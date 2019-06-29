Самые интересные татуировки российских футболистов с ЧМ-2018

Искусство забивать - это не только умение красиво класть мячи в сетку, но и мастерство татуирования.

В годовщину феноменального ЧМ-2018 по футболу в России вспоминаем историческое событие через татуировки героев (и антигероев) нашей сборной.

Защитник Федор Кудряшов набил себе цифру 13 — любимый игровой номер. А еще шесть тату, посвященных в завуалированной форме семье: имена жены и детей, даты их рождения, знаки зодиака. Все эскизы футболист придумал сам.

Ветеран Сергей Игнашевич огорошил всех накануне старта ЧМ-2018: защитник вернулся в сборную в 38 лет. И как вернулся! Довел команду до четвертьфинала, а потом попрощался окончательно. Мало кто знает, что на плече Сергея — орел, фамильный герб Игнашевичей с книги его родословной.

На нападающего Федора Смолова было много надежд. Но они улетучились вместе с незабитым пенальти в четвертьфинале. Зато весь мир увидел идеальный торс футболиста и его тату: «иконостас» посвящен религиозной тематике. На груди — кирпичная стена с надписью Faith («Вера»), на плече молитва «Отче наш».

Мотор команды, полузащитник Александр Головин, пока еще не сильно разукрасил свое тело. На его левом предплечье — английская вязь Family Forever In My Heart («Семья навсегда в моем сердце»). А на левом плече — объемное изображение архангела.