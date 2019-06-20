Алибасов-младший: «Папа считает, что его взяли в плен»

Психическое состояние создателя группы «На-На» ухудшается. Родные не могут контролировать музыкального продюсера.

После выписки из больницы Бари Алибасов оказался в эфире скандального ток-шоу. Быстрое выздоровление музыкального гения стало причиной того, что поклонники больше не верят в историю с отравлением.

Однако на деле все оказалось гораздо страшнее: создатель группы «На-На» не контролирует себя, а близких, которые действительно за него переживают, считает врагами. Что сейчас происходит с продюсером корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказал сын музыканта, Бари Алибасов-младший.

«Папа сейчас голый в подъезде эпатирует журналистов»

Когда корреспондент портала Teleprogramma.pro связался с сыном Бари Алибасова, то его первые слова шокировали:

— Папа сейчас голый в подъезде эпатирует журналистов. Я только вернулся с похорон бабушки, меня не было два дня в Москве. Эти два дня он должен был лежать дома, к нему не должны были пускать посетителей, чтобы никто не видел его нестабильное эмоциональное состояние. Сейчас я еду разбираться, как так получилось.

Его в таком состоянии пытаются увезти на программу. Моя главная задача — находиться рядом с отцом и контролировать ситуацию. Я не могу запретить ему ехать на шоу. У него сейчас осознание того, что он в полном порядке! При этом, когда я ему говорю: «Папа, если ты в полном порядке, скажи, какой сейчас год?». Он мне отвечает: «Сынок, отвали от меня. Я никогда не знал, какой сейчас год». Сознание нормализуется, но очень болезненно. Если я буду останавливать его и доказывать, что он неадекватный, то будет только хуже. Все, что я могу сейчас сделать — находится рядом, ходить хвостом и смотреть, чтобы он не наделал каких-то фатальных ошибок, — рассказал Бари-младший.

«Пока меня не было в Москве, кто-то продал доступ к отцу журналистам»

Пока Алибасова-младшего не было в Москве, отношение музыкального продюсера к сыну резко изменилось. Если после отравлений Бари Каримович первым делом позвонил сыну и попросил помощи, то сейчас считает его врагом.

— Может быть его просто не смогли удержать! Папа начал приходить в себя, понял, что его среда обитания — это эпатаж и сейчас он не контролирует границы. А есть второй вариант: решили на отце заработать. Пока меня не было в Москве, кто-то продал к нему доступ журналистам. С учетом того, что рядом с ним было пять самых близких человек, у меня вопрос: кто мог так поступить?

Когда разговорил с отцом по телефону, то сказал, чтобы он не общался со СМИ, так как ему нужен покой. Папа ответил, что я ему больше не сын, потому что пока он был в командировке — так отец назвал больницу — я пытался отжать у него квартиру. Якобы он прочитал это в интернете. Я не помню ни одной подобной новости. Такое не писала даже «желтая пресса». Значит, эти слова кто-то вложил отцу в голову.

По телефону он мне наговорил много всего, но после бабушкиных похорон, то, что сейчас происходит с отцом — не самая большая проблема в моей жизни. Я уверен, что папа справится и у него все будет в порядке с головой. Он меня не подпускает к себе, посылает, но какая разница? Почему я должен на него обижаться? — прокомментировал сын музыкального продюсера.

«Он думает, что находится в плену»

События из жизни Бари Алибасова перемешались в его голове и пока не складываются в общую картину. Музыкальный продюсер не только не знает, в каком году живет, но и путается в прошлом.

— Вчера он говорил, что находится в плену. Когда-то они с «На-На» были в Чечне (в 1996 году группа посетила республику с миротворческой миссией и дала концерт в разрушенном здании аэропорта в Грозном — Прим. Ред.) и попали там под обстрел. Вполне возможно, что теперь отцу кажется, что он в плену, где его пытали, а я возглавлял пытки.

Скорее всего, это происходит, потому что в Склифе (Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского — Прим. Ред.) его иногда привязывали: из-за болевого шока отец просыпался и буянил под наркозом. Под седативными препаратами он не понимал, что с ним происходит, а сейчас вспоминает, что его привязывали, что он пытался выбраться, а я был рядом и успокаивал его, а не помогал.

У него в голове всё перемешалось, и пока я занимался похоронами, отец попал под чье-то дурное влияние. Меня беспокоит, что он отказывается от реабилитации! Он говорит, что у него гастрольный тур. С учетом того, что он не знает, какой сейчас год, трудно предположить о каком гастрольном туре идет речь: о том, который сейчас у группы «На-На» или о том, который он готовил 10 лет назад, — подытожил Бари Бариевич.