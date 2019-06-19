Звездные истории

Галина Стаханова рассказала об отце своей единственной дочери

Актриса добавила, мужчина был женат на момент их отношений.

Галина Стаханова рассказала об отце своей единственной дочери
Стаханова не любит говорить об отце своей дочери/instagram.com/explore/tags/галинастаханова/top/

Звезда фильмов «Елки» Галина Стаханова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова речь зашла об отце ее единственной дочери. Стаханова призналась, что не любит распространяться об этом человеке. Она так и не озвучила имя мужчины, от которого родила Машу.

Галина Стаханова
Стаханова не любит говорить об отце своей дочери/кадр из программы «Судьба человека»

«Я не скажу, кто отец моего ребенка. Появление дочери в моей жизни реанимировало меня. Мне ведь на тот период было уже 35 лет. Я никогда не любила отца своего ребенка. Мне просто нужно было родить. И отец моего ребенка прекрасно знал, что я использую его. Позже он никогда не просил встретиться с дочкой. У него была своя семья», — заметила популярная актриса.

Стаханова отметила, что в коммуналке, где она жила в те годы, ходили разные слухи о ней. Якобы она «нагуляла» ребёнка. Актриса спокойно относилась к этим разговорам.

В студии программы появилась единственная дочь Галины Стахановой. По словам Марии, в детстве мать окружила ее любовью и заботой. Искать отца у нее не было желания. «Сейчас я понимаю, что это чисто биологически мой отец. Но я с ним никогда не жила. Он не приложил руку к моему воспитанию. Отношусь очень спокойно, что не знаю даже его имени», — заявила дочь Галины Стахановой.

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"Судьба человека"Борис КорчевниковГалина Стаханова

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Галина Стаханова рассказала об отце своей единственной дочери
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