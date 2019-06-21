«Превратили в цирковую собачку»: как окружение зарабатывает на Алибасове

Подруга музыкального продюсера назвала вопиющим преступлением то, как близкие относятся к нему.

Еще накануне близкая подруга Бари Алибасова, звездный диетолог Марият Мухина, начала бить тревогу. По словам женщины, музыкального продюсера забрали из реанимации под расписку, а дома его не лечат. Сегодня, 21 июня, Марият представила видеодоказательства своих слов и поделилась с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Екатериной Нестеренко еще более вопиющими подробностями.

Марият считает, что ответственность за Алибасова лежит на его сыне

Мухина рассказала порталу Teleprogramma.pro, что ответственность за сложившееся положение возлагает на сына Алибасова-старшего. По ее мнению, он должен был организовать нормальный уход за отцом, перед тем как уехать на похороны. А на деле продюсер остался дома один, что и показал телеведущий Андрей Малахов в программе «Прямой эфир».

— Бари-младший взял его под свою расписку. Забрал из реанимации неокрепшего, в состоянии психоза. Его лишили стационарного лечения, и не оказывают амбулаторного.

Почему он оставил его дома одного? Без медперсонала? Без профессиональной сиделки? Даже на кадрах программы Малахова видно, что Алибасов сам моет унитаз. Почему родные не организовали уборку в квартире? Все ушли, бросили его в таком состоянии и показывают, как цирковую собачку.

Бари-младший обещал всей стране отправить его на лечение в частную клинику с охраной. Где это все? Сейчас получатся ложь на лжи. Вместо Казахстана его держат дома и пускают к нему съемочные группы, чтобы он всю страну развлекал в таком состоянии. Мы это уже проходили на Евгении Осине и других.

Насколько было правильно забирать его из реанимации, если его некому лечить? Лидия Николаевна — в больнице, Бари-младший то на тренингах, то на похоронах, то еще где-то. Кто будет заниматься больным человеком? Теперь Алибасов-младший говорит, что отец его выгнал и полностью находится под влиянием помощников. Может, Лена Ленина была права. Видимо, она более опытный человек и не так доверяет людям, как я. Все из-за денег и наследства, — прокомментировала Марият.

«Это шоу на здоровье Бари»

Марият считает, что сейчас в ближайшем окружении создателя группы «НА-НА» думают не о здоровье продюсера, а о рейтингах и деньгах. А платить за хайп на беде Бари Каримовича готовы не только продюсеры скандальных ток-шоу, но даже производители детского питания.

— Это шоу на здоровье Бари. Я отказываюсь участвовать в этом и прикрывать действия близких, которые организовывают съемки по несколько часов в день. Как-будто не понимают, что это приводит к утомляемости, нервозности. Люди думают только о рейтингах. На Бари зарабатывают деньги.

Детское питание, которым Бари кормят — это рекламная акция. Мне уже предложили участвовать в этой компании: собрать пресс-конференциею, рекламировать детское питание определенной марки, рассказывать, как оно подходит для людей с подобными проблемами. Потом они будут памперсы рекламировать, которые на него надевают. Естественно, я отрезалась. Мы дружили много лет. Мне как другу больно наблюдать за тем, что сейчас происходит, — продолжает близкая подруга продюсера.

«Все заявления Бари — это психоз»

По мнению Мухиной, помимо того, что создатель группы «НА-НА» физически не оправился после тяжелой травмы, он находится в состоянии психоза. Отсутствие должного лечения, постоянное переутомление — все это может привести к серьезным последствиям для здоровья Алибасова.

—Он не помнит даже группу «Интеграл». Это яркий пример того, что у Бари не восстановились ни психика, ни мозг. Все заявления Бари — это психоз. Он нуждается в стационарном лечении. На наших глазах происходит вопиющее преступление, и все молчат. Это и был их план!

У Шукшиной (спикер имеет в виду актрису Лидию Федосееву-Шукшину, жену Бари Алибасова. — Прим. ред.) нет сил, чтобы вытащить его из власти этих нечистоплотных людей. Ей 80 лет, а сейчас она вообще находится в больнице.

Помимо того, что Бари нужна психиатрическая помощь, без должного лечения есть серьезные риски для его здоровья. В течение двух лет может происходить сужение пищевода. Если это произойдет, то ему обеспечено кормление через трубочку до конца жизни, — заявила диетолог.

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— Насколько я понимаю, версии прямо противоположные. Кто-то говорил, что ему не оказывают помощь, кто-то наоборот. Время покажет: будут ли тяжкие последствия для здоровья или нет? Если возникнут серьезные последствия, вплоть до летального исхода, то в рамках проверки правоохранительные органы будут устанавливать причинно-следственную связь. Если будет выявлено, что не была оказана медицинская помощь и это привело к печальным последствиям, то виновным лицам грозит уголовная ответственность.

Я бы не ориентировался на информацию конкретных людей. Если Бари будет нужна помощь, то он мне позвонит. Когда человек находится в опасности, то он звонит во все колокола. Конечно, его адекватность вызывает вопросы, но он не до такой степени неадекватен, чтобы не позвонить людям, которые ему могут помочь.

Сейчас происходит неразбериха. Пусть все успокоится. Если я пойму, что ситуация вышла из-под контроля и существует угроза жизни и здоровью Бари, то я активизируюсь, — прокомментировал порталу Teleprogramma.pro Жорин.