Анфиса Чехова рассказала, как похудеть на 30 кг и удержать вес

Телеведущая считает, что секрет стройной фигуры кроется не только в спорте и правильном питании. Своим опытом она поделилась с читателями портала Teleprogramma.pro.

Телеведущая Анфиса Чехова всегда была обладательницей пышных форм, но в последнее время поклонники не узнают звезду! Анфиса похудела и заметно похорошела. О том, как ей удалось добиться потрясающего результат – сбросить 30(!) килограммов – Чехова рассказала корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко.

«Похудение – это не только не жрать и заниматься спортом»

Телеведущая рассказывает, что разработала целую систему, которая реально помогает людям сбросить лишний вес. Это достаточно сложный процесс, о котором Чехова рассказывает своим поклонницам на вебинарах. Анфиса поделилась ценными сведениями с читательницами портала Teleprogramma.pro.

— Похудение – это не только не жрать и заниматься спортом. Похудение – это стул, у которого четыре ноги. На двух он стоять не будет. Две ноги, про которые все забывают, – это здоровье и психология.

Если начать не есть и заниматься спортом, не задумываясь над вопросом, что не так в твоем организме, то результата не будет. Почему организм быстро набирает вес? Почему удерживает воду? Возможно, проблемы с гормонами, какой-то орган неправильно работает, пищеварение не в порядке или проблема в стрессе.

Можно на это забить, морить себя голодом и заниматься спортом. Да, человек похудеет, потому что его не кормят, но он не удержит этот вес и навредит своему организму! Чем больше люди увлекаются диетами, тем меньше организм худеет от простых вещей. Ему нужны будут все более изощренные способы для похудания. В итоге можно прийти к тому, что человек ничего не ест, но медленно худеет. Я это проходила и могу сказать, что это путь в никуда.

Любое похудение должно проходить под наблюдением врача. Нужно исследовать свой организм, удостовериться, что ты здоров. В некоторых ситуациях причина плохого обмена веществ напрямую зависит от заболеваний.

Психология тоже важная составляющая, потому что психотип человека напрямую связан с типом тела. Есть телесно-ориентированная психология, когда врач, глядя на тело, может рассказать биографию пациента: какие у него были взаимоотношения с родителями, с возлюбленными, как он к себе относится, какие у него комплексы. То есть нашу фигуру формирует не только генный набор, который нам достался от родителей, но и психологические программы, которые развивались в течение нашей жизни, – прокомментировала Анфиса Чехова.

«Я вообще не заморачиваюсь, похудела я или поправилась»

По мнению Анфисы, если человек решит проблемы со здоровьем и разберется с комплексами, то процесс похудения будет проходить безболезненно. Просто человек, который решил сбросить вес, перестанет зацикливаться на этом вопросе и жить ему станет гораздо легче.

— В 25 лет я пошла к психологу и начала работать над собой. Много лет я этим занималась и последние годы – очень усиленно. Работала не над своим телом, а над своей психологией.

Ближе к 40 годам мне захотелось оставшуюся часть моей жизни быть бодрой, здоровой и путешествовать, а не быть сгорбленной старушкой с больными суставами. Все таки после 40 лет организм начинает сдавать… Я всегда следила за своим здоровьем, но именно в этом возрасте стала активно изучать себя: свой организм, свое здоровье, начала интересоваться многими вещами, до которых мне не было дела раньше.

Мое похудение – это не результат желания похудеть, а результат желания быть здоровой, жить долго и быть счастливой! Я хочу быть гармоничной, физически и психологически здоровой. Все, что я стала менять в своей жизни, было направлено на эту историю, а не на то, чтобы похудеть. Теперь мой секрет прост: я вообще не заморачиваюсь, похудела я или поправилась, – призналась Анфиса порталу Teleprogramma.pro.

«Не одобряю помешанность людей на похудении»

Похудеть, стать стройной, приблизиться к стандартам… Анфиса Чехова, фигуре которой и до похудения завидовали поклонницы, прошла этот путь. Теперь она считает, что смысла в этих «хотелках» не было никакого.

— Я совершенно не одобряю помешанность людей на похудении. В этой гонке я принимала участие, но вышла из нее. Сейчас результат моего похудения не имеет никакого отношения к тому, что обычно делают люди!

Я не слежу за своим весом, не делаю ничего для того, чтобы похудеть. Я просто живу и решаю совершенно другие задачи. Все слишком помешаны на похудении. Я считаю, что в жизни есть более интересные вещи, а думать про вес – это мелко. Страшно прожить жизнь в бесконечной борьбе со своим телом. Я вышла из этой игры! Я весила на 30 кг больше, но уже два года я живу в новом весе, – призналась телеведущая.