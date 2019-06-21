Как Валерий Золотухин в детстве оказался в инвалидной коляске

Валерий Золотухин: как деревенский парень покорил всю страну

21 июня мы вспоминаем неповторимого актера, сумевшего всколыхнуть наши души, оставшегося в памяти навсегда. 21 июня – день рождения Валерия Золотухина.

Его не стало 6 лет назад, и в это до сих пор трудно поверить, ведь Золотухин – это легенда. Такая же, как Владимир Высоцкий, Леонид Филатов, Иван Бортник. Они уходят – и они остаются. Потому что забыть их невозможно.

Крестьянское детство

Родина Валерия Золотухина – Алтайский край. Невероятно красивые места. Он рос в простой крестьянской семье, бегал, как и другие ребята, по улице, помогал родителям… А в 7 лет с ним случилось несчастье: мальчик упал со второго этажа и повредил колено. Деревенский врач неправильно лечил травму, и в результате Валера надолго слег – у него развился костный туберкулез.

Три года мальчик не вставал с постели. Даже в первом классе ему пришлось учиться лежа – как и другим пациентам костнотуберкулезного санатория.

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Заново научиться ходить оказалось очень трудно. Медленно, начиная с двухминутной тренировки в день, упорный Валера осваивал костыли. И ходил на них в школу. Только в 8 классе он смог начать снова наступать на больную ногу. За год нога немного окрепла, и упрямый Золотухин принялся разучивать танец – очень уж хотелось сплясать на выпускном «яблочко». Сплясал! Односельчане аплодировали способному и целеустремленному парню.

Из деревенского парня – в звезду московского театра

Поезд из Барнаула в Москву шел четверо суток. Но это не остановило выпускника сельской школы: Валера мечтал стать артистом. И решительно отнес документы не куда-нибудь, а в ГИТИС, на отделение музыкальной комедии, где готовили артистов оперертты! А почему бы и нет? Ведь он еще до той злополучной травмы удивлял и радовал земляков своими выступлениями на крыльце – ему даже «гонорары» приносили, то яичко, то яблоко, то стакан молока…

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И простого деревенского парнишку сразу приняли в институт. Чем-то зацепил он приемную комиссию. То ли чистыми глазами и искренней улыбкой, то ли красивым голосом, а может быть – внутренней силой и правдивостью, которую не подделать.

После окончания ГИТИСа Золотухина приняли в Театр на Таганке. И он органично влился в труппу, зрители с удовольствием ходили «на Золотухина» — он одинаково хорош был в роли Мефистофеля в «Фаусте», Грушницкого в «Герое нашего времени», в «Вишневом саде», «Докторе Живаго» и множестве других известных спектаклей легендарного театра.

Как к Золотухину в театр приходили земляки

Добродушного открытого Валеру не забывали в родном селе. Когда он начал сниматься в кино, сельчане внимательно смотрели все фильмы с его участием, а потом все вместе писали отзывы на киностудии.

Писали и письма самому Золотухину. Деревенские тетушки сокрушались, что он такой худой на экране, звали приехать, обещали «подкормить». Хвалили его работы, а особенно землякам нравилось, как Валерий поет.

Однажды вахтеру Театра на Таганке пришлось сдерживать натиск 15 школьников и их учительницы – они приехали из родного села Золотухина в Москву на экскурсию и рвались повидаться со знаменитым земляком. Валерий Сергеевич с трудом, но раздобыл для всей группы контрамарки на спектакль, а потом, когда остальные зрители разошлись, еще долго выступал перед ребятами в фойе – пел, рассказывал смешные случаи на съемках… Дети радостно хохотали.

«Бумбараш» и другие шедевры

Режиссеры начали приглашать Золотухина в кино почти сразу после окончания института. А первой «звездной» киноролью для него стала работа в фильме «Бумбараш». Поначалу в главной роли хотели снять другого артиста – Михаила Кононова. Но Золотухин так мечтал в нем сыграть, что набрался наглости и заявил: Кононов хороший артист, и фильм с ним получится хорошим. Но если снимут его, Золотухина, — получат картину, которая переживет века.

И он оказался прав – «Бумбараш», едва выйдя на экраны в 1971 году, сделался любимым фильмом всей страны. Прошло чуть ли не полвека – а его и сейчас с удовольствием смотрят зрители разных поколений.

Вообще 70-е стали звездным часом Золотухина. Он много играл в самом знаменитом театре страны, снимался в таких картинах, как «Хозяин тайги», «Бумбараш», «Пропажа свидетеля», «О тех, кого помню и люблю», затем последовали фильмы «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил», «Любовь Яровая», «Маленькие трагедии»… Во многих этих фильмах Золотухин играл вместе со своим другом Владимиром Высоцким.

Храм в родном селе и сын-священник

Валерий Золотухин всегда с готовностью помогал и землякам, и совершенно посторонним людям. Постоянно то выбивал квартиры для кого-то, то привозил в сельскую школу лыжи и электрогитары, то находил врачей и доставал лекарства…

Но главным делом его жизни стал храм Покрова Богородицы, который он возвел в родном селе. Земляки хорошо помнили историю о том, как после революции расстреляли местного священника, а сельскую церковь разрушили, и как в этом принимал участие отец Валерия… Может быть, чувство вины за действия отца долгие годы не давало актеру покоя, и он решил таким образом загладить и вину отца.

Стройку начали в 90-х, когда в стране царила разруха. Гонорара за изданную книгу Валерию Сергеевичу не хватило даже на фундамент. И тогда он встал перед строителями на колени прямо в грязь: «Помогите, ребята, выручите!». Мужики онемели – сам Бумбараш! И взялись за работу.

Стройка продвигалась медленно – понадобилось 12 лет, чтобы в селе встал во весь рост красавец храм. В этом храме и отпевали Золотухина, когда его не стало…

Старший сын Золотухина – Денис – стал священником. Это решение молодой человек принял, когда учился на 3 курсе режиссерского факультета ВГИКа. Он пришел к отцу и попросил у него благословения на священнический труд. Валерий Сергеевич благословил… И после окончания семинарии Денис стал отцом Дионисием.

Когда-то давно, услышав, как юный Валера поет фронтовые песни, старик-односельчанин прослезился и сказал: «Быть тебе артистом. Только ты себя не жалей, и тогда все получится». Он и не жалел себя. Жалел других. И пропускал через сердце судьбу каждого своего героя.

Похоронили Валерия Золотухина в родном селе, рядом с построенным им храмом. Последний фильм, в котором он снялся, — «Вий», — вышел уже после его смерти.