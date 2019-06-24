Врач-нарколог о внешнем виде Хлебниковой: «Это могут быть депрессия или онкология»

Эксперт портала Teleprogramma.pro считает, что нет оснований обвинять певицу в алкоголизме.

Внешность певицы Марины Хлебниковой на днях вновь стала причиной горячих споров в Рунете. Поклонники, которые следят за жизнью артистки, уже не раз подозревали ее в злоупотреблении горячительными напитками. Но есть ли у этих обвинений реальная почва? Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко попросила психиатра-нарколога Алексея Казанцева рассмотреть фотографии. Эксперт считает, что причина неприглядного внешнего вида может крыться совсем в другом.

«Марина не 15-летняя девочка»

В первую очередь, врач обратил внимание на то, что Марине Хлебниковой уже 53 года. И действительно ли плохо она выглядит для своих лет? Может быть, не все так плачевно, если сравнивать звезду 90-х не с коллегами по эстраде, которые не вылезают из кабинетов косметологов, а с ее ровесницами?

— Такой внешний вид не может говорить исключительно об алкогольной зависимости. Не могу согласиться с Шурой, который назвал ее алкоголичкой. Совсем не факт!

Да, внешний вид у нее изменился, но Марина и не 15-летняя девочка. Женщины стареют быстро, если не помогают себе определенными процедурами. Возможно, у нее такой период в жизни, когда не хочется ничего делать с собственным лицом, — прокомментировал Алексей Казанцев.

«Нет случаев, что ее где-то видели пьяной»

По мнению собеседника портала Teleprogramma.pro, одного внешнего вида, чтобы поставить диагноз Хлебниковой, мало. Нет фактов, которые бы подтверждали ее тягу к спиртному. Если человек злоупотребляет, то это очевидно для окружающих, а звезду 90-х за руку ни разу не ловили.

— Заметьте, не было случаев, что Марину видели пьяной или к ней приезжали наркологи, или ее прокапывали в клинике. Не могу сказать, что у нее лицо зависимого человека, только из-за мешков под глазами. Нужно смотреть, как человек ходит, появляется ли шаткая походка. Нарушаются ли мыслительные процессы, — люди с зависимостью еле говорят, долго думают, что ответить. Может быть, алкоголизация в случае Хлебниковой и присутствует, но достоверных фактов нет, — продолжает врач-нарколог.

«Это может быть депрессия»

Еще не прошло и года с того дня, как Хлебникова похоронила своего первого мужа, музыканта Антона Логинова (мужчина покончил с жизнью в октябре 2018 года. — Прим. ред.). Певица сама признавалась, что тяжело переживала утрату. В интервью порталу Teleprogramma.pro она рассказала, что весила 41 килограмм при росте 160 сантиметров. Только недавно Хлебникова перестала оплакивать первого мужа и даже набрала два килограмма.

— Люди, которые злоупотребляют, стараются маскировать следы. Например, певец Игорь Осин до последнего красил волосы. А вдруг это онкология, о которой певица не хочет говорить, или депрессия, когда человеку просто не до своего внешнего вида. Когда мы лечим людей в депрессии, то их внешний вид далек от совершенства. Они абсолютно за собой не следят из-за психического заболевания. Чем более ярко выражено заболевание, тем сильнее это отражается на внешнем виде.

После посттравматического состояния, а потеря близкого — это травматическое состояние для психики, нередко развивается невроз. Если за год она с ним справится, то хорошо. Если нет, то состояние переходит в невротическое, — подытожил собеседник портала Teleprogramma.pro.

Напомним, скандал разразился на прошлой неделе, когда певец Шура в эфире YouTube-программы Анастасии Ивлеевой рассказал о том, что его приятельница, звезда 90-х Марина Хлебникова, страдает от алкоголизма. По словам певца, совместную фотографию с Хлебниковой ему сбросил общий знакомый. И выглядела его коллега настолько ужасно, что исполнитель сразу же поставил диагноз по единственному снимку. И даже хочет показать певицу своему наркологу.

По словам Шуры, он сам стал жертвой зависимости, но смог справиться с вредными пристрастиями. Теперь, по его словам, помощь нужна Марине.