Звездные истории «Собачье сердце»: какие актеры изначально пробовались на главные роли
Звездные истории

«Собачье сердце»: какие актеры изначально пробовались на главные роли

Ольга Моисеева

25 июня 1943 года родился актер, сыгравший множество ролей, но вошедший в историю кинематографа как Шариков из фильма «Собачье сердце», - Владимир Толоконников.

Интересно, что в этот фильм Толоконников попал случайно. Да и других случайностей во время съемок было много – мы могли бы увидеть «Собачье сердце» совсем с другими актерами.

Шариков: актер, неизвестный зрителям

«Ищите людей, похожих на собак!» — такое задание получили ассистенты от Владимира Бортко. Ему предлагали Николая Караченцова и Алексея Жаркова, но ему казалось, что можно найти другого. Имя Владимира Толоконникова, фото которого понравилось режиссеру в полной мере, было тогда никому не известно, — он играл в одном из театров Алма-Аты и давно уже мечтал о кино.

Для проб была выбрана сцена, в которой Шариков за столом пьет водку. Он налил стопку, крякнул, сказал «тост»: «Желаю, чтобы все!», и с таким жадным аппетитом выпил, что режиссер мгновенно утвердил его на роль.

Интересно, что сыграть Шарикова Толоконникову довелось и в родном алма-атинском театре. Но на сцене он воплотил этот образ совсем иначе.

Толоконников оказался больше всех похожим на собаку. Кадр из фильма «Собачье сердце», 1988 г.
Толоконников оказался больше всех похожим на собаку. Кадр из фильма «Собачье сердце», 1988 г.

Профессором Преображенским могли стать Ульянов, Броневой или Яковлев

Режиссер Владимир Бортко сумел в своем фильме бережно и точно передать атмосферу повести Михаила Булгакова, при этом внести в него нечто свое, неповторимое. «Собачье сердце» зрители впервые увидели в ноябре 1988 года, и с тех пор фильм стал классикой.

Сегодня уже невозможно представить себе на месте неподражаемого Евгения Евстигнеева в роли профессора Преображенского кого-то другого. А ведь первоначально режиссер пробовал на эту роль Михаила Ульянова, Леонида Броневого, Юрия Яковлева… Однако Евстигнеев одержал безусловную победу – уж очень органичен он был в роли интеллигентного гения Филиппа Филипповича.

Бортко потом вспоминал, что все актеры играли на пробах замечательно. Но в варианте Евстигнеева образ приобретал какую-то дополнительную проникновенность.

И работа в «Собачьем сердце» стала в то время для Евстигнеева настоящим спасением. Его отправили на пенсию, он страдал, считая себя невостребованным. Наверное, именно поэтому в фильме Бортко актер, что называется, выложился «на все сто», сыграв одну из лучших своих ролей.

Профессор Преображенский в исполнении Евстигнеева. Кадр из фильма «Собачье сердце», 1988 г.
Профессор Преображенский в исполнении Евстигнеева. Кадр из фильма «Собачье сердце», 1988 г.

Швондера мог сыграть Фарада

И уж, конечно, не меньше, чем Преображенский и Шариков, запомнился зрителям забавный и в то же время страшный в своей неукротимости Швондер – председатель домкома. Это функционер нового строя, неумолимый и фанатичный.

На эту роль пробовался Семен Фарада, но именно Роману Карцеву удалось в полной мере перевоплотиться в этого дорвавшегося до власти человека, который еще вчера «был никем», а сегодня «стал всем», и теперь старается воспользоваться своим новым положением по максимуму.

Роман Карцев в фильме «Собачье сердце», 1988 г. Фото
Роман Карцев в фильме «Собачье сердце», 1988 г.

На Шарике испробовали крахмал и желатин

Пса Шарика сыграл милицейский пес Карай, прославившийся тем, что к моменту съемок помог задержать 38 преступников. Гладкошерстного Карая, выбранного из 20 претендентов, следовало сделать лохматым, – чтобы было как у Булгакова.

Для начала шерсть «подкрахмалили». Она разлохматилась. Но, стоило Караю поваляться в снегу, весь крахмал смылся.

Тогда взяли желатин – и не ошиблись: он давал стойкий эффект, и никаким снегом его было не смыть.

Для Карая съемки в «Собачьем сердце» стали знаковыми – потом его снимали еще в нескольких фильмах: «Рок-н-ролл для принцесс», «Свадебный марш» и других.

Шарик из фильма «Собачье  сердце», 1988 г. Фото
Кадр из фильма «Собачье  сердце», 1988 г.

«Пока этот фильм смотрят, я буду жить!»

Именно так говорил в своих интервью Владимир Толоконников, прославившийся благодаря «Собачьему сердцу» в свои 45 лет, когда уже перестал надеяться.

В молодости актер трижды пытался поступить во ВГИК. И каждый раз получал отказ с пояснением: «У вас очень уж специфическая внешность!». А вот для фильма Бортко его внешность стала настоящей находкой – наряду с талантом и органичностью.

Правда, после премьеры и режиссеру, и актерам пришлось пережить нелегкие времена. Во всех газетах были напечатаны разгромные статьи. На студию мешками приносили гневные письма зрителей, возмущенных постановкой. Надо понимать, что повесть Булгакова впервые увидела свет в нашей стране лишь годом раньше премьеры. Зритель был просто не готов.

И только спустя некоторое время стало ясно, что фильму суждено войти в золотой фонд, что создан настоящий киношедевр. Для Толоконникова роль Шарикова была и находкой, и проклятием. Его воспринимали после фильма исключительно как Шарикова, так и обращались на улицах, что очень обижало актера.

А ведь он снялся в полусотне ролей, среди которых множество очень заметных. Чего стоит только комедия «Хоттабыч», после которой Толоконников получил награду МТV!

Толоконников в фильме «Хоттабыч», 2006 г.
Кадр из фильма «Хоттабыч», 2006 г.
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Владимир ТолоконниковСобачье сердце

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«Собачье сердце»: какие актеры изначально пробовались на главные роли
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