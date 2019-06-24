Звездные истории

Гафт вспомнил, как чудом не погиб в пятилетнем возрасте

Актер должен был ехать на поезде, который разбомбили немцы.

Гафт вспомнил, как чудом не погиб в пятилетнем возрасте
Гафт едва не погиб в пять лет/globallookpress.com

Актер Валентин Гафт стал гостем программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он признался, что мог и не сидеть сейчас в студии. В пятилетнем возрасте будущий артист чудом не погиб.

Валентин Гафт
Гафт едва не погиб в пять лет/globallookpress.com

«21 июня 1941 года мы должны были всей семьей ехать на поезде отдыхать на Украину. Я, мама, папа, моя старшая сестра и наша помощница. Мне тогда было пять лет. Но нашу помощницу обманули и дали билеты только на 22 июня. Чуть позже мы узнали, что поезд, в котором мы должны были ехать, попал под бомбежку немцев. Почти все, кто в нем был, погибли», — заявил Валентин Гафт.

По словам актера, когда началась война, он первый раз в жизни плакал, потому что на фронт отправился его отец, а также дядя. Уже тогда он понимал, что их могут убить. «Для меня война представлялась такой. Я считал, что наши пограничники с большими собаками будут бить немцев. Я представлял, что у нас очень мощные собаки. Все оказалось, конечно, не совсем так», — сказал актер.

Валентин Гафт вспомнил, как в 1944 году навестил своего отца в госпитале. Увидел его израненным. Отец поинтересовался, как мальчик учится в школе. «Я пришел домой от папы. Взял в руки свежую газету и стал представлять, как ею убиваю фашистов», — вспомнил свои переживания знаменитый актёр, который сыграл в нескольких десятках известных картин.

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Тэги:

Борис КорчевниковВалентин ГафтПрограмма "Судьба человека"

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Гафт вспомнил, как чудом не погиб в пятилетнем возрасте
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