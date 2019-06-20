«Дают дешевые таблетки и не ставят уколы»: как «лечат» Алибасова

Близкая подруга музыкального продюсера Марият Мухина считает, что физическое состояние Бари Каримовича может еще ухудшиться от неправильного лечения.

Состояние создателя группы «НА-НА» Бари Алибасова в последние дни стало вызвать у окружающих не сострадание, а насмешки. Пока злопыхатели делятся теориями, как музыкальный продюсер всех провел и инсценировал собственное отравление, его близкие не на шутку обеспокоены.

Сын Алибасова рассказал, что его отец находится в неадекватном состоянии, а близкая подруга музыканта — звездный диетолог Мариях Мухина — поделилась с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Екатериной Нестеренко еще более шокирующими сведениями: Бари Каримович тяжело болен, но его не лечат!

«Дают дешевый аналог препарата, не сделали гормональный укол»

Марият рассказала, что на несколько дней Алибасов остался без присмотра самых близких людей — жены и сына. Дело в том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина сама заболела после истории с Бари Каримовичем (что именно с актрисой, Марият не пояснила. — Прим. ред.), а его сын, Бари-младший, уезжал из Москвы, чтобы похоронить бабушку.

Родные оставили продюсера под присмотром проверенных людей, однако те не оправдали возложенной на них ответственности.

— Я только что от Бари, ситуация критическая. С ним нет никого: Лидия Николаевна болеет, а Бари-младший в отъезде. В это время человек попал в руки пиарщиков, которые в таком тяжелом состоянии таскают его по ток-шоу. Элементарно не дают померить давление и температуру.

Вчера я обнаружила, что помощники не лечат его в рамках назначений. Его помощник Сергей Моцырь вместо назначенного доктором препарата дает Бари более дешевый аналог, в котором дозировка действующего вещества в два раза меньше. Также вчера не был сделан гормональный укол, чтоб может привести к спазмам пищевода.

Врачи его не долечили, а выписали под расписку родственников. Но если не проводить лечение в полном объеме, это чревато серьезными последствиями для здоровья. Когда нет прогресса, начинается регресс: в случае с Бари — это язвы и другие проблемы, — поделилась своим мнением Марият.

«Есть какой-то криминальный подтекст»

Помимо проблем, которые могут возникнуть на фоне несоблюдения медицинских рекомендаций, много вопросов и к психическому состоянию Бари Каримовича. Фактически сейчас он вышел из-под контроля и отталкивает самых близких людей.

Сын продюсера рассказал, что отец обвиняет его в желании «отжать квартиру». В аналогичной ситуации оказалась и Марият.

— Все окружение Бари сейчас заинтересовано в гонорарах за эфиры. Первый канал уже навестил его, теперь они хотят пойти дальше, в то время как Алибасову назначен постельный режим!

Эти люди уже настроили Бари против меня. Он думает, что я ввела его в медикаментозную кому. Они настраивают его против Бари-младшего, а сами тем временем увезли Бари-старшего на съемку! Там, видимо, есть какой-то криминальный подтекст. Хочу чтобы в этом вопросе разбирались правоохранительные органы, — заключила близкая подруга музыкального продюсера.