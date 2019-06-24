Кем стали дети Цоя, Гребенщикова, Кинчева и Шнурова

Виктор Цой, Юрий Шевчук, Гарик Сукачев, Андрей Макаревич… Эти имена известны каждому живущему в нашей стране человеку, даже если он не увлекается рок-музыкой. Талант этих людей не подлежит сомнению, пусть и не все принимают их творчество.

А вот передались ли уникальные способности детям легендарных музыкантов? Или природа на них «отдохнула»?

Иван Макаревич сыграл сына Саши «Белого» в продолжении «Бригады»

Сыну Андрея Макаревича – 32 года, и знаменитый музыкант, создатель культовой группы «Машина времени» может им гордиться. Иван Макаревич пишет саундтреки к фильмам, играет на барабанах, создает электронную музыку.

Кроме того, можно назвать вполне успешной и актерскую карьеру молодого человека. Иван известен своими ролями в таких фильмах, как «Бой с тенью», «1814», сериале «Иван Грозный». А в картине Гарика Сукачева «Дом солнца» Иван сыграл своего отца в молодости.

Еще одна заметная роль Ивана Макаревича – Иван Белов в сериале «Бригада: Наследник».

Александр Цой – веб-дизайнер и музыкант

Сын рок-легенды Виктора Цоя, Александр, долгое время работал веб-дизайнером, программистом и художником-оформителем. Надо сказать, что своего отца он помнит плохо – Виктор погиб, когда Саше было всего 5 лет. И почти всю свою жизнь Александр сторонился журналистов (даже взял псевдоним «Молчанов»), впервые согласившись на интервью лишь несколько лет назад.

Однако «музыкальные» гены, надо думать, взяли свое, потому что вот уже много лет Александр создает музыку. Он играл на гитаре в группе, а в 2017 году поклонники Виктора Цоя с интересом послушали в интернете его песню «Шепот» из сольного альбома «Ронин», отметив, что в манере исполнения Александра определенно есть что-то от его отца.

Алиса и Глеб Гребенщиковы – актриса и музыкант

Как известно, БГ – знаменитый Борис Гребенщиков – трижды состоял в браке. Его старшая дочь Алиса – известная актриса, снявшаяся во многих фильмах и сериалах, а еще она – телеведущая. Кроме того, Алиса ведет на радио собственную программу «Своя студия». Несмотря на то, что с 4 лет (именно тогда родители Алисы расстались) до 14-ти Алиса не общалась с отцом, она признает, что у них много общего: оба познают себя через творчество.

Во втором браке у Бориса Гребенщикова родился сын Глеб. Ему тоже пришлось остаться без отца в раннем детстве. Отсутствие мужского воспитания повлекло за собой «неправильный» образ жизни – Глеб до определенного возраста был плохим учеником в школе, проводил время в неподходящих компаниях и даже пробовал запрещенные препараты. Отец начал участвовать в его жизни, когда Глеб стал взрослым. Сейчас 34-летний Глеб играет в группе своего отца, работает диджеем.

Евгений и Вера – дети Константина Кинчева

В первом браке у Константина Кинчева, лидера группы «Алиса», родился сын Евгений. Сегодня он отвечает за атрибутику группы «Алиса», являясь полноправным участником этого творческого проекта.

Младшая дочь Вера родилась, когда Константин женился во второй раз. Она взяла настоящую фамилию своего отца –Панфилова (Кинчев – псевдоним). Еще в 5-летнем возрасте девочка нередко выходила на сцену и пела вместе со знаменитым папой, снималась в клипах «Алисы». Однако позднее Вера решила стать не музыкантом, а актрисой. Девушку можно увидеть в таких фильмах, как «Жизнь и судьба», «Безразличие», «Петр Лещенко. Все, что было…», «Лучше, чем люди» и других.

Серафима Шнурова и Аполлон-Павел Шнуров

Скандальный музыкант Сергей Шнуров никогда не скрывал, что не считает себя примерным семьянином и отцом. Он три раза был женат. Со своими детьми проводил время, хотя и не очень стремился их воспитывать. Просто, по его признанию, гулял иногда с ними вместе, разговаривал и всегда считал, что этого достаточно.

Дочери Шнурова от первого брака, Серафиме, 25 лет. Девушка окончила философский факультет, в настоящее время работает дизайнером. Серафима сторонится журналистов и не любит публичности, она ведет достаточно закрытый образ жизни.

Сын, родившийся во втором браке Шнурова, получил имя Аполлон, крещен же был как Павел, и оба этих имени молодой человек активно использует. 19-летний сын лидера группировки «Ленинград» — художник, не так давно прошла его персональная выставка.

Что ж, можно сделать вывод — если даже дети музыкантов не становятся музыкантами, творческое начало, так или иначе, проявляется в их жизни и диктует выбор занятий.