Звездные истории Самые интересные татуировки российских футболистов с ЧМ-2018
Звездные истории

Самые интересные татуировки российских футболистов с ЧМ-2018

Егор Арефьев

Искусство забивать - это не только умение красиво класть мячи в сетку, но и мастерство татуирования.  

В годовщину феноменального ЧМ-2018 по футболу в России вспоминаем историческое событие через татуировки героев (и антигероев) нашей сборной.

Татуировки футболистов: Федор Кудряшов
Федор Кудряшов. Фото: Globallookpress

Защитник Федор Кудряшов набил себе цифру 13 — любимый игровой номер. А еще шесть тату, посвященных в завуалированной форме семье: имена жены и детей, даты их рождения, знаки зодиака. Все эскизы футболист придумал сам. 

Татуировки футболистов: Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевич. Фото: Globallookpress

Ветеран Сергей Игнашевич огорошил всех накануне старта ЧМ-2018: защитник вернулся в сборную в 38 лет. И как вернулся! Довел команду до четвертьфинала, а потом попрощался окончательно. Мало кто знает, что на плече Сергея — орел, фамильный герб Игнашевичей с книги его родословной.

Татуировки футболистов: Федор Смолов
Федор Смолов. Фото: РИА Новости

На нападающего Федора Смолова было много надежд. Но они улетучились вместе с незабитым пенальти в четвертьфинале. Зато весь мир увидел идеальный торс футболиста и его тату: «иконостас» посвящен религиозной тематике. На груди — кирпичная стена с надписью Faith («Вера»), на плече молитва «Отче наш».

Татуировки футболистов: Александр Головин
Александр Головин. Фото: Globallookpress

Мотор команды, полузащитник Александр Головин, пока еще не сильно разукрасил свое тело. На его левом предплечье — английская вязь Family Forever In My Heart («Семья навсегда в моем сердце»). А на левом плече — объемное изображение архангела.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ГоловинАртем ДзюбаСергей ИгнашевичФедор КудряшовФедор Смолов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Самые интересные татуировки российских футболистов с ЧМ-2018
Интересно?
Поделись с друзьями: