100 дней без Началовой: как живет семья певицы после ее смерти

Родные певицы пытаются привыкнуть к жизни без самого дорогого для них человека. Но получается ли у них это? Вопрос...

Юлия Началова скончалась 16 марта этого года, и вот уже больше трех месяцев ее дочь, 12-летняя Вера Алдонина, учится жить без мамы. Родители Началовой, Виктор Васильевич и Таисия Николаевна, тоже стараются привыкнуть к жизни без дочери — нетрудно понять, как нелегко им это дается.

Маленькая Вера

Позади школьные занятия и выступления на музыкальных конкурсах — сейчас Вера на каникулах. Девочка уехала с семьей отца, экс-футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина, на море в Турцию.

Алдонин со второй женой Ольгой воспитывают 3-летнего сына Артема. На отдых к морю семья отправилась вместе с Верой: морские развлечения, прогулки, аквапарк и экскурсии помогают девочке отвлечься от грустных мыслей. Однажды вечером девочка с папой и его женой даже посетила концерт Димы Билана, который выступал в их отеле. В общем, каникулы у ребенка насыщенные.

больше по теме Юлия Началова продолжала носить фамилию Евгения Алдонина после развода Об этом стало известно из официальных бумаг уже после смерти певицы.

Конечно же, у Веры всегда с собой телефон с фото мамы, в сумочке письмо, которое она ей написала… Нельзя не отметить тот факт, что Юлия Началова после развода с Евгением смогла все устроить так, что оба родителя остались близкими друзьями для дочки. Вера была своей в доме отца, поэтому теперь она проводит лето с его семьей, с людьми, которых давно знает.

— Сейчас самое главное для меня — душевное спокойствие Веры, чтобы она была окружена заботой и любовью близких, — говорит Алдонин.

Мама и папа певицы

Виктор и Таисия Началовы прошли курс реабилитационного лечения после смерти единственной дочери. Реабилитацию родителей Юлии Началовой в клинике Израиля оплатил обеспеченный поклонник певицы. Лечение заключалось, прежде всего, в оказании психологической помощи. Таисия Николаевна поседела после смерти Юли и, когда речь заходит о ее ребенке, эмоции сдерживает с трудом.

Конечно, спасение для убитых горем Виктора и Таисии — внучка Вера. Во время учебного года ребенок живет с бабушкой и дедушкой (школа находится рядом с их домом). К папе Вера ездит на выходные или каникулы.

— Характер проявила — истерик никаких, — говорит Виктор Васильевич, подчеркивая, что внучка хоть и переживает, но ведет себя стойко.



Квартирный вопрос

Отец Юлии Началовой обеспокоен тем, что до сих пор не решен вопрос с той самой спорной квартирой певицы. История давняя и долгая: Началова отписала гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову, часть шикарной квартиры, которая досталась ей после развода с Алдониным. Якобы за то, что Фролов дал Началовой 20 миллионов рублей на развитие карьеры.

Юлия начала суды, чтобы вернуть часть квартиры. После смерти певицы Фролов вроде бы обещал вернуть Вере Алдониной часть жилплощади. Но на самом деле Александр, который сейчас играет за рубежом, не спешит возвращать часть недвижимости Вере. Переговоры с Фроловым вел Алдонин: по неофициальной информации, хоккеист хочет получить от футболиста деньги в обмен на доставшуюся ему часть элитной квартиры.

Осенью родители певицы вступают в наследство, ну а Евгений Алдонин планирует приложить максимум усилий, для того чтобы обеспечить дочь и вернуть недвижимость, которую когда-то подарил своей первой жене.