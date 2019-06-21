Агурбаш объяснила, почему не вышла замуж за отца своего сына

Певица Анжелика Агурбаш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему пять лет прожила в гражданском браке с культуристом Валерием Бизюком, но так и не вышла за него замуж. Причем она родила от него сына Никиту, которому сразу же при рождении дала на тот момент свою фамилию — Ялинский.

«Валера был тренером по бодибилдингу. Воспитал первого чемпиона Европы из Белоруссии. Мы, конечно, не были созданы друг для друга. Если бы на тот момент у меня не было проблем с психикой, то я бы никогда не была с этим человеком. Мы были совершенно разными людьми. Но мне была необходима поддержка, я чувствовала себя с ним, как за каменной стеной. Я понимала, что он меня в любой момент может защитить», – сказала Агурбаш.

Певица призналась, что рожала ребенка от нелюбимого мужчины прежде всего для себя. Она знала, что сможет воспитать сына и без его помощи. К тому времени у нее уже не было проблем с деньгами.

«Я никогда не хотела выйти за него замуж. Когда родился Никита, я взяла на себя всю ответственность за его воспитание. Какое-то время Валера выполнял функции моего помощника, директора, а потом наши пути разошлись. Он стал контролировать все мои финансы, что меня никак не устраивало », – заметила звезда.