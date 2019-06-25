«Собачье сердце»: какие актеры изначально пробовались на главные роли

25 июня 1943 года родился актер, сыгравший множество ролей, но вошедший в историю кинематографа как Шариков из фильма «Собачье сердце», - Владимир Толоконников.

Интересно, что в этот фильм Толоконников попал случайно. Да и других случайностей во время съемок было много – мы могли бы увидеть «Собачье сердце» совсем с другими актерами.

Шариков: актер, неизвестный зрителям

«Ищите людей, похожих на собак!» — такое задание получили ассистенты от Владимира Бортко. Ему предлагали Николая Караченцова и Алексея Жаркова, но ему казалось, что можно найти другого. Имя Владимира Толоконникова, фото которого понравилось режиссеру в полной мере, было тогда никому не известно, — он играл в одном из театров Алма-Аты и давно уже мечтал о кино.

Для проб была выбрана сцена, в которой Шариков за столом пьет водку. Он налил стопку, крякнул, сказал «тост»: «Желаю, чтобы все!», и с таким жадным аппетитом выпил, что режиссер мгновенно утвердил его на роль.

Интересно, что сыграть Шарикова Толоконникову довелось и в родном алма-атинском театре. Но на сцене он воплотил этот образ совсем иначе.

Профессором Преображенским могли стать Ульянов, Броневой или Яковлев

Режиссер Владимир Бортко сумел в своем фильме бережно и точно передать атмосферу повести Михаила Булгакова, при этом внести в него нечто свое, неповторимое. «Собачье сердце» зрители впервые увидели в ноябре 1988 года, и с тех пор фильм стал классикой.

Сегодня уже невозможно представить себе на месте неподражаемого Евгения Евстигнеева в роли профессора Преображенского кого-то другого. А ведь первоначально режиссер пробовал на эту роль Михаила Ульянова, Леонида Броневого, Юрия Яковлева… Однако Евстигнеев одержал безусловную победу – уж очень органичен он был в роли интеллигентного гения Филиппа Филипповича.

Бортко потом вспоминал, что все актеры играли на пробах замечательно. Но в варианте Евстигнеева образ приобретал какую-то дополнительную проникновенность.

И работа в «Собачьем сердце» стала в то время для Евстигнеева настоящим спасением. Его отправили на пенсию, он страдал, считая себя невостребованным. Наверное, именно поэтому в фильме Бортко актер, что называется, выложился «на все сто», сыграв одну из лучших своих ролей.

Швондера мог сыграть Фарада

И уж, конечно, не меньше, чем Преображенский и Шариков, запомнился зрителям забавный и в то же время страшный в своей неукротимости Швондер – председатель домкома. Это функционер нового строя, неумолимый и фанатичный.

На эту роль пробовался Семен Фарада, но именно Роману Карцеву удалось в полной мере перевоплотиться в этого дорвавшегося до власти человека, который еще вчера «был никем», а сегодня «стал всем», и теперь старается воспользоваться своим новым положением по максимуму.

На Шарике испробовали крахмал и желатин

Пса Шарика сыграл милицейский пес Карай, прославившийся тем, что к моменту съемок помог задержать 38 преступников. Гладкошерстного Карая, выбранного из 20 претендентов, следовало сделать лохматым, – чтобы было как у Булгакова.

Для начала шерсть «подкрахмалили». Она разлохматилась. Но, стоило Караю поваляться в снегу, весь крахмал смылся.

Тогда взяли желатин – и не ошиблись: он давал стойкий эффект, и никаким снегом его было не смыть.

Для Карая съемки в «Собачьем сердце» стали знаковыми – потом его снимали еще в нескольких фильмах: «Рок-н-ролл для принцесс», «Свадебный марш» и других.

«Пока этот фильм смотрят, я буду жить!»

Именно так говорил в своих интервью Владимир Толоконников, прославившийся благодаря «Собачьему сердцу» в свои 45 лет, когда уже перестал надеяться.

В молодости актер трижды пытался поступить во ВГИК. И каждый раз получал отказ с пояснением: «У вас очень уж специфическая внешность!». А вот для фильма Бортко его внешность стала настоящей находкой – наряду с талантом и органичностью.

Правда, после премьеры и режиссеру, и актерам пришлось пережить нелегкие времена. Во всех газетах были напечатаны разгромные статьи. На студию мешками приносили гневные письма зрителей, возмущенных постановкой. Надо понимать, что повесть Булгакова впервые увидела свет в нашей стране лишь годом раньше премьеры. Зритель был просто не готов.

И только спустя некоторое время стало ясно, что фильму суждено войти в золотой фонд, что создан настоящий киношедевр. Для Толоконникова роль Шарикова была и находкой, и проклятием. Его воспринимали после фильма исключительно как Шарикова, так и обращались на улицах, что очень обижало актера.

А ведь он снялся в полусотне ролей, среди которых множество очень заметных. Чего стоит только комедия «Хоттабыч», после которой Толоконников получил награду МТV!