Громкие звездные разводы, которые удивили миллионы поклонников

На днях стало известно о разводе актеров Екатерины Климовой и Гела Месхи. Портал Teleprogramma.pro вспомнил знаменитые пары, которые пережили расставание.

СМИ сообщают, что союз актрисы Екатерины Климовой с актером Гелой Месхи фактически распался. Якобы артистка уже подала заявление о расторжении брака в суд, а ее благоверный не отчаивается и проводит время со звездой сериала «Улетный экипаж» Катрин Асси.

Портал Teleprogramma.pro вспомнил и другие знаменитые пары, за разводом которых следили миллионы фанатов.

Деми Мур и Эштон Кутчер развелись в 2011 году

Пара актеров была красивой — сексуальная Деми и подтянутый Эштон, хотя все их и считали мезальянсом: ведь Кутчер младше супруги на 15 лет!

Они начали встречаться в 2003 году. Тогда никто не думал, что это серьезно. Близкие друзья Деми полагали, что она хочет забыться в объятиях молодого красавчика, после болезненного развода с актером Брюсом Уиллисом, но вышло совсем не так.

Несмотря на то, что Кутчера называли альфонсом, который пытается пробиться в большое кино за счет знаменитой Мур, он все равно сделал ей предложение. 24 сентября 2005 года Эштон и Деми поженились. Спустя шесть лет совместной жизни их брак начал трещать по швам. Поговаривают, что Мур стала невыносимой: ревновала мужа без повода, а потом он начал ей изменять. Официально актеры развелись в 2011 году.

Джонни Депп и Ванесса Паради расстались в 2012 году

В 1998 году актер Джонни Депп познакомился с французской певицей и актрисой Ванессой Паради. Их семья долгие годы считалась примером (хотя официально они так и не узаконили отношения. — Прим. ред.): никаких скандалов, выяснений отношений. Депп снимался в кино и с каждым днем становился все известнее и богаче, а его верная супруга воспитывала совместных детей — дочь Лили-Роуз Мелоди (родилась в 1999 году. — Прим. ред.) и сына Джона Кристофера Деппа III (родился в 2002 году. — Прим. ред.).

Серьезные проблемы в семье начались в 2011 году, когда Джонни влюбился. На съемках картины «Ромовый дневник» он познакомился с начинающей актрисой Эмбер Херд.

Сначала Ванесса надеялась, что Депп поиграет в любовь и одумается. Но вскоре она поняла, что этого не произойдет. Тогда Паради без скандалов собрала вещи и уехала. В 2012 году представители актера объявили о его расставании с француженкой.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в 2016 году

Телеведущая Ольга Бузова стала встречаться с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2008 году. Именно тогда знаменитая блондинка объявила, что уходит из «Дома-2», потому что нашла свою любовь. Создатели шоу не захотели терять рейтинговую Бузову и предложили ей стать ведущей наравне с Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной.

Роман Ольги и Дмитрия развивался стремительно: они отдыхали на курортах, посещали дорогие рестораны, Бузова хвасталась шикарными подарками от любимого. В 2012 году пара поженилась. Телеведущая не скрывала свою личную жизнь. Она публиковала совместные фотографии, устраивала прямые эфиры, в которых рассказывала о своей счастливой семье.

Но Тарасов оказался нестабильным человеком. В 2016 году он выгнал жену из дома, не объясняя причины. По крайней мере, Ольга рассказывала, что все было именно так. Футболист нашел новую любовь — модель Анастасию Костенко. Кстати, предыдущую жену Оксану он бросил таким же образом ради Бузовой.

Федор и Светлана Бондарчук разошлись в 2016 году

Светлана и Федор познакомились давно — в 1986 году. Она — красивая девушка, а он — простой солдат Советской армии. Между ними пробежала искра, молодые люди влюбились и поженились.

Вместе они прошли долгий путь — стали, успешными, известными, состоятельными. Федор снял десятки интересных фильмов, а Светлана стала главным редактором журнала Hello! и владелицей PR-агентства, но, видимо, даже самым сильным чувствам иногда приходит конец. В 2016 году красивая пара распалась.

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2019 году

Чувства этой красивой пары вспыхнули в 2004 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», где Джоли и Питт играли супружескую пару. Актер развелся с женой, актрисой Дженнифер Энистон, и стал встречаться с партнершей по фильму.

В 2006 году Анджелина родила Брэду дочь Шайло Нувель, однако под венец они не спешили. Спустя семь лет совместной жизни, в 2012 году, пара объявила о помолвке. Шикарная свадьба состоялась 23 августа 2014 года во Франции, но сохранить семью звездные супруги не смогли. Спустя два года после торжества, Джоли и Питт подали документы на развод, а в апреле 2019-го брак был официально расторгнут.