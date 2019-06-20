Кто станет новым героем программы «Секрет на миллион»

Звездный редактор Teleprogramma.pro, ведущая шоу "Секрет на миллион" (НТВ). Лера еженедельно в рамках своей программы встречается со звездными гостями, делится с нами своими ощущениями от разговора и деталями съемочного процесса.

Лера Кудрявцева Звездный редактор Teleprogramma.pro, ведущая шоу "Секрет на миллион" (НТВ). Лера еженедельно в рамках своей программы встречается со звездными гостями, делится с нами своими ощущениями от разговора и деталями съемочного процесса.

В кресло перед Лерой Кудрявцевой сядет певец Прохор Шаляпин.

22 июня в 17.00 в кресле героя программы «Секрет на миллион» на НТВ окажется певец Прохор Шаляпин. Он объяснит, что его связывает с бывшей женой Армена Джигарханяна, а также расскажет о тайнах, которые долгие годы берегла его семья…

Прохор появился на свет в Волгограде, в типичной советской семье, где никто не собирался растить ребенка артистом. Никто, кроме бабушки, которая мечтала, что Прохора прославит на весь мир игра на баяне. Играть Прохор научился, однако прославился вовсе не своим мастерством баяниста…

Так, сейчас СМИ постоянно пишут об отношениях Шаляпина с Виталиной Цымбалюк-Романовской. В прессе то и дело появляются новые фотографии, журналисты гадают, когда же свадьба. А ведь относительно недавно мужем Виталины был актер Армен Джигарханян, с которым они расстались вовсе не друзьями…

Прохор рассказал мне о том, как складываются их с Виталиной отношения, и даже согласился обсудить свадьбу. Если, конечно, она состоится, ведь Виталина отнюдь не первая муза певца, расставания для него – привычное дело.

В прошлом Прохора – жаркий роман с миллиардершей, яркая связь с бизнесвумен, а семья все никак не складывается. Может, с Виталиной Цымбалюк-Романовской у него все, наконец, получится?

Недавно я краем глаза увидела обложку одного глянцевого журнала. Фотография впечатляет: скандальную Виталину нежно обнимает Прохор. Что это? Попытка отомстить бывшему мужу? Пиар? Любовь?… Не знаю, не знаю. В любом случае, если этот роман не «утка», я желаю Прохору и Виталине счастья. Его заслуживает каждый, в том числе они.

Не стал Прохор скрывать и старые семейные тайны, которые до сих пор причиняют ему боль. Он объяснил, почему утаил от многих смерть родного отца и рассказал, в каком преступлении обвиняли его маму. Говорить об этом певцу было, конечно, нелегко, но он справился с волнением и снял этот груз со своей души. Я много раз убеждалась в том, что «эффект случайного попутчика» работает: говорить о наболевшем гораздо проще с чужим человеком, чем с кем-то близким.

Прохор – частый гость скандальных ток-шоу, и он совершенно этого не стесняется. За один эфир платят большие деньги, и это отличный способ заработать, сидя в уютной студии и рассказывая душещипательные истории. Можно ли сказать, что порой герои таких шоу намеренно лгут, чтобы хорошенько заработать? Едва ли. Скандальное шоу – это в первую очередь шоу, а присутствие на «тайне исповеди» телезрителям никто не обещал…

Словом, Прохор (которого на самом деле зовут иначе, но пусть пока останется интрига) – личность интересная, многогранная. Не скажу, что я смогла его разгадать, нет. Но признаюсь, что в некоторые моменты понимала: Прохор говорит чистую правду и хочет, чтобы его услышали. Маска – это, конечно, удобно, но находиться в ней постоянно очень тяжело, ведь можно забыть о том, кто ты на самом деле…