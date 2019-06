Анна Калашникова: «Если будут раздеваться по любви, то в мире никогда не будет войн»

Певица, актриса представила публике свой новый клип на песню «По любви».

Добрый день, дорогие читатели портала Teleprogramma.pro! С вами я — певица и актриса Анна Калашникова! И сегодня хочу поделиться с вами радостным событием. На этой неделе в лучшем столичном караоке Москвы Royal Arbat с успехом прошла презентация моего нового клипа на песню «По любви».

Хронометраж ролика составил около 6 минут. То есть, по сути, это даже не клип, а скорее маленький фильм с завязкой, экшен-сценами, драками и, конечно же, известными персонами — Гошей Куценко, Леной Лениной, Ларисой Копенкиной, Александром Сухининым, Мариной Ермошкиной, Ольгой Казаченко , группой «Земляне», братьями Прохора Шаляпина Виталием и Дмитрием Савчуками — в главных и второстепенных ролях.

«По любви» – это комедийная история о незадачливом супер-агенте, который пытается отобрать у коварной мошенницы ранее похищенное произведение искусства. А помогает ему в этом красивая и умная напарница. «Злодейку» блистательно воплотила в жизнь актриса и ведущая Татьяна Карматкова, известная по клипам Мити Фомина и Олега Яковлева. Исполнителем главной мужской роли, а так же режиссером и сценаристом данной работы стал обаятельный певец и актер Алексей Воробьев. Мне же досталась роль девушки –суперагента.

Должна признаться, что это моя первая музыкальная работа такого масштаба. Поэтому презентовать ее хотелось по-особенному, что я, собственно и сделала. Тем более, что премьера клипа совпала с моим днем рождения.

На входе гостей встречали костюмированные роботы, а также живые лама и альпака! Все три зала караоке были переполнены едой и напитками, а также ценными подарками. На «велкоме», например, можно было попробовать мороженое, пиццу, пироги, морсы, различные сладости с шампанским. А на входе получить ценные подарки, например, бриллиантовые украшения от Бронницкого ювелирного завода.

Стремилась я впечатлить гостей шоу-программой. Ведь помимо, непосредственно, презентации самого клипа, перед публикой развернулось лучшее в мире бармен-шоу от Superbarmen с летающими бокалами и светопредставлением, а также обширная концертная программа. Мои друзья артисты Андрей Ковалев, Алексей Воробьев, группа «Земляне» и Гоша Куценко оказали мне честь и спели свои лучшие хиты на празднике. Гоша даже расстарался настолько, что не только исполнил свой новый хит «Ольга», но и выучил слова моего трека «По любви».

Так что если во всем мире будут раздеваться только по любви, то у нас больше никогда не будет войн и многократно повысится рождаемость.

Ну и, конечно, я не смогла отказать себе в удовольствии и выступила сама вместе с балетом Art People Show, представив на суд широкой публики сразу две новые дуэтные композиции «Эроникотин» с Катериной Король и You will see me с Маргаритой Овсянниковой.

Ну, а гвоздем вечера стал пятиярусный шоколадный торт от ученицы Рената Агмазова Зинаиды Семидотской, который венчали фигурки из глазури в виде меня, Тани и Леши. Их мы потом разыграли на радость гостям, сумевшим попробовать из какого же теста мы все трое все-таки сделаны. В общем, я очень довольна и вдохновлена своим праздником, а также мне не терпится представить свой клип широкой публике. Надеюсь, он вам понравится. Публика в зале его оценила!