Как Светлана Крючкова едва не погибла, отравившись парами ртути

22 июня – день рождения очень необычной актрисы – Светланы Крючковой. В ее активе множество ролей, причем, самых разноплановых: начиная от юной наивной Нелли из «Большой перемены» и заканчивая властной и деспотичной бабушкой главного героя из фильма «Похороните меня за плинтусом».

Накануне праздника мы дозвонились Светлане Николаевны и спросили, как она собирается отмечать свой день рождения.

— Буду отмечать в Шереметьевском саду, в музее Ахматовой, читая программу Анны Ахматовой «Стихи, рожденные в Фонтанном доме», потому что 130 лет Анне Андреевне 23 июня. У меня премьера, ребята!.

В жизни актрисы происходило много разного – и хорошего, и тяжелого. Менялась и она сама. Вот только самой себе никогда не изменяла, сумев сохранить твердость характера на всю жизнь. Интересно, что ее судьба порой тесно переплеталась с чем-то мистическим. Например, с юности ее преследовала цифра «3», врываясь и в профессиональную деятельность, и в личную жизнь.

Поступила с третьего раза

Мечтая стать знаменитой актрисой, девочка из Кишинева отправилась в далекую столицу. Причем наперекор папе – бывшему майору СМЕРШа, он грозился проклясть дочь, если она пойдет «в артистки».

В школе-студии МХАТ Светлана произвела впечатление на приемную комиссию, но на последнем туре ее «обошла» другая девушка – и Светлана оказалась за бортом. Год проработала в родном городе на заводе, потом сделала вторую попытку, на этот раз отнесла документы в Щукинское училище.

И снова – удача до самого последнего тура и провал в последний момент. И снова пришлось уезжать из неприветливой Москвы. Но упрямая абитуриентка не собиралась сдаваться. Попытка номер три стала для нее счастливой – ее зачислили на первый курс школы-студии при МХАТе.

Три замужества

В первый раз студентка Крючкова вышла замуж, страстно влюбившись в красавца актера Михаила Стародуба. Именно он научил ее любить поэзию и играть на гитаре. Но при этом считал жену полной бездарностью и к тому же постоянно повторял ей, что она некрасива. Тем не менее, Светлана никогда не держала зла на этого человека – помнила о заботе и теплоте, которые от него получала.

Студенческий брак продержался недолго. Михаил не простил жене того, что его отвергли на «Мосфильме», когда он пробовался на роль в «Большую перемену», — а ее, «бездарность» и «страшную», взяли, и она прославилась на всю страну, сыграв влюбленную Нелли и покорив зрителей бездонными глазами и искренностью.

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Через несколько лет, играя томную красавицу в «Старшем сыне», актриса влюбилась в оператора Юрия Векслера. Он увез ее из Москвы в Ленинград, там она родила сына. В этом браке Крючкова и Векслер прожили 8 лет. Потом решили развестись, Светлана осталась в северной столице, где сцена БДТ уже стала для нее родной. Через полтора года после развода Векслера не стало. Она очень тяжело переживала уход бывшего мужа, и только сын Митя и коллеги из БДТ помогли ей справиться с депрессией.

Уже не ожидая ничего от мужчин, Светлана привыкла было жить «холостой», отдавая все силы работе и сыну. И вдруг – новая любовь, почти в 40. Александр произвел на Светлану огромное впечатление – своей галантностью и внимательным отношением. Сын Митя сразу стал звать его папой, и это решило дело. В 40 лет актриса родила второго сына, Сашу, – с большим риском для жизни, надо сказать. Так что и здесь третья попытка стала самой счастливой.

Как Светлану Крючкову дважды спасал ангел-хранитель

Когда младший сын Саша был еще маленьким, Светлана Крючкова попала в жуткую аварию. Лечиться и восстанавливаться ей пришлось почти три года. За это время актриса пережила клиническую смерть. Врачи потом говорили, что она выжила благодаря чуду.

И еще один эпизод – удивительный и страшный. Однажды начали серьезно болеть все члены семью Крючковой – и она сама тоже. Долго не могли понять, с чем связаны заболевания. А потом обнаружили: под их квартирой в Санкт-Петербурге находился склад, а в нем хранилась ртуть. Содержание этого опасного металла превышало допустимый уровень в сотни раз! До сих пор актрису мучают болезни, вызванные тем давним отравлением парами ртути.

Как Крючковой 8 раз пришлось ложиться в гроб

Несмотря на плохое состояние здоровья, Крючкова согласилась сыграть деспотичную Анну Антоновну в фильме «Похороните меня за плинтусом» по книге Павла Санаева. Правда, потом она признавалась, что жалеет о своем решении. «Чуть не убила меня эта бабка!» — говорила актриса.

Съемки дались Светлане Николаевне очень тяжело. Чего стоила сцена, в которой ей приходилось лежать в гробу! Причем ложиться туда Крючковой пришлось 8 раз – дубль за дублем. На следующий день она оказалась в реанимации… С тех пор ни на какие съемки, если в них предполагается наличие гроба, Крючкова не соглашается.

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По всей видимости, многочисленные испытания, выпавшие на долю Светланы Николаевны, не прошли для нее даром: актриса уверяет, что обладает мощной интуицией, всегда на расстоянии чувствует своего сына, живущего во Франции, и знает, что с ним происходит.

Мы поздравляем любимую актрису с днем рождения и желаем крепкого здоровья, радости от общения с близкими и счастья!