«Бедный Андрюша»: у актера Харитонова не было денег на еду и лекарства

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал журналистам Teleprogramma.pro, как болел и умирал легендарный «Овод».

Секс-символ 80-х Андрей Харитов умер 23 июня 2019 года. Ему было всего 59 лет. Последние годы жизни некогда звездного артиста сложно назвать счастливыми: он страдал от рака желудка, перенес несколько тяжелых операций, а еще испытывал серьезные финансовые трудности.

«Ради сцены он рисковал и жертвовал»

В последние годы Харитонов боролся за свою жизнь. Рядом с ним была его гражданская жена Ольга Смирягина (официально актер ни разу не был женат. — Прим. ред.) — поклонница, которая не имела никакого отношения к театру и кино. Она всегда была рядом и поддерживала Андрея Игоревича в неравной борьбе с раковой опухолью. О том, как это было порталу Teleprogramma.pro, рассказал актер Александр Панкратов-Черный.

— Он очень сильно болел. Рак пищевода, две тяжелых операции. Опухоль пошла на позвоночник. Бедный Андрюша! Я разговаривал с ним последний раз перед гастролями по Сибири, это было недели три назад. Потом приехал и встречался с Оленькой, его гражданской супругой. Передавал немного денег.

Покупать лекарства помогали Чулпан Хаматова и Женя Миронов, они через фонд оплачивали медикаменты. Я давал денег на жизнь. Просто после гастролей подкидывал немного: назначал встречи Оленьке или в «Доме кино», или у меня на квартире. Моя жена привозила из Прибалтики какие-то обезболивающие лекарства, потому что Андрей мучительно переносил операции.

Бедный Андрюша! Очень талантливый актер и просто замечательный человек, интеллигент в полном смысле этого слова. Это большое горе.

Он давно болел. Такие болезни приходят неожиданно, но Андрей всегда храбрился. Был очень мужественный человек. Например, после одной операции уже через неделю он играл спектакль. А в спектакле он запрыгивал на макет легковой машины и на крыше танцевал чудовищно темпераментный танец. Там зал просто вскакивал и аплодировал. Это был очень пластичный артист. Когда он танцевал, все актеры ему говорили: «Ну ты не прыгай: у тебя же недавно была операция», а он отвечал: «Все нормально!». Вы представляете? Ради сцены он рисковал и жертвовал. Я не знал, что его больше нет. Собирался сегодня вечером позвонить. Какое несчастье! — прокомментировал порталу Teleprogramma.pro Александр Панкратов-Черный.

Четырехлетний мальчик влюбился в кино после фильма «Фанфан-Тюльпан»

Андрей Харитонов появился на свет в Украинской ССР 25 июля 1959 года. Уже в четыре года он заявил родителям, что станет актером. Это случилось, когда мальчик посмотрел фильм «Фанфан-Тюльпан» и влюбился в кино.

Мама — учительница, папа — инженер. Разве может родиться актер в простой советской семье? Первое время родители не относились всерьез к увлечению сына. Но Андрей не расставался с мечтой.

Когда пришло время поступать в вуз, родители были уверены, что Харитонов станет архитектором. Во-первых, он хорошо учился, во-вторых, потрясающе рисовал. Но, невзирая на наставления мамы и папы, Андрей отнес документы в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого.

Роль, которая стала судьбоносный

На симпатичного юношу режиссеры стали обращать внимание, когда тот еще был студентом. Его можно увидеть в эпизодической роли в фильме «Вас ожидает гражданка Никанорова» 1978 года, а спустя год начинающий актер получил небольшую роль в картине Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова».

В 1980 году Харитонов выпустился из университета и получил главную роль в трехсерийном фильме Николая Мащенко «Овод». Андрей сыграл революционера Артура Бертона, который готов на все ради освобождения родной Италии от австрийского гнета.

Фильм имел большой успех, а Харитонов стал популярным. Особенно у женщин. Именно тогда он снискал славу секс-символа отечественного кинематографа. После удачного дебюта на актера посыпались предложения. Он сыграл главные роли в картинах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Тайна «Черных дроздов»», «Вольный ветер» и других.

С 1984 по 1990 годы Харитонов считался ведущим артистом Малого театра в Москве. Помимо игры на сцене и на экране Андрей Игоревич работал и над телевизионными проектами: был режиссером-постановщиком «Фабрики грез» на ОРТ, вел программу «Вспышка» на «Культуре» и авторскую программу «Внедрение» на телеканале «Звезда».

В 2014 году Харитонов в последний раз появился на экране в нескольких эпизодах сериала «Под прицелом» и пропал…

Портал Teleprogramma.pro выражает глубокие соболезнования родным и близким актёра.