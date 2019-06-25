Звездные истории

Елена Дробышева с трудом пережила расставание родителей

Звезда до сих пор рассказывает об этом в интервью.

Елена Дробышева с трудом пережила расставание родителей
Елена Дробышева тяжело перенесла расставание родителей/Кадр из программы "Судьба человека"

Актриса Елена Дробышева стала гостьей программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, что ее родители, известные актеры Виталий Коняев и Нина Дробышева, расстались, когда ей было всего пять лет. По признанию звезды, для нее это болезненная тема. Отец ей позже сказал, что они с матерью должны были расстаться еще раньше, но просто хотели, чтобы Лена запомнила своего отца.

Елена Дробышева
Дробышева тяжело перенесла расставание родителей/globallookpress.com

Позже мать Дробышевой завела новый роман. Она жила с актером Вячеславом Бутенко. С отчимом Елена Дробышева не смогла ужиться. «Я его к себе не подпускала. Да и ему до меня по большому счету не было никакого дела. Они какое-то время прожили вместе, а потом разошлись», — высказалась она о новом романе своей матери.

При этом Дробышева отметила, что мать для нее на протяжении всей жизни является непререкаемым авторитетом. Женщину она буквально боготворит. По ее словам, она прислушивалась к каждому слову родительницы, потому что та никогда ничего плохого ей не советовала.

Елена Дробышева добавила, что мать не одобряла ее намерение пойти по стопам звездных родителей и стать актрисой. Но она все-таки пошла учиться в Щукинское училище, о чем в итоге не пожалела.

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Виталий КоняевЕлена ДробышеваНина ДробышеваПрограмма "Судьба человека"

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Елена Дробышева с трудом пережила расставание родителей
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