто раз дешевле

На прошлой неделе я купила в подарок бабушке и ее подруге два билета на концерт Аллы Пугачевой в Минске. Один билет в партер на 2 ноября стоил 5 тысяч 695 рублей. За девять часов и 3 тысячи рублей вы домчитесь из Москвы до Минска в плацкартном вагоне. Ну а гостиницу на сутки можно снять за 5 тысяч рублей на двоих. Для многих поклонников Аллы Борисовны это вполне доступные цены. Тем более, что поет теперь Пугачева не чаще, чем раз в 10 лет. Почему попасть на юбилейный концерт Пугачевой в Москве было сложнее и дороже? На эти вопросы отвечает teleprogramma.pro.

ПОЧЕМ БИЛЕТИК?

Еще на прошлой неделе выбор билетов на концерт Аллы Пугачевой в Минске был на любой кошелек: хочешь пятый ряд партера за 7 тысяч рублей или в три раза дешевле — галерка. Так как спрос огромный, то сейчас выбор уже не велик: за неделю лучшие места разобрали. Но цены по-прежнему приемлимые. Если успеете, то партер (в районе 20-го ряда) можно взять от 5 тыс. руб., а средние цены на дальние трибуны «Минск-Арены»: 2 — 3 тысячи российских рублей.

Билеты без проблем можно купить на официальных сайтах билетных операторов — они указаны на Афише концерта «Алла Пугачева. P.S.». В самом Минске билеты продаются в городских кассах. По словам местных жителей никакого ажиотажа нет, но пару человек с утра понедельника у касс все же толпились. Скорее всего, до конца этой неделе почти все билеты разберут.

«Мы едем из Израиля! Три человека — давние поклонницы Аллы Борисовны. Можно даже сказать, что фанатки — еще с середины 70-х! Билеты на московский концерт взять не успели. Пока очухались и организовались, остались только у перекупщиков — балкон по 30 тысяч или партер по 100. Поэтому рады Минску!» — рассказала teleprogramma.pro Елена Шварцман.

Фанаты Пугачевой общаются в социальных сетях: билеты уже успели купить поклонники из Москвы, Киева, Нур-Султана и различных российских регионов.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

Почему всего за пару часов разобрали билеты на апрельский концерт Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце? И ведь перекупщики так быстро сориентировались: оперативно стали торговать билетами в партер на юбилейное шоу Примадонны в Москве по 200 — 300 тысяч рублей. Почему нет такого ажиотажа в Минске? Причин несколько.

Кремлевский Дворец рассчитан на 6 тысяч зрителей, а «Минск-Арена» готова принять 15 тысяч человек. Разница ощутима, хотя часть мест «арены», которые будут располагаться за сценой не продаются: оттуда просто ничего не будет видно. Кроме того, на концерте в Москве Алла Борисовна отдала часть мест друзьям, также определенное число билетов получили спонсоры.

Большую роль сыграла отлаженная схема работы перекупщиков в российской столице. Помните, как Анна Нетребко оправдывалась за высокие цены на свое выступление в Москве? Оперная дива, узнав, что билетами на ее концерт торгуют от 100 тысяч рублей за место, пригрозила менеджерам и перекупщикам отменить гастроли. Однако ситуация не изменилась. Об этом накануне 70-летия Аллы Пугачевой рассказал Максим Галкин.

Галкин объяснил: никто не ожидал, что билеты на юбилейный концерт Аллы Борисовны закончатся за пару часов официальных продаж. «Все билеты проданы. Мы не знаем, куда людей посадить: какая-то часть билетов есть у перекупщиков, но мы ничего с этим не можем сделать, так как Дума пока не приняла закон о спекуляции. В интернете озвучивают страшные цены, ну а мы-то ту причем?! Люди перекупили — хотят сделать гешефт…»

Кстати, гонорар артиста за концерт не зависит от цен на билеты. Как правило, договор организатора концерта и артиста подписывается до старта продаж. Артист, в данном случае Алла Пугачева, получает фиксированный гонорар. И она не имеет никакой дополнительной прибыли от цен на билеты, от дополнительно проданных мест и т.п.

В Минске такой «мафии перекупщиков», как в Москве нет. Хотя, конечно же, уже через пару недель билетов в официальных точках продаж не останется.

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?

В Минске Пугачева покажет то же юбилейное шоу, что презентовала в апреле в столице. Музыкальный спектакль, который состоит из новых песен и хитов, а между концертными номерами Алла будет разговаривать с публикой.

Концерт в Минске Примадонна давала десять лет назад. Тот тур был «прощальным» и назывался «Сны о любви». Дворец спорта был полон, народ принес корзины и букеты цветов. Алла перед походом в зал честно призналась, что две песни исполнит под фонограмму — в это время она будет «ходить в народ и собирать цветы». Когда Примадонна спустилась в зал, звук вдруг пропал и народ пел хором…

Что будет в этот раз со звуком? Поживем увидим. Зрители надеются услышать большую часть программы в живом звуке. Хотя настроить звук на стадионе сложно. Часто его можно настроить идеально для партера, но тогда страдают зрители галерки. Или наоборот.

Скорее всего кадры с концерта 2 ноября на «Минск-Арене» войдут в документальный фильм о юбилейном шоу Аллы Пугачевой. Фильм покажут в начале 2020 года. Продолжатся или нет концерты Примадонны? Скорее нет. Пугачева бережет здоровье, а время отдает детям. Но жители Санкт-Петербурга не теряют надежды, что Алла Борисовна еще споет у них: по слухам концерт в БКЗ «Октябрьский» возможен зимой. Пока согласия Примадонны на выступление нет.