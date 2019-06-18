Звездные истории

Меган Маркл «подгоняет» няню сына под свои стандарты

Королевский обозреватель Виктория Эрбайтер считает, что герцогиня Сассекская поступает верно.

Меган Маркл «подгоняет» няню сына под свои стандарты
Меган Маркл "натаскивает" няню сына. Фото: Global Look Press

Меган Маркл находится в декрете и у нее есть время, чтобы найти общий язык с няней сына и рассказать ей о всех требованиях к воспитанию сына.

По словам королевского комментатора Виктории Эрбайтер, герцогиня Сассекская правильно делает, что «натаскивает» свою помощницу, так как после декрета у нее не будет времени уделять этому вопросу достаточно внимания.

Меган будет занята подготовкой к путешествию в Африку, поэтому ей придется искать золотую середину между хлопотами с поездкой и заботой о маленьком Арчи.

Эрбайтер полагает, что сейчас у супруги принца Гарри и няни есть прекрасная возможность разработать совместный план действий. Она полагает, что Меган действует верно, «подгоняя» ее под свои стандарты, чтобы позже она скрупулезно выполняла ее указания.

По словам эксперта, няня для Маркл станет большим подспорьем. «У королевского персонала ненормированный рабочий день, но у самих августейших особ он такой же. У них могут быть мероприятия утром, по выходным или поздним вечером», – отмечает она.

«Они на самом деле не знают, где могут оказаться на следующий день и няня — это круглосуточное подспорье», – цитирует Эрбайтер Express.co.

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Меган Маркл «подгоняет» няню сына под свои стандарты
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