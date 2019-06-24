Гений пиара Алибасов: человек, который обманул всех?

В Сети ходят слухи о том, что история с отравлением была лишь хорошо спланированной пиар-акцией

«А был ли «Крот»? Таким вопросом многие россияне начали задаваться по мере появления новых новостей, касающихся здоровья продюсера Бари Алибасова. Судя по тому, как быстро пошел на поправку легендарный руководитель группы «На-на», и как развиваются события вокруг этого дела, всё происходящее действительно смахивает на умело срежиссированный фарс.

Странности, наводящие на вполне логичные подозрения, заметили многие Интернет-пользователи. После недавнего появления Алибасова в программе «Привет, Андрей!», где он был слегка не в себе, люди еще сильнее уверились в том, что либо он не пил никаких средств для прочистки труб, либо выпил, но вовсе не случайно.

Мы решили собрать все факты, которые наводят на мысли о том, что отравление – это спектакль, главные роли в котором могли сыграть сам Алибасов и близкие ему люди, получающие определенную выгоду от скандала.

Информация попала в СМИ мгновенно

Давайте вспомним, как всё начиналось. До того злополучного вечера имя Алибасова чаще всего всплывало в связи с его женитьбой (на старости лет) на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Но шумиха по этому поводу уже давно улеглась и про него забыли. Забыли до 4 июня, когда появилась информация об отравлении и о том, что скорая помощь сейчас пытается спасти продюсера, получившего тяжелый ожог пищевода и желудка.

За Бари Каримовича в первые дни переживала вся страна. Многие даже успели всплакнуть, когда в прессе неожиданно появилась новость о его смерти, но к счастью, ее быстро опровергли. Затем, по мере развития событий, люди начали что-то подозревать и поняли, что есть тут какие-то нестыковки.

К примеру, странно, что все узнали об отравлении Алибасова буквально в течение получаса после ЧП, еще до того, как его доставили в «Склиф». Странно, что продюсеру, лежащему на диване с трубкой в пищеводе, пришла в голову мысль попросить сына снять все происходящее на видео. Каким бы знаменитым и склонным к чудачеству ни был человек, испытывая дикую боль и осознавая реальную угрозу жизни он вряд ли будет думать о пополнении своего видеоархива.

2. Следов Алибасова в «Склифе» не отыскали ни знакомые, ни журналисты

Бывший участник проекта «Дом-2», шоумен и пиар-специалист Рустам Солнцев на программе Малаховаа напомнил, что бывший участник «На-на» Валерий Юрин, узнав о несчастье, приехал в «Склиф» и искал его там по всем реанимациям. Везде ему говорили, что такой пациент в НИИ не поступал.

Журналисты, обращавшиеся в это медучреждение, тоже не получали никаких комментариев, хотя обычно в таких ситуациях прессу держат в курсе происходящего. Не называлось имя лечащего врача Алибасова, всё было окутано плотной завесой тайны. «Информацию мы даем только родственникам», — открещивались от работников пера сотрудники института.

— Я 20 лет снимаюсь у Андрея Малахова и всякий раз поражаюсь его человеколюбию и доверчивости, — сказал Рустам корреспонденту teleprogramma.pro. — В нем нет этого цинизма, который есть у меня, и он всё принимает на веру. Но сам я за эти годы успел стать физиогномистом и всегда вижу, что происходит.

Сказать, что это всё – одна большая «разводка» со стороны Алибасова – это ничего не сказать. Я уверен, и эта уверенность во мне лишь крепнет, что Алибасов впал в обычное, нормальное, «советское» пьянство, из которого его пытались все вывести на протяжении последних недель. «Впал в алкашку», скажем так.

Допускаю, что в этом своем состоянии он мог что угодно глотнуть, слегка пригубить. Это я допускаю. Но, находясь в этом состоянии, он для привлечения внимания начал звонить всем людям, которых уже достал этим пьяным бредом, и кричать «я отравился» и «я умираю».

На самом деле если он это выпил, то лишь каплю, никакого отравления там быть не могло.

3. Федосеева-Шукшина отказалась участвовать в шоу

Еще одним подозрительным моментом во всей истории кажется то, что супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина ни разу за все это время не сделала никаких заявлений, не дала комментариев о состоянии мужа и в целом старательно скрывалась от журналистов.

По мнению Солнцева, всё дело в том, что она не разделяет одержимости своего мужа и идти на всякие сумасшествия не готова:

— Лидия Николаевна — всё-таки человек серьезный и адекватный. Она готова была им подыграть, но не до такой степени. Поэтому, я уверен, она всей этой гоп-компании сказала: «Ребята, это вы делаете без меня – без моих комментариев, без моих стенаний по едва не покинувшему этот мир Бари Каримовичу. Я этого делать не буду. Вы это придумали – вы с этим и возитесь.

Поэтому мы Лидию Николаевну в контексте этой истории не увидели и вряд ли увидим, но придумать про нее могут что угодно. СМИ постоянно выдавали разные версии: то она в больнице на плановом обследовании, то она в тяжелейшем состоянии.

4. Алибасову-младшему эта история помогла заработать

Бари Алибасов-младший рассказывал, что именно ему одному из первых отец позвонил, когда случайно выпил «Крота». За 7 минут сын домчался от Москва-сити до отцовского дома и присутствовал в квартире в тот момент, когда ему оказывали помощь.

Позже именно сын продюсера сообщал журналистам последние новости из НИИ им. Склифосовского, ходил по телешоу, рассказывал про исчезновение кота Чучи и его поиски и, несмотря на состояние знаменитого родителя, успевал проводить в различных городах России свои мастер-классы «Бизнес-модель будущего», «Мышление миллиардера» и «Стратегия развития команды».

Беспокойство россиян за здоровье Бари Каримовича дало его сыну возможность набрать новых подписчиков в Instagram и разрекламировать эти самые мастер-классы.

— Все пиарятся, и он тоже. Почему бы и нет. Причем здесь сразу видно, что это игра. Садальский очень правильно сказал про него: видно, что нет драматической школы». А потому эта игра ничего не стоит. Он ведь такого беса гонит, такого дурачка, что даже мой 75-летний папа, глубоко советский человек, привыкший всему верить, написал мне: «Русь, а что это было?»

Даже по ходу программы было заметно, что Бари-младший иногда перестает дурачка валять и нормально отвечает. А потом вдруг вспоминает, что играет роль сумасшедшего и давай опять пургу гнать, — считает Солнцев.

5. Цель — заманить зрителей на юбилейные концерты «На-на

Любимому детищу Бари Каримовича — «На-на» в 2019 году исполняется 30 лет, а потому истинной целью возможной пиар-акции с «Кротом» могло быть именно повышение зрительского интереса к группе в преддверии празднования ее юбилея. Рустам Солнцев придерживается такого же мнения.

— У Алибасова на уме лишь одно — бесконечный пиар. Когда он меня к себе вызывал полтора года назад по поводу раскрутки группы «На-на», у него в голове было одно: «Я – мать пиара, я родил пиар в России, я его придумал». Он на этом зациклен. Ему кажется, что он грандиознейший пиарщик этой страны.

Плюс не стоит забывать, что группе «На-на» 30 лет. И это все делается, чтобы собрать концерты по всей стране. Для Бари Каримовича это очень важно, чрезвычайно важно. Он на это очень надеется, что будут концерты по всей стране, что придут люди.

Актер Станислав Садальский солидарен с Рустамом, но считает, что вся эта рекламная компания — высосанные из пальца новости, появляющиеся с завидной периодичностью, не принесет пользы.

— Чем больше он наворачивает, тем меньше интереса к нему. Я боюсь, что на 30-летии его ансамбля народа в зале будет немного: 33 и дядя Вася, — заявил знаменитый актер в телефонном интервью порталу teleprogramma.pro.

Кстати, Садальский одним из первых заявил, что весь скандал с отравлением Алибасова – «цирк с конями». Актер убежден, что никаких опасных жидкостей шоумен не пил. Мы поинтересовались у Станислава Михайловича, как же он «раскусил» обман?

— Потому что надо было тоньше играть, по Станиславскому. Раньше он учился у меня, а сейчас не у кого учиться.

6. Выгодные предложения для кота Чучи

Чуча — любимый кот Алибасова, серое чудо породы сфинкс, пока его хозяин находился в токсикореанимации, сбежал из дома. Маленького беглеца искала вся Москва, ведь Бари-младший пообещал заплатить за него огромное вознаграждение — 800 тысяч рублей.

Затем стало известно, что кота вернули, но не того. Мол, заманчивым предложением решили воспользоваться мошенники и принесли точно такого же зверя, за которого получили обещанные деньги. Сын продюсера, особо не расстроившись, признался, что готов заплатить еще 800 тысяч. В итоге настоящего кота ему отдали бесплатно, а мошенник, замученный собственной совестью, вернул основную часть суммы — чуть больше полумиллиона.

Думаете, на этом история закончилась? Вовсе нет. Пиар-директор «На-На» Вадим Горжанкин сообщил, что после всех своих мытарств Чуча получил предложения о съемке в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов. Сделать его своим «лицом» (или мордочкой) захотели производители кормов и аксессуаров для кошек, некий парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения.

Таким образом, даже коту отравление его хозяина помогло прославиться и разбогатеть.

7. Подруга-диетолог довела Алибасова до стриптиза

Участницей спектакля скептики считают и подругу Бари Каримовича, звездного диетолога Марият Мухину. Как и Бари-младший, она охотно общалась с прессой, отвечала на вопросы, а заодно повышала и собственную популярность в том же Instgaram. Но постепенно из друга она превратилась во врага, якобы из-за того, что пытается спасти Алибасова от его близких, не контролирующих его лечение и питание.

Дело дошло до того, что Мухина вызвала продюсеру «скорую» и попыталась самостоятельно решить все проблемы. Продюсер, позабыв о многолетних приятельских отношениях, выставил ее за дверь и сам вышел туда же в одних трусах. Затем, когда на лестничной клетке собрался народ и кто-то начал записывать видео, Алибасов снял с себя последнее.

8. «Черный» пиар для «Крота»

Знаменитым, хоть и со знаком «минус», благодаря несчастному случаю, стало и средство «Крот» — то самое, что шоумен выпил, перепутав с апельсиновым соком. Алибасов так старательно рассказывал в телешоу, насколько аппетитно выглядит бутылка этого средства, что многие наверняка запомнят эту бутылку, а там, глядишь, и купят — кому-то может быть приятно иметь в доме жидкость, которой «траванулся» руководитель «На-на».

Алибасов-младший в первые дни подробно рассказывал о том, какую опасность несет в себе это средство, рассказывал о других пострадавших и о желании засудить производителя «Крота». Но затем разговоры стихли и жажда мести, видимо, куда-то испарилась.

Социолог: «Иногда самое простое объяснение и есть правда»

Портал Teleprogramma.pro также решил узнать, что думает по этому поводу человек, далекий от шоу-бизнеса, а потому способный смотреть на вещи более объективно. Свой комментарий нам дал Алексей Валентинович Рощин — социальный психолог, социолог, политтехнолог, преподаватель МГУ. Он считает, что специально устраивать столь странный перфоманс Алибасов не стал бы, ведь никакой .

— Это, что называется, теория заговора. Я думаю, что здесь всё как обычно и нужно использовать такую вещь как «Бритва Окамма» — это понятие подразумевает, что не надо городить лишнего, когда всему есть простое объяснение.

Бари Каримович – человек пожилой, у него серьезные проблемы со зрением. Я думаю, что в молодую пору он вел весьма нездоровый образ жизни, учитывая все гастроли и поездки. Здоровье у него сильно расшатано, а потому версия, что он перепутал и выпил не из той бутылки, мне кажется вполне правдоподобной и не надо ничего придумывать.

В принципе, едва ли вся эта история поддержит каким-то образом репутацию группы «На-на». Этот коллектив, на мой взгляд, никогда не был легендарным – это скорее медийный феномен, а не народный. И я сомневаюсь, что из-за случившегося кто-то пойдет на их концерт. Наоборот, эта история дает неприятный, грустный, вызывающий брезгливость осадок, — заявил нам Рощин.

Прав он или нет — возможно, этого мы никогда не узнаем. Но, как бы то ни было, не имевшая прецедентов страшная сказка о выпитом «Кроте» запомнится всем надолго.