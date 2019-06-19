На кого Месхи променял красавицу Климову

Женатого актера журналисты «застукали» в компании звезды сериала «Улетный экипаж» Катрин Асси, однако, близкие пары не верят в их разрыв.

Несколько дней СМИ трубят о разводе актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Якобы Катя подала заявление о расторжении брака в Хамовнический суд Москвы. Пока звезды не комментируют размолвку, а зря: с каждым днем слухов по-поводу их расставания становится все больше.

Например, журналисты уличили Гелу в неверности. Ему приписывают роман с актрисой Катрин Асси, которая известна зрителям по сериалу «Улетный экипаж». Якобы именно стюардесса по имени Жанна разрушила брак Климовой и Месхи. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко дозвонилась до Катрин и попросила ответить на слухи о ее романе с Гелой:

– Я эту ситуацию комментировать не буду, – коротко ответила девушка и повесила трубку.

«Месхи на съемках за границей»

Дозвониться до главного героя этой истории – Гела Месхи – нам не удалось. Все телефоны актера отключены. Агент Месхи Ольга Логинова рассказала, что он сейчас находится на съемках за пределами России. Где именно – девушка уточнять отказалась, сославшись на конфиденциальное соглашение о неразглашении информации:

– До декабря его не будет в стране. О своей личной жизни Месхи не распространяется. Могу сказать только свое мнение. Я очень сильно сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда, – прокомментировала Логина.

Пока герои скандала прячутся от журналистов, мы решили узнать, кто же это такая – Картин Асси и почему слухи о ее романе с женатым мужчиной могли появиться в прессе.

Родилась в Америке, училась в Москве

Катрин 28 лет. Она родилась на востоке США, в штате Мэриленд. Ее мать Алина эмигрировала в Америку после окончания голландской школы дизайна Ecoule de Couture. Муж Алины — бизнесмен Мохаммед Асси последовал за супругой, поэтому наследница появилась на свет в чужой для обоих родителей стране.

Благодаря тому, что мать Катрин русская, отец — араб, а ее детство прошло в США, она свободно говорит на русском, арабском и английском языках. В начале 2000-х семья Ассти вернулась на родину, и Катрин продолжила обучение в московской школе.

Затем она поступила на актерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии и в 2013 году выпустилась.

Первые шаги в кино

Сниматься в кино и сериалах Катрин начала, когда еще училась в вузе. Ее первой пробой пера стала роль Лены Поляковой в картине «Невидимки». Однако до 2015 года девушка была неизвестной.

Первый глоток славы она получила после роли Мананы Назаровой в «Школе выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса».

Сейчас Катрин переживает пик популярности. После роли стюардессы Жанны Глушко в комедийном сериале «Улетный экипаж» Асси стали узнавать на улице, приглашать на кинофестивали, а количество ее подписчиков в Instagram растет с каждым днем. У девушки даже есть официальные страницы в соцсетях и фан-группы.

Роман с Месхи, чтобы добавить себе популярности?

На просторах Рунета ходит масса слухов о романе Месхи и Асси. Поклонники Екатерины Климовой – законной жены актера – даже считают, что Катрин завязала отношения с женатым мужчиной и супругом известной актрисы, чтобы ей начали интересоваться. Мол, это своеобразный пиар-ход.

Между тем у новоиспеченной пары уже появляются фанаты, которые считают, что Асси больше подходит Месхи, чем Климова.

Во-первых, у обоих восточные корни, во-вторых, по-возрасту они более совместимы (Асси — 28, Месхи — 33, а Климовой — 41 — Прим.ред.).