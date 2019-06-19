После болезненного развода певица Адель похудела на 10 килограммов

Певица долгое время не могла похудеть — диеты ей не помогали.

На днях певица Адель поделилась на личной странице в соцсети Instagram новыми фотографиями и зажигательными видео с концерта своей любимой группы Spice Girls. Многие поклонники заметили, что 31-летняя звезда заметно похудела.

Как оказалось, так на певицу повлияло расставание с мужем Саймоном Конески в марте 2019 года, которое стало неожиданностью для поклонников. После болезненного разрыва с супругом Адель решила взять себя в руки, занялась спортом и села на диету. Результат не заставил себя ждать — за несколько месяцев певице удалось сбросить почти 10 килограммов. А ведь раньше никакие диеты не помогали — Адель никогда не могла похвастаться тонкой талией. Впрочем, поклонники любят ее в любом весе за ее невероятный голос и харизму.

Напомним, Адель рассталась с мужем Саймоном Конески несколько месяцев назад. Пара была вместе семь лет, из них два года в официальном браке. От Конески обладательница «Грэмми» родила сына Анджело.