Звездные истории

Гафт до сих пор не смирился со смертью Табакова

Знаменитые актеры были очень дружны при жизни.

Гафт до сих пор не смирился со смертью Табакова
Гафт целый день плакал у гроба Табакова/globallookpress.com

Актер Валентин Гафт в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал, как целый день плакал у гроба своего коллеги Олега Табакова. По его словам, их последняя встреча состоялась за месяц до смерти товарища. Со дня ухода Олега Павловича прошло больше года, но артист до сих пор переживает.

Майя Менглет
Табаков и Гафт любили Майю Менглет/globallookpress.com

«Тогда Олег подошел ко мне и сказал: «Валька, я тебя очень люблю». Больше я его живым не видел. Мы дружили всю жизнь», — сказал актер. При этом он рассказал историю из глубокой юности, когда у них с Табаковым дело едва не дошло до драки. Учась во МХАТе, они были оба влюблены в актрису Майю Менглет, которая училась вместе с ними.

«Я не посмел ее добиваться, хотя мне она очень нравилась. Она меня не любила. Мы действительно тогда едва не сцепились из-за нее с Табаковым. Это было на первом курсе. Мы оба были молодые и горячие», — заявил актер.

Отметим, что Майя Менглет прославилась много лет назад, когда сыграла главную роль в картине «Дело было в Пенькове». Что касается ее личной жизни, то она вышла замуж за актера Леонида Сатановского, с которым прожила в браке вплоть до его смерти в 2015 году. В браке она родила двоих сыновей.

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Валентин ГафтМайя МенглетОлег ТабаковПрограмма "Судьба человека"

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Гафт до сих пор не смирился со смертью Табакова
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