Звездные истории

Молодой отец Сафонов назвал главный секрет воспитания детей

Актер, которому исполнилось 46 лет, дал интервью Светлане Бондарчук.

Молодой отец Сафонов назвал главный секрет воспитания детей
Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Фото globallookpress

Кирилл Сафонов дал больше интервью Светлане Бондарчук. Светская львица задала вопросы о концертах, благотворительности, и, конечно же, о личной жизни. Актер подтвердил, что сына назвали Леон. При этом Сафонов признался, что имя выбрали не в честь его отца. Он недоволен тем, что его папа не заботился о нем должным образом.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева. Фото
Сафонов всегда помогает пеленать сына своей супруге Саше Савельевой. Фото: globallookpress

В отличие от собственного отца, Кирилл Сафонов старается все свободное время проводить с сыном. Он признался, что помогает Саше Савельевой пеленать и переодевать малыша, которому скоро исполнится три месяца.

«Появление ребенка придает смысл, расставляет приоритеты по местам. Рождение нового человека делает человека из тебя», — сказал Кирилл Сафонов журналу «HELLO!»

Актер считает, что знает секрет хорошего воспитания детей. Сафонов уверен: нужно не столько заниматься детьми, сколько собой. Ведь наследники возьмут пример с мамы и папы. Актёр рад, что мужчины относятся к своей работе более расслабленно, поэтому больше времени проводят с детьми.

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воспитание сынаКирилл СафоновСаша Савельевасын Савельевой

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Молодой отец Сафонов назвал главный секрет воспитания детей
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