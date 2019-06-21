Звездные истории Наталья Варлей и Нонна Мордюкова: конфликт длиною в годы
Звездные истории

Наталья Варлей и Нонна Мордюкова: конфликт длиною в годы

Ольга Моисеева

22 июня свой день рождения отмечает неподражаемая Наталья Варлей. Несмотря на множество сыгранных ролей, для наших зрителей она по-прежнему остается озорной неунывающей Ниной из «Кавказской пленницы» и потрясающе красивой, но опасной Панночкой из «Вия».

И сегодня Наталья Владимировна остается «спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей», — в ее лице проступают черты очаровательной Нины, особенно, когда актриса улыбается. 

В целом Наталья Варлей довольна тем, как сложилась ее жизнь, хотя и вспоминает с горечью некоторые эпизоды. 

Юношеская влюбленность и первый брак

Наталья Варлей. Кадр из фильма «Кавказская пленница»
Наталья Варлей. Кадр из фильма «Кавказская пленница»

Первый брак Натальи продлился недолго. Ей было всего 20, и она поспешила выйти замуж за Николая Бурляева – известного режиссера. Надо сказать, от этого шага ее отговаривали все друзья – и Владимир Качан, и Леонид Филатов, и Михаил Задорнов… Но известно – если девушка влюблена, то ей никто не в силах помешать. 

Однако спустя несколько лет Варлей развелась с Бурляевым, разочаровавшись в своем муже. А еще через некоторое время на ее горизонте возник молодой талантливый красавец – Владимир Тихонов, сын Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой. 

Тихонов ревновал и злоупотреблял запрещенными препаратами 

Об этом браке актриса не любит вспоминать. Очень уж тяжелы и болезненны эти воспоминания… Наталья и Владимир встречались целых 4 года, прежде чем пожениться. И у актрисы за все это время ни разу не возникло подозрения, что с молодым человеком что-то не так. 

И только после свадьбы она поняла, что ее супруг – наркоман. Начались скандалы. Раз за разом Владимир клялся жене, что «завяжет». Она верила – так хотелось верить! Но скоро все начиналось сначала. Владимир страшно ревновал жену – еще бы, ведь она считалась одной из первых красавиц Советского Союза!  

А Наталье нужно было работать, и она часто уезжала на съемки, понимая, что век актрисы довольно короток и надо сниматься, пока снимают. Владимир скандалил, вновь и вновь возвращался домой с расширенными зрачками, в неадекватном состоянии. Наталья собирала вещи, уходила из квартиры, потом возвращалась. 

Как бы там ни было, но однажды актриса узнала о том, что беременна. К тому времени они с Владимиром уже практически не жили вместе. Семья распалась. Сын Василий родился уже после того, как его родители разошлись. 

Нонна Мордюкова не ладила с Натальей Варлей и не признала внука 

Свекровь Натальи Варлей Нонна Мордюкова. Фото
Нонна Мордюкова. Фото: КП/Жданов Анатолий

Надо сказать, отношения со свекровью – Нонной Мордюковой – у Натальи с самого начала были напряженные. Мордюкова отличалась не только огромным талантом, но и резкостью, прямотой, могла и грубость сказать. А Наталью в качестве невестки она почему-то сразу не приняла. О пороке своего единственного сына Нонна Викторовна знала. Знала и то, что невестка долгое время пыталась бороться за Владимира, спасти его от рокового пристрастия. 

Долгожданное примирение 

Наталья Варлей с сыном Александром. Фото
Наталья Варлей с сыном Александром. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Даже рождение внука Василия не заставило Нонну Викторовну оттаять и принять невестку. Правда, незадолго до смерти Мордюковой Наталье Варлей все же удалось поговорить с бывшей свекровью. Они помирились, сказали друг другу слова любви и благодарности. А на каком-то застолье, последовавшем после примирения, Мордюкова даже произнесла в честь Варлей тост, отметив, что она хорошая мать. 

Когда сыну Василию было уже 14 лет, Наталья Варлей родила второго сына – Александра. Актриса никогда не рассказывала об отце своего второго ребенка. Интересно, что обоим сыновьям она дала свою фамилию – Варлей, пояснив, что хочет сохранить родительскую фамилию, передав ее детям и внукам. 

«Он не похож на моего сына!» 

В 1990 году Владимира Тихонова не стало – бывший муж Натальи Варлей так и не сумел победить свою страшную зависимость. Однако даже после его смерти Нонна Мордюкова не выразила желания общаться с бывшей невесткой и своим внуком. Она не хотела видеться с ВасилиемЭта позиция, похоже, была принципиальной. 

Известно, что Нонна Викторовна жаловалась своим подругам на то, что внук нисколько не похож на ее сына. «Глаза какие-то вспухшие!» — говорила она. Нонне Викторовне долго не удавалось справиться со своим предубеждением. Когда у нее спрашивали журналисты о причинах такого отношения, она всех обрезала фразой: «Это мое дело, не надо в это лезть!». 

Погладила правнука по голове 

Осенью 2005 года на ток-шоу, посвященном юбилею Нонны Викторовны, было много ее коллег и друзей. Неожиданностью для многих стало появление из-за кулис Натальи Варлей. «Кавказская пленница», заметно волнуясь, сказала, что считает Нонну Мордюкову близким человеком, и что между близкими может быть что угодно – размолвки, недопонимания, но все равно они остаются близкими людьми. 

Затем Наталья Варлей вывела своего внука, 10-летнего Женю, сына Василия. Мальчик подошел к прабабушке, Нонна Викторовна погладила его по голове После этой трогательной сцены актриса еще долго сидела в своем кресле, не шевелясь – то ли от усталости, то ли глубоко задумавшись. Меньше чем через 3 года Нонны Мордюковой не стало. 

Стихи и кошки 

Наталья Варлей (презентация книги «Канатоходка»). ЭГ/Кудрявов Борис
Наталья Варлей (презентация книги «Канатоходка»). Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Был у Натальи Варлей и третий брак, но и он продлился недолго. Сыновья – взрослые, состоявшиеся люди, и большую часть времени Наталья Варлей проводит в одиночестве. Впрочем, разве можно назвать одинокой женщину, у которой в доме живут любимые пушистые друзья – кошки? Наталья Владимировна любит и знает своих питомцев настолько хорошо, что даже издала книгу о содержании кошек. 

Кроме того, актриса давно, еще с детства, пишет стихи, у нее вышло несколько сборников, а также  автобиографическая книга «Канатоходка». На ее стихи исполняют песни. 

Мы поздравляем Наталью Владимировну Варлей с днем рождения и желаем душевного спокойствия, радости и удовольствия от каждого прожитого дня! 

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Владимир КачанВячеслав ТихоновЛеонид ФилатовМихаил ЗадорновНаталья ВарлейНонна Мордюкова

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Наталья Варлей и Нонна Мордюкова: конфликт длиною в годы
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