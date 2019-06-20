Жорин: «Алибасов не в себе, нотариус не станет менять завещание»

Адвокат считает, что документ на данный момент изменить нельзя.

Бессменный руководитель группы «На-на» Бари Алибасов, выписавшийся из НИИ им. Склифосовского после истории с отравлением средством для прочистки труб, сейчас отдыхает от больничных условий в кругу семьи. Он ходит, разговаривает, играет со своим любимым котом Чучей. А народ, тем временем, продолжает беспокоиться за него и обсуждать его наследство.

Как ранее стало известно, перед тем, как врачи в рамках программы лечения ввели Бари Каримовича в седативное состояние, он через своего PR-директора Вадима Горжанкина вызвал к себе нотариуса и надиктовал ему новое завещание.

В документе он обозначил, что завещает свою девятикомнатную квартиру и несколько других квартир в том же доме в центре Москвы сыну Бари Алибасову-младшему. Дачу в Подмосковье и ценные бумаги он решил оставить своей супруге – Лидии Федосеевой-Шукшиной, наследие «На-на» и все права на ее творчество – Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

Бари-младший останется ни с чем?

Однако на этой неделе в СМИ появилась неожиданная новость — мол, Алибасов решил лишить сына наследства из-за его попыток зарабатывать деньги на отравлении отца. О том, действительно ли после истории с «Кротом» продюсер мог и сможет в ближайшем будущем вносить какие-то изменения в свое завещание и перераспределять наследство, мы решили спросить у адвоката Сергея Жорина.

«Мне сложно сказать. Я очень сильно сомневаюсь, что он мог переписать завещание, потому что его состояние пока не позволяет этого сделать и вряд ли какой-то нотариус станет заверять его завещание, ведь видно, что человек не отдает себе отчета в том, что с ним происходит».

Сейчас Жорин находится в столице, на днях в программе «Пусть говорят» он вместе с Бари Алибасовым-младшим рассказывал о непростой ситуации с квартирами продюсера – собственность, как выяснилось, не оформлена должным образом, и, по сути, не принадлежит руководителю «На-На», хотя он несколько лет назад заплатил за нее огромные деньги.

Завещание, составленное Алибасовым в больнице, будет аннулировано

По мнению адвоката, в тот момент, когда Алибасов поступил в больницу с химическим ожогом пищевода IV степени, ни один нотариус в здравом уме не стал бы участвовать в составлении завещания, перераспределении квартир и прочего добра.

«Нотариус – это профессиональный юрист, который имеет соответствующий статус, подготовку, опыт и контролирующий орган в лице нотариальной палаты. Перед тем, как нотариус заверяет подпись, либо документ, он проверяет дееспособность человека, отдает ли тот себе отчет в том, что делает. Об этом нотариус делает запись в конце документа. Он пишет, что личность человека установлена, дееспособность проверена. Как он это делает? Задает вопросы и проверяет адекватность ответов. Если человек неадекватен, нотариус не имеет права заверять какой-либо документ, он отказывает лицу, которое к нему обратилось. Если всё же нотариус заверит этот документ и впоследствии выяснится, что лицо всё же не отдавало себе отчета в происходящем, то как минимум документ будет признан недействительным, а как максимум – к нотариусу будут применены различные санкции. Так что я сомневаюсь, что, учитывая публичность этой ситуации, какой-либо нотариус решится нотариально заверить завещание Бари Каримовича. Очевидно, что он пока находится в состоянии выздоровления и до тех пор, пока он не будет окончательно здоров, такие действия будут считаться незаконными».

Таким образом, Жорин подтвердил, что если Алибасов действительно вызывал к себе нотариуса, находясь в «Склифе», и составлял новое завещание, то оно в любом случае будет аннулировано.

Сейчас Сергей Викторович не беспокоит своего клиента и не пытается выяснить, что он творил, находясь на больничной койке, и что пытается делать со своим наследством в будущем.