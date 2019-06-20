Хлебникова об обвинениях в алкоголизме: «Шура мне даже не позвонил и не спросил»

По словам певицы, она настолько тяжело переживает потерю мужа, что похудела до 41 килограмма.

Скандал разразился неожиданно. В эфире YouTube-программы Анастасии Ивлеевой Agent Show певец Шура рассказал о том, что его приятельница, звезда 90-х Марина Хлебникова, страдает от алкоголизма. По словам певца, совместную фотографию с Хлебниковой ему сбросил общий знакомый. И выглядела его коллега настолько ужасно, что исполнитель сразу же поставил диагноз по единственному снимку. И даже хочет показать певицу своему наркологу.

По словам Шуры, он сам стал жертвой зависимости, но смог справиться с вредными пристрастиями. Теперь, по его словам, помощь нужна Марине.

«Шура обеспокоился ее состоянием»

К сожалению, нам не удалось пообщаться с исполнителем лично. За Шуру ответил его пиар-агент Павел Депершмидт.

– Завтра у Шуры большой стольник, подготовка к которому занимает много времени, а потом мы улетаем, поэтому поговорить с ним невозможно. Могу сказать, что Шура не связывался с Хлебниковой после эфира. Когда-то они дружили, но уже очень давно не виделись. Просто он знает, что она в очень плохом состоянии и обеспокоился ее здоровьем, – коротко пояснил позицию певца Депершмидт.

«Если бы Саша беспокоился обо мне, он бы позвонил мне»

Для Хлебниковой откровения Шуры стали настоящим шоком. Она призналась, что не видела этого видео и не читала новостей. Информацию о скандальном заявлении Марина узнала от нашего корреспондента.

– Не в курсе такого высказывания. Это бредятина! Саша Медведев – мой приятель, мы в очень хороших отношениях, но он не такой большой друг, чтобы говорить обо мне объективно. Значит не друг, а какой-то враг. Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал… На него не похоже. Для меня это бомба! Наверное, у каждого человека свои резоны.

Могу сказать только, что если бы Саша беспокоился обо мне, он бы позвонил. А он предпочел помочь тем, что пришел в студию шоу. У меня три телефона – городской, для интернета, и тот, который знают журналисты. Они включены 24 часа в сутки. Взял бы и позвонил. Мало ли, кто и что ему прислал, – высказала свою точку зрения Хлебникова.

«Никто не знает, что я похудела на 8 кг после того, как Антона не стало»

Марина призналась, что сейчас действительно не в лучшей форме, но связано это не с алкоголем. Она тяжело переживает смерть первого мужа, музыканта Антона Логинова. Мужчины не стало в октябре 2018 года.

Несмотря на то, что Марина и Антон были давно в разводе (после Логинова Хлебникова во второй раз вышла замуж за бизнесмена Михаила Майданича, с которым сейчас в разводе — Прим. ред.), в последнее время они жили вместе. Музыкант перенес инсульт и ему потребовался уход. Бывшая жена взвалила на себя заботы о Логинове и перевезла его к себе в квартиру, где он и покончил с жизнью. Это стало ударом для певицы.

– Пишут, что Хлебникова сделала пластику или что у меня лицо пьющего человека. Никто же не знает, что я похудела на 8 кг после того, как Антона не стало. Я переживала и до сих пор не восстановилась. Мне его очень не хватает. Чем мы старше становимся, тем тяжелее переживаем потерю.

Я у всех своих девчонок прошу: «Дайте мне килограммов пять-восемь веса». Если бы это было возможно, то для меня было бы счастьем вернуться к своему весу. Я сейчас вешу 43, потому что стала набирать. Была вообще 41 килограмм (рост Хлебниковой 160 см — Прим. ред.).

«Человек, который всю дорогу работает, может быть пьющим?»

Также Хлебникова рассказала, что у нее очень напряженный рабочий график. В таком жестком режиме просто невозможно пить.

– Я постоянно работаю, потому что не могу позволить себе не делать этого. То есть я – человек, который работает всю дорогу! Встает в 10 утра и начинает что-то делать. Может пьющий человек так работать? – заключила звезда 90-х.