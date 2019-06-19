Галина Стаханова рассказала об отце своей единственной дочери

Звезда фильмов «Елки» Галина Стаханова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова речь зашла об отце ее единственной дочери. Стаханова призналась, что не любит распространяться об этом человеке. Она так и не озвучила имя мужчины, от которого родила Машу.

«Я не скажу, кто отец моего ребенка. Появление дочери в моей жизни реанимировало меня. Мне ведь на тот период было уже 35 лет. Я никогда не любила отца своего ребенка. Мне просто нужно было родить. И отец моего ребенка прекрасно знал, что я использую его. Позже он никогда не просил встретиться с дочкой. У него была своя семья», — заметила популярная актриса.

Стаханова отметила, что в коммуналке, где она жила в те годы, ходили разные слухи о ней. Якобы она «нагуляла» ребёнка. Актриса спокойно относилась к этим разговорам.

В студии программы появилась единственная дочь Галины Стахановой. По словам Марии, в детстве мать окружила ее любовью и заботой. Искать отца у нее не было желания. «Сейчас я понимаю, что это чисто биологически мой отец. Но я с ним никогда не жила. Он не приложил руку к моему воспитанию. Отношусь очень спокойно, что не знаю даже его имени», — заявила дочь Галины Стахановой.