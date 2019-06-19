Иван Ожогин: «Конечно, я мечтаю о Grammy!»

Иван Ожогин – пожалуй, один из самых востребованных артистов мюзикла на российской сцене.

На его счету блестяще исполненные роли в постановках «Бал вампиров», «Призрак Оперы», «Мастер и Маргарита»… Актера не пугает тот факт, что почти все его персонажи – отрицательные. Иван уверен, работать над такими образами — гораздо интереснее!

— Иван, на вашем счету немало разноплановых ролей в мюзиклах и музыкально-драматических постановках. Какие роли вам ближе всего, с какими интереснее работать? Комедийные, характерные, отрицательные?

— В отрицательных ролях всегда можно найти больше красок, эмоций, личин, страстей и целей. Поэтому они почти всегда выигрышнее с точки зрения раскрытия образа! Примерно то же можно сказать и про характерные роли… А вот убедительно выглядеть в роли положительного героя — сложнее.

— В своих интервью вы часто говорили, что на работу в кино у вас не остается времени. А удается ли следить за новинками? Какой из недавно уведенных фильмов произвел на вас наибольшее впечатление?

— Я не могу похвастаться большим количеством просмотренных фильмов, поэтому хожу в кино по возможности и по рекомендациям (улыбается). Если брать последний период времени, больше всего меня потрясла работа Дмитрия Нагиева в фильме «Непрощенный».

— Аналогичный вопрос и про театр – что особенно впечатлило из премьер текущего театрального сезона?

— Премьер в этом сезоне было не так много, и можно сказать, что почти все они были по-своему яркими и интересными.

— Вы – обладатель «Золотой Маски» — пожалуй, самой престижной театральной награды в нашей стране. А еще вы исполняли роль-мечту большинства артистов всего мира – Призрака Оперы! О каких наградах и ролях мечтаете теперь?

— Как музыкант и певец, я мечтаю получить самую высокую премию в мире музыки – Grammy.

— Выбирая одежду для повседневной жизни, вы отдаете предпочтение комфорту или элегантности?

— Я стараюсь совмещать элегантность с комфортом, но чаще отдаю предпочтение удобству.

— Вы вообще любите экспериментировать со стилем или же отдаете предпочтение проверенным вариантам?

— Время от времени имеют место быть эксперименты, но в большинстве случаев это casual и classic.

— А какую кухню предпочитаете? Может быть, сами готовите?

— Я люблю простую, здоровую кухню. Ближе всего мне Средиземноморье: свежие овощи и зелень, рыба и морепродукты, сыр, фрукты.

— Приезжая в новую страну, стремитесь ли познакомиться с традиционной кухней? Что самое необычное вам удавалось попробовать в путешествиях?

— Знакомство с чем-то новым у меня обычно происходит достаточно осторожно. Ведь экзотика — это всегда риск! (улыбается)

— Есть ли что-то, что вы обязательно привозите из поездок, кроме впечатлений?

— Если получается, то магнитик или какой-то интересный сувенир… Или, может быть, местный специалитет (прим.ред.: специалитет — лакомство или напиток, производимый исключительно в этом самом месте).

— Вы — хозяин сразу двух питомцев: шотландского вислоухого кота и щенка породы сиба-ину. Легко ли животные нашли общий язык? Расскажите об их характерах.

— Пока животным не удалось найти общий язык… Когда появился жизнерадостный, активный, любознательный щенок двух месяцев от роду и попытался вовлечь с свою веселую игру сильно взрослого и спокойного кота-аристократа, он встретил на своем пути море непонимания, тревоги и нежелания менять привычный уклад…

— Какое животное вы могли бы назвать своим тотемным? Чей характер вам ближе по духу?

— Я всегда с огромным уважением относился к лошадям… Неспроста родился в год этого прекрасного животного!

— Не так давно вы впервые попробовали себя в качестве продюсера постановки – музыкально-драматического спектакля «Прозрачные краски». Расскажите об этом опыте и о своем герое, ведь в «Красках» вы также исполняете и одну из главных ролей! Планируется ли показ спектакля в ближайшее время в Москве или Петербурге?

— Это коллективная работа по продюсированию. Часть ее проделала Наталья Мартынова — исполнительница роли Магды, многое сделала моя команда, соинвестором выступила наш бессменный костюмер, фотограф и помощник режиссера Татьяна Миловидова.

— Расскажите о своих профессиональных планах на ближайшее время?

— В работе несколько новых концертных программ, среди них: джазовая, музыка мирового кинематографа, мировые шансонье и т.д. Вот-вот выйдет сингл кавер-версии «Moon Blue» великого Стиви Уандера. Также идет работа над новой оперой на пушкинский сюжет о Моцарте и Сальери.