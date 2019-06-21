Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова поделилась подробностями родов

На днях актриса Татьяна Храмова поделилась с поклонниками радостной новостью. У звезды сериала «Фитнес» родился первый малыш. Артистка опубликовала в соцсети фото новорожденного и долго принимала поздравления подписчиков.

Теперь Татьяна раскрыла подробности своего пребывания в роддоме. По ее словам, роды прошли хорошо. Супруг актрисы Валерий при непосредственном появлении на свет сына не присутствовал, но появился в родильном блоке, когда малыш уже был на руках у матери.

«Он обнял меня, впервые взял на руки сына и сказал, что выгляжу я так, будто и не было этих восьми с половиной часов!» — вспоминает Храмова.

Молодая мама отметила, что роды у нее начались точно в срок, пишет «7 Дней».

Первые дни с малышом у Татьяны и ее мужа проходят спокойно, а накануне на своей страничке в Instagram девушка показала фотографию из детской комнаты. В кадре можно заметить маленькую кроватку, сама актриса подмигивает в камеру и выглядит расслабленной и спокойной.

Как сообщал портал teleprogramma.pro, на съемках «Фитнеса» съемочной группе пришлось идти на самые разнообразные ухищрения, чтобы замаскировать беременность Храмовой.