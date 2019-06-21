Агурбаш о втором муже: «Он подпортил мою репутацию»

Певица Анжелика Агурбаш в студии программы «Судьба человека» объяснила, почему не смогла сохранить брак с бизнесменом Николаем Агурбашем. Они познакомились на теплоходе. Бизнесмен был там со своей предыдущей женой. Певица выступала на судне по приглашению.

«Позже он мне сказал, что мы были уже раньше знакомы. Я выступала на крестинах его дочери. В итоге тогда, на теплоходе, я станцевала с ним танец. Он буквально на следующий день сказал, что все мои проблемы закончились. Супругу он не любит. Якобы много лет они живут как брат и сестра. Позже я узнала, что у него уже четверо детей», — сказала певица.

По словам Анжелики, от Николая она рожать не планировала, но мужчина настаивал. В итоге на свет появился сын Анастас. «Я взяла его фамилию. Первые пять лет были просто прекрасными. А потом он начал трансформироваться. Моя жизнь превратилась в ад. Муж бил меня. Но я все равно благодарна ему и за плохое, и за хорошее», — заметила певица.

Как сказал популярная исполнительница, в какой-то момент Николай Агурбаш стал превращаться из промышленника и бизнесмена в ее продюсера. Он ходил на все каналы и давал за нее интервью. «Когда стали возникать недопонимания, он сказал, что я никто. Он просто поставил задачу меня уничтожить как артисту. Помню, как в канун моего концерта в Кремле он пришел домой и не давал мне спать до пяти часов утра. После концерта он сказал: «Как ты выдержала? Ты должна была рухнуть после первой песни». Я просто послала его. Доходило ведь до смешного. Он учил мой балет танцевать. Злость и агрессия стали им овладевать. Развод тоже был очень тяжелым. Он вылил на меня столько грязи, подпортил мою репутацию», — заявила Анжелика Агурбаш.