Звездные истории

Агурбаш объяснила, почему не вышла замуж за отца своего сына

От Валерия Бизюка певица родила первенца Никиту.

Агурбаш объяснила, почему не вышла замуж за отца своего сына
Агурбаш не вышла замуж за культуриста Бизюка, потому что никогда его не любила/globallookpress.com

Певица Анжелика Агурбаш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему пять лет прожила в гражданском браке с культуристом Валерием Бизюком, но так и не вышла за него замуж. Причем она родила от него сына Никиту, которому сразу же при рождении дала на тот момент свою фамилию — Ялинский.

Анжелика Агурбаш
Агурбаш не вышла замуж за Бизюка/globallookpress.com

«Валера был тренером по бодибилдингу. Воспитал первого чемпиона Европы из Белоруссии. Мы, конечно, не были созданы друг для друга. Если бы на тот момент у меня не было проблем с психикой, то я бы никогда не была с этим человеком. Мы были совершенно разными людьми. Но мне была необходима поддержка, я чувствовала себя с ним, как за каменной стеной. Я понимала, что он меня в любой момент может защитить», – сказала Агурбаш.

Певица призналась, что рожала ребенка от нелюбимого мужчины прежде всего для себя. Она знала, что сможет воспитать сына и без его помощи. К тому времени у нее уже не было проблем с деньгами.

«Я никогда не хотела выйти за него замуж. Когда родился Никита, я взяла на себя всю ответственность за его воспитание. Какое-то время Валера выполнял функции моего помощника, директора, а потом наши пути разошлись. Он стал контролировать все мои финансы, что меня никак не устраивало », – заметила звезда.

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Анжелика АгурбашВалерий БизюкПрограмма "Судьба человека"

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Агурбаш объяснила, почему не вышла замуж за отца своего сына
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