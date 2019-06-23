Как сложились судьбы актеров из «Зимней вишни»

В 1985 году вышел на экраны фильм «Зимняя вишня». Его посмотрели сотни тысяч зрителей, продолжения «Зимние вишни» под номерами 2, 3 и 4 пользовались таким же невероятным успехом. И это неудивительно: ведь речь в фильме идет о вечных проблемах – о любви, о сложностях жизни одинокой молодой разведенки, воспитывающей ребенка, о предательстве самого близкого человека. И – о прощении.

В главных героях зрители узнавали самих себя или своих знакомых: чуть ли ни половина жителей нашей страны решала такие же проблемы: кого выбрать – жену или любовницу, прогнать женатого любовника или продолжать отношения… А самое удивительное – это то, что чуть ли не все актеры, исполнившие в фильме главные роли, повторили судьбы своих персонажей.

Елена Сафонова: сын вне брака и замуж за иностранца

Так же, как и Ольга из «Зимней вишни», Елена Сафонова пережила роман с женатым мужчиной и родила от него сына. Мужчина так и не позвал ее замуж – долго думал, метался, выбирал между актрисой и своей женой. В результате выбрал жену. А Елена родила сына Ивана, который стал для нее светом в окошке.

Так же, как Ольга, Сафонова влюбилась в иностранца – французского актера Самюэля Лабарта. На этот раз она получила предложение руки и сердца. Вместе с маленьким Ваней актриса переехала во Францию. Казалось, наступили счастливые дни – ее много снимали во Франции, у нее все получалось.

Только вот через несколько лет последовал развод – Лабарт не хотел мириться с востребованностью жены, ревновал ее к профессии и к окружающим ее мужчинам. Родившегося во Франции сына Александра он оставил у себя – согласно законам этой страны. И Елене Сафоновой долго пришлось разрываться между двумя странами, чтобы хоть иногда видеться с Сашей.

Сегодня Сафонова, как и прежде, много снимается. Оба ее сына – взрослые состоявшиеся люди, и актриса называет их «самыми любимыми мужчинами в своей жизни».

Слухи о любовнице Соломина

Рассказывали, что как раз в период съемок «Зимней вишни» в жизни Виталия Соломина была похожая ситуация: он метался между женой и любовницей, не решаясь сделать окончательный выбор. И только к завершению фильма он, наконец, определился – решил остаться с женой. Так же, как и его герой в «Зимней вишне».

Впрочем, режиссер Игорь Масленников эти слухи не подтверждает. Всем, кто знал Виталия Соломина, было известно – он человек достаточно закрытый и сдержанный, актер никогда никого не впускал в свою личную жизнь. После съемок в «Зимней вишне» Соломин еще много играл в кино и театре. Вероятно, он еще долго радовал бы поклонников новыми ролями, но, к сожалению, в апреле 2002 года талантливого артиста не стало.

Лариса Удовиченко тоже прошла путь своей героини

В этом можно действительно увидеть какую-то мистику, — чуть ли не все актеры, снявшиеся в «Зимней вишне», так или иначе, повторяли судьбу своих персонажей.

Вот и героиня Ларисы Удовиченко никак не могла найти свою любовь, — она всей душой хотела любить и быть верной, прощала любимому неуемную страсть к алкоголю, но красивой сказки так и не вышло.

В жизни Ларисы Удовиченко тоже было немало обид, предательств и разочарований. Приходилось ей сталкиваться и с зависимостью – один из ее мужей проигрывал бешеные суммы в казино, из-за чего подвергал реальной опасности свою семью. В итоге Лариса Удовиченко перестала ждать от мужчин чего-то хорошего. Как признается актриса, она не чувствует себя счастливой в личной жизни, утешает ее лишь профессиональная востребованность – любимая работа не оставляет времени грустить.

Сегодня Лариса Удовиченко продолжает много сниматься, всего она успела сыграть больше 130 ролей, и зритель хорошо знает и очень любит эту артистку.

Нина Русланова благодаря «Зимней вишне» осталась в кино

А вот Нине Руслановой, сыгравшей подругу главной героини, успех «Зимней вишни» помог избавиться от депрессии. В те годы Русланова уволилась из Театра Вахтангова и намеревалась вообще уйти из профессии, убежденная, что у нее ничего не получается.

Однако после грандиозного успеха фильма Игоря Масленникова Нина Русланова удостоверилась: талант у нее есть. И осталась в кино, подарив нам всем еще множество прекрасных героинь.

Когда ее спрашивали – похожа ли ее героиня «Зимней вишни» на нее саму, Русланова неизменно отвечала: нет, нисколько! В жизни Нина Русланова вовсе не была матерью-одиночкой, разочаровавшейся в мужчинах. Вот уже более 30 лет она живет в браке (правда, гражданском) со вторым – любимым – мужем, и признается, что очень счастлива с ним. От первого брака у нее взрослая дочь Олеся, внуку Косте уже 10 лет.

В 2010 году Нине Руслановой провели операцию на сердце, а осенью 2018 года актриса перенесла инсульт и инфаркт. Ей пришлось долго восстанавливать речь, а также координацию движений. Но любимая многими актриса не унывает – она по-прежнему такая же сильная, мужественная и стойкая, какой привыкли мы видеть ее экранных героинь.

Ивара Калныньша до сих пор спрашивают, как он пережил предательство любимой

По сюжету «Зимней вишни», герою Ивара Калныньша, успешному дипломату Герберту, отказывает невеста, возвращаясь к русскому любовнику. А вот личная жизнь самого актера сложилась, напротив, довольно счастливо.

больше по теме Ивар Калныньш. Главный иностранец советского киноАктеру, бывшему во времена СССР героем грез как совсем юных девушек, так и взрослых женщин со сложной судьбой, 1 августа исполняется 69 лет.

Три брака – причем все три счастливые, по его заверению, — принесли латышскому актеру пятерых детей. Его третья жена Лаура моложе Ивара на 30 лет, однако и сейчас поклонники нет-нет да и спрашивают Ивара: как ему удалось пережить уход любимой женщины? Созданный им образ получился настолько достоверным, что все поверили.