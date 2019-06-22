Почему комиссия не хотела принимать «Песню про зайцев»

Обычно композитору приносят стихи, а тот уже, проникнувшись настроением автора текста, пишет подходящую мелодию. Леонид Дербенев был исключением: к нему шли с готовой музыкой. И рождались песни, которые поют вот уже больше шестидесяти лет.

Если вы думаете, что не знаете такого поэта, то просто вспомните «…Трутся спиной медведи о земную ось» или «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь». Или «Есть только миг между прошлым и будущим…», «Ты, теперь я знаю, ты на свете есть…» — и если напомнить по одной строке, то вы узнаете еще около трехсот песен из сотни фильмов.

Как н еточное задание чуть не угроби ло все дело

Александр Зацепин рассказывал, что когда им пришлось работать над музыкальным оформлением фильма «Бриллиантовая рука», то совершенно не складывалась песня, которую теперь знают как «Песню про зайцев».

Пьяненький Семен Семеныч Горбунков от души поет ее в ресторане. Дело заканчивается веселым дебошем и тяжелым похмельем героев. А ведь все должно было быть совсем не так. Но Зацепин и не представляет, как могло бы быть, потому что Леонид Дербенев чуть не запорол все, что можно!

Все дело в том, что Дербенев был очень точен и скрупулезен в работе. И прямо по пунктам соблюдал данное ему задание. Так было и в этот раз. В сценарии было четко написано: «Потом Семен Горбунков поет песню простого советского человека».

Задание было ясно, Дербенев написал текст, в котором, как композитор вспоминает, были слова вроде: «Я ведь пороху и не выдумал, И америк я не открыл вовек, что-то там, ля—ля—ля, Я – простой советский человек!» Цензура ни за что и никогда не пропустила бы такой насмешки над советским человеком!

Пахло скандалом, но Дербенев не собирался ничего переписывать. Тогда Зацепин сказал ему: «Лень, ну ты же любишь, чтобы твои песни потом пели во всех ресторанах. Так скажи мне: кто будет это петь?» Дербенев тогда страшно обиделся, но немедленно переписал песню. Так получились привычные «А нам все равно!»

С музыкой тоже дела обстояли плохо

Музыка к этой песне писалась так, как любил Зацепин: сначала мелодия, а потом уже слова. И вот тут произошел, что называется, «творческий затык»… Написалось все, кроме припева – тот ну никак не получался. Причем видели это все, включая самого автора.

Прошло три дня, Гайдай торопил, сроки поджимали, Зацепин собирался на планерку, уже готовясь каяться в том, что ну не может он написать эту песню. Но пока он водил по щеке электробритвой, в изменениях тональности жужжания моторчика он услышал мелодию припева. Так родилась, пожалуй, самая хитовая из кинокомпозиций советского кинематографа.

— Сколько ни брился, ни до, ни после – мелодии больше не приходили, — смеется Александр Зацепин.

После того, как дербеневский текст «Про зайцев» дошел до цензоров, казалось бы: что может быть безобиднее, чем песня про зайцев? Но нет, и здесь за сцену в кафе пришлось побороться. Цензоров насторожило как раз отсутствие какой-либо политической подоплеки в тексте. Их вывод звучал примерно так: «Нужно еще разобраться, что это за зайцы такие и что за трын-траву они косят!»

С Леонид ом Дербенев ым сотрудничали лучшие композиторы, режиссеры, артисты

С Леонидом Дербеневым работали известнейшие эстрадные композиторы: Александр Зацепин, Давид Тухманов, Вячеслав Добрынин, Максим Дунаевский, Арно Бабаджанян и еще немало громких имен.

Дербенев в свое время стал многолетним партнером для режиссера Леонида Гайдая. Вместе с Александром Зацепиным они написали для фильмов Гайдая не один десяток песен, на десятилетия ставших шлягерами.

В кинематографической копилке поэта работа над такими фильмами, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Земля Санникова», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Выше радуги», «Женщина, которая поет»… Список узнаваемых картин огромен и любим в народе.

Поэт умер еще в 1995 году, а его песни Алла Пугачева исполняет до сих пор на своих концертах. И не только она: целая плеяда известных российских исполнителей с гордостью может похвастать тем, что работали с самим Дербеневым.