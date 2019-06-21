Звездные истории

Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова поделилась подробностями родов

Актриса наслаждается первыми днями материнства.

Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова поделилась подробностями родов
ТАТЬЯНА ХРАМОВА НА СЪЕМКАХ СЕРИАЛА «ФИТНЕС». ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕЛЕКАНАЛА «СУПЕР»

На днях актриса Татьяна Храмова поделилась с поклонниками радостной новостью. У звезды сериала «Фитнес» родился первый малыш. Артистка опубликовала в соцсети фото новорожденного и долго принимала поздравления подписчиков.

Теперь Татьяна раскрыла подробности своего пребывания в роддоме. По ее словам, роды прошли хорошо. Супруг актрисы Валерий при непосредственном появлении на свет сына не присутствовал, но появился в родильном блоке, когда малыш уже был на руках у матери.

«Он обнял меня, впервые взял на руки сына и сказал, что выгляжу я так, будто и не было этих восьми с половиной часов!» — вспоминает Храмова.

Молодая мама отметила, что роды у нее начались точно в срок, пишет «7 Дней».

Первые дни с малышом у Татьяны и ее мужа проходят спокойно, а накануне на своей страничке в Instagram девушка показала фотографию из детской комнаты. В кадре можно заметить маленькую кроватку, сама актриса подмигивает в камеру и выглядит расслабленной и спокойной.

Сын у Татьяны Храмовой родился 13 июня. Фото: Instagram@xramova

Как сообщал портал teleprogramma.pro, на съемках «Фитнеса» съемочной группе пришлось идти на самые разнообразные ухищрения, чтобы замаскировать беременность Храмовой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актрисабеременность и родысериал "Фитнес"Татьяна Храмова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова поделилась подробностями родов
Интересно?
Поделись с друзьями: