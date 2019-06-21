Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»

Специалисты посмотрели видеоролики с продюсером, снятые после отравления, и дали оценку его поведению. Нас, кстати, уверили, что все лечится.

Продюсер Бари Алибасов в минувший понедельник выписался из НИИ им. Склифосовского. И его физическое, и психическое состояние после отравления средством для прочистки труб далеки от идеала, тем не менее, врачи не смогли его удержать и, снабдив рекомендациями, отпустили под расписку о том, что он сам несет ответственность за свое здоровье.

Судя по всему, это было сделано зря, ведь теперь 72-летний Бари Каримович действительно находится в очень печальном состоянии. В программе «Прямой эфир» на Первом канале зрители увидели, что он не понимает, что происходит, несет бред о войне на Ближнем Востоке, ходит по дому полуголый, чистит раковины и моет унитазы.

Многие пользователи Сети уверены в том, что всё происходящее — это спектакль, и на самом деле продюсер просто пытается пиарить себя и группу «На-На» перед грядущими концертами.

На вопрос о том, может ли история с отравлением «Кротом» и неадекватным поведением Алибасова быть просто игрой, порталу Teleprogramma.pro ответил психиатр Дмитрий Александрович Клевцов. Он тоже посмотрел недавние видеозаписи с участием шоумена и сделал собственные выводы из увиденного.

После таких физических потрясений психозы — не редкость

— Дмитрий, может ли Бари Каримович симулировать сумасшествие?

— Нет, категорически нет. Это не эпатаж, не желание поднять интерес к своей персоне. Такие состояния действительно могут быть. К счастью, они краткосрочные, легко поддаются лечению.

Отчего это происходит? Человек — пожилой, человек ослабленный, человек с хроническими заболеваниями. Когда с таким букетом проблем он попадает в больницу, на фоне процедур, медикаментозной комы, применения седативных препаратов может возникнуть подобное состояние.

Сама по себе медикаментозная кома может нарушать микроциркуляцию головного мозга. Это, конечно, не критическое состояние, но, тем не менее, может случиться кратковременная ишемия головного мозга и — как следствие — психоз. Медработники в реанимации очень хорошо осведомлены о таких ситуациях. Это случается и после выхода из комы, иногда эти состояния бывают немножко отсроченными, как в данном случае.

Напомним, что многие звезды, включая другого известного продюсера, Андрея Разина, считают, что Алибасов уже не станет собой, не вернется к своему обычному состоянию. Наш собеседник считает, что это не так.

— Капельницы ставятся. Улучшится микроциркуляция головного мозга, состоится массированная ноотропная терапия. Человек способен выйти из этого состояния, но у него должны быть для этого силы. Я так понимаю, что вопрос с ожогом пищевода до конца не решен, лечение не закончено. Если у него будут трудности с глотанием, о какой работе может идти речь?

Так что здесь, в первую очередь, важно восстановить именно физическое здоровье. Мне кажется, сейчас родственникам нужно связаться с врачами, которые его курируют после выписки. Просто так человека после тяжелого состояния не «выкидывают» на улицу – определенно есть врачи, которые должны за ним наблюдать. И его близкие должны информировать врачей о его состоянии.

Сам Бари Каримович, между тем, не собирается обращаться к врачам. Вместо этого он с удовольствием раздает интервью, рассказывает о том, как его держали в плену, что с ним было во время медикаментозной комы.

— Нужен стационар или нет – это смотрят врачи по ситуации. То, что мы видим на экране – это одно, но специалисты должны иметь возможность оценить состояние его дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, то есть основных функций организма. На мой взгляд, это его состояние – отголосок общего соматического расстройства. То есть ему надо не по передачам ходить, а просто вызвать скорую помощь, чтобы они могли оценить его состояние.

Психоаналитик: «Кто-то может пытаться заработать на психически нездоровом человеке»

Психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова посмотрела видео, снятое в квартире Алибасова журналистом Артуром Гаспаряном. Она тоже высказала свое мнение относительно его адекватности.

— Поведение человека явно неадекватное. Но причины этого могут быть разные. Либо это последствия лечения сильными препаратами, либо игра на камеру. Если всё же второе, то всё равно неадекватное поведение взрослого человека на лицо. Подождем-увидим, время покажет, с какой целью эти видео записываются и выкладываются в Сеть.

Большой вопрос и к директору Алибасова. Он в курсе, что это выкладывается в Интернет? Зачем Гаспарян это записывал и зачем выкладывал на всеобщее обозрение? Или он с ним заодно?

Вместо того, чтобы лечиться, Алибасов продолжает общаться со СМИ. Психоаналитик считает, что журналистам и родственникам продюсера не следует привлекать лишнее внимание к Бари.

— Когда человек неадекватен, а его везут на съемки — это полное безобразие. То есть им пользуются или ищут дешевой популярности, или пытаются зарабатывать деньги на этом событии. Это уровень даже не желтой прессы. Я не думаю, что Бари на сегодняшний день – такая звезда, которая должна привлекать столько внимания прессы и публики.