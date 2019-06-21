«Это тетя Света!»: Гоген Солнцев рассказал про новую «любовницу»

Шоумен сейчас отдыхает на курорте с родной тетушкой.

Шоумен Гоген Солнцев, который получил большую популярность после свадьбы с 63-летней Екатериной Терешкович, (Гогену — 38 лет, таким образом супруга старше мужа на 25 лет — Прим.ред.)заподозрили в новом романе. Солнцев сам дал пищу для сплетен, опубликовав в Instagram снимок с немолодой спутницей из океанариума.

О том, кто же эта загадочная леди и какие отношения связывают ее с шоуменом, Гоген Солнцев рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко.

«Так это же тетя Света!»

Гогена рассмешили нападки подписчиков. Оказалось, что за новую любовницу Солнцева, фоловеры в Instagram приняли его родственницу:

– Так это же тетя Света! Моя родная тетя. Смешно читать, что тетю называют моей новой любовницей. Она миллион раз со мной была на программах и никогда так плохо о ней раньше не думали. Странно, что не узнали.

В общем сейчас мы отдыхаем на юге России, потому что очень любим проводить отпуск на родине. Вернемся недели через две, – рассказал Гоген Солнцев.

Терешкович не поехала с мужем, потому что лечит нервы

Шоумен успокоил или, быть может, расстроил поклонников, заявив, что в отношениях с 63-летней женой у них все хорошо. Терешкович сама отказалась ехать на море вместе с мужем по состоянию здоровья.

– Катюша сейчас немного приболела. Ничего серьезного, просто нервное истощение. Пока она приводит здоровье в порядок, поклонники не могут видеть наши совместные фотографии. Катя сейчас не очень хорошо выглядит и не хочет показывать себя в таком виде. Она просит ее не фотографировать, пока окончательно не поправится.

В отношениях у нас все нормально. Просто Катя предпочитает отдыхать уединенно и не очень хорошо переносит долгие поездки. Катюша хочет находиться ближе к Москве, поэтому мы с тетей Светой поехали вдвоем, – рассказал Солнцев.

«Есть спецслужбы, которые что-то делают»

Гоген признался, что не видел комментарии в социальных сетях. По его словам, он вообще не читает, что пишут подписчики, потому что у него нет на это времени. Да и портить себе настроение из-за негатива Солнцев не хочет.

– Есть какие-то спецслужбы, которые отслеживают разжигание ненависти и оскорбления. Они, наверное, что-то делают. Я же не работаю в Instagram, чтобы отслеживать комментарии, которые оскорбляют мое достоинство. Это не моя работа.

Я считаю, что у каждого своя жизнь, свои семейные тараканы в шкафу. Мне кажется, когда люди пытаются поучать или влезать в чужие отношения, это говорит об отсутствии личной жизни. Я к этим людям отношусь с нисхождением, – поделился шоумен.