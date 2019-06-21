Наталья Варлей и Нонна Мордюкова: конфликт длиною в годы

И сегодня Наталья Владимировна остается «спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей», — в ее лице проступают черты очаровательной Нины, особенно, когда актриса улыбается.
В целом Наталья Варлей довольна тем, как сложилась ее жизнь, хотя и вспоминает с горечью некоторые эпизоды.
Юношеская влюбленность и первый брак
Первый брак Натальи продлился недолго. Ей было всего 20, и она поспешила выйти замуж за Николая Бурляева – известного режиссера. Надо сказать, от этого шага ее отговаривали все друзья – и Владимир Качан, и Леонид Филатов, и Михаил Задорнов… Но известно – если девушка влюблена, то ей никто не в силах помешать.
Однако спустя несколько лет Варлей развелась с Бурляевым, разочаровавшись в своем муже. А еще через некоторое время на ее горизонте возник молодой талантливый красавец – Владимир Тихонов, сын Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой.
Тихонов ревновал и злоупотреблял запрещенными препаратами
Об этом браке актриса не любит вспоминать. Очень уж тяжелы и болезненны эти воспоминания… Наталья и Владимир встречались целых 4 года, прежде чем пожениться. И у актрисы за все это время ни разу не возникло подозрения, что с молодым человеком что-то не так.
И только после свадьбы она поняла, что ее супруг – наркоман. Начались скандалы. Раз за разом Владимир клялся жене, что «завяжет». Она верила – так хотелось верить! Но скоро все начиналось сначала. Владимир страшно ревновал жену – еще бы, ведь она считалась одной из первых красавиц Советского Союза!
А Наталье нужно было работать, и она часто уезжала на съемки, понимая, что век актрисы довольно короток и надо сниматься, пока снимают. Владимир скандалил, вновь и вновь возвращался домой с расширенными зрачками, в неадекватном состоянии. Наталья собирала вещи, уходила из квартиры, потом возвращалась.
Как бы там ни было, но однажды актриса узнала о том, что беременна. К тому времени они с Владимиром уже практически не жили вместе. Семья распалась. Сын Василий родился уже после того, как его родители разошлись.
Нонна Мордюкова не ладила с Натальей Варлей и не признала внука
Надо сказать, отношения со свекровью – Нонной Мордюковой – у Натальи с самого начала были напряженные. Мордюкова отличалась не только огромным талантом, но и резкостью, прямотой, могла и грубость сказать. А Наталью в качестве невестки она почему-то сразу не приняла. О пороке своего единственного сына Нонна Викторовна знала. Знала и то, что невестка долгое время пыталась бороться за Владимира, спасти его от рокового пристрастия.
Долгожданное примирение
Даже рождение внука Василия не заставило Нонну Викторовну оттаять и принять невестку. Правда, незадолго до смерти Мордюковой Наталье Варлей все же удалось поговорить с бывшей свекровью. Они помирились, сказали друг другу слова любви и благодарности. А на каком-то застолье, последовавшем после примирения, Мордюкова даже произнесла в честь Варлей тост, отметив, что она хорошая мать.
Когда сыну Василию было уже 14 лет, Наталья Варлей родила второго сына – Александра. Актриса никогда не рассказывала об отце своего второго ребенка. Интересно, что обоим сыновьям она дала свою фамилию – Варлей, пояснив, что хочет сохранить родительскую фамилию, передав ее детям и внукам.
«Он не похож на моего сына!»
В 1990 году Владимира Тихонова не стало – бывший муж Натальи Варлей так и не сумел победить свою страшную зависимость. Однако даже после его смерти Нонна Мордюкова не выразила желания общаться с бывшей невесткой и своим внуком. Она не хотела видеться с Василием. Эта позиция, похоже, была принципиальной.
Известно, что Нонна Викторовна жаловалась своим подругам на то, что внук нисколько не похож на ее сына. «Глаза какие-то вспухшие!» — говорила она. Нонне Викторовне долго не удавалось справиться со своим предубеждением. Когда у нее спрашивали журналисты о причинах такого отношения, она всех обрезала фразой: «Это мое дело, не надо в это лезть!».
Погладила правнука по голове
Осенью 2005 года на ток-шоу, посвященном юбилею Нонны Викторовны, было много ее коллег и друзей. Неожиданностью для многих стало появление из-за кулис Натальи Варлей. «Кавказская пленница», заметно волнуясь, сказала, что считает Нонну Мордюкову близким человеком, и что между близкими может быть что угодно – размолвки, недопонимания, но все равно они остаются близкими людьми.
Затем Наталья Варлей вывела своего внука, 10-летнего Женю, сына Василия. Мальчик подошел к прабабушке, Нонна Викторовна погладила его по голове… После этой трогательной сцены актриса еще долго сидела в своем кресле, не шевелясь – то ли от усталости, то ли глубоко задумавшись. Меньше чем через 3 года Нонны Мордюковой не стало.
Стихи и кошки
Был у Натальи Варлей и третий брак, но и он продлился недолго. Сыновья – взрослые, состоявшиеся люди, и большую часть времени Наталья Варлей проводит в одиночестве. Впрочем, разве можно назвать одинокой женщину, у которой в доме живут любимые пушистые друзья – кошки? Наталья Владимировна любит и знает своих питомцев настолько хорошо, что даже издала книгу о содержании кошек.
Кроме того, актриса давно, еще с детства, пишет стихи, у нее вышло несколько сборников, а также автобиографическая книга «Канатоходка». На ее стихи исполняют песни.
Мы поздравляем Наталью Владимировну Варлей с днем рождения и желаем душевного спокойствия, радости и удовольствия от каждого прожитого дня!