Ювелир и два актера: любимые мужчины Екатерины Климовой

После расставания с третьим мужем актриса снова свободна.

Актриса Екатерина Климова относится к разряду женщин, у которых нет отбоя от кавалеров. Она была замужем трижды, и, кажется, не собирается останавливаться. Недавно стало известно, что Климова намерена развестись с актером Гелой Месхи (это третий супруг звезды — Прим. Ред.). Знаменитости не комментируют слухи о расставании, однако поклонники уверены, что в паре не все гладко. Портал Teleprogramma.pro вспомнил всех мужей роковой красотки.

Ювелир Илья Хорошилов

История Хорошилова и Климовой была похожа на сказку про принцессу, которая в 15 лет встретила любовь всей своей жизни. Да-да, они влюбились, когда Катя еще училась в школе. После выпускного Илья сделал предложение своей избраннице.

Дальше все было, как положено: свадьба, рождение ребенка. Климова впервые стала мамой в 24 года — родила дочь Елизавету. Возможно, этот был бы сказкой до сих пор, если бы не слава, которая обрушилась на Екатерину после запоминающихся ролей в фильме «Яды, или Всемирная история отравлений», и сериалах «Дальнобойщики», «Не покидай меня, любовь!» и других.

В 2003 году Климова была утверждена на роль княжны Натали Репниной в теленовелле «Бедная Настя». Она все еще была женой Хорошилова, но по факту супруги жили раздельно, а вскоре в ее жизни появился новый мужчина.

Актер Игорь Петренко

Игорь и Екатерина познакомились еще в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, где оба изучали актерское мастерство. Правда, Петренко учился на курс младше. Тогда они не обратили внимания друг на друга. Чувства вспыхнули на съемках сериала «Лучший город Земли».

Конфетно-букетный период был недолгим: Климова и Петренко стали жить вместе, несмотря на то, что на бумаге Екатерина была замужем за Хорошиловым. Да и Игорь был женат на актрисе Ирине Леоновой.

Илья до последнего пытался вернуть жену в семью. Он действовал по методу «кнута и пряника»: сначала присылал шикарные букеты цветов, а когда не получал желаемую реакцию (то есть Климова не прибегала домой с чемоданом — авт.), то угрожал, что расправится с любовником супруги.

Однако методы ювелира не сработали, и в 2004 году они развелись. К этому моменту официально расторг брак и Петренко. В последний день 2004 года — 31 декабря — Игорь и Катя поженились. Свадьба прошла впопыхах: молодожены опоздали на регистрацию, забыли кольца и из загса уехали праздновать… новый год!

Семья Климовой и Петренко 10 лет считалась образцово-показательной. Они появлялись в различных ток-шоу, давали интервью, в которых рассказывали, как построить прочные отношения, но это не помогло спасти брак.

В 2013 году Катя улетела в Нью-Йорк сниматься в фильме «Любовь в большом городе-3». Во время съемок звезда закрутила роман с бывшим солистом группы «Челси» Романом Архиповым. И, может быть, об этом никто и не узнал, но парочку сфотографировали папарацци, когда они целовались.

Разумеется, снимки увидел и Петренко, который в это время был в Москве с тремя детьми — дочерью Кати от первого брака и двумя совместными сыновьями Матвеем и Корнеем. Когда Климова вернулась домой, ее ждал грандиозный скандал. Актриса пыталась отпираться: мол, не я на фото! Но это не помогло, и Игорь подал на развод.

Кстати, он оказался не мстительным мужчиной: оставил жене с детьми московскую квартиру, которая была нажита в браке. В 2014 году развод был официально оформлен, однако фактически супруги не жили вместе с 2013 года. Кажется, что вскоре Петренко пожалел о разводе. В интервью он буквально боготворил бывшую жену и говорил, что подобной женщины уже не встретит. Но было поздно: Катя не долго тосковала одна.

Актер Гела Месхи

В 2015 году в СМИ стала появляться информация, что Катя беременна четвертым ребенком. Климова не обращала внимание на слухи и никак их не комментировала. Она продолжала сниматься в фильмах и сериалах, а растущий живот умело прятала с помощью правильно подобранной одежды.

Лишь в летом 2015 года стало известно, что Екатерина снова замужем. Причем узнали об этом поклонники актрисы постфактум: Климова призналась, что тайно заключила брак с партнером по сериалу «Волчье солнце», актером Гелой Месхи. Через четыре месяца после свадьбы на свет появилась дочь артистов Белла.

В конце мая 2019 года в прессе все чаще стали всплывать слухи о том, что и третий брак звезды трещит по швам. Недавно журналисты со ссылкой на источник в Хамовническом суде Москвы сообщили, что Климова и Месхи подали заявление на развод. Сообщается, что супруги жили в квартире Екатерины, у них нет совместно нажитого имущества, поэтому развод пройдет быстро.

После расставания с третьим мужем Климова останется с четырьмя детьми — 17-летней Изабеллой (отец Илья Хоршилов), 12-летним Матвеем, 10-летним Корнеем (отец Игорь Петренко) и 3-летней Беллой (отец Гела Месхи). Екатерине всего 41 год. Нет сомнений, что эта роковая красавица еще не раз попытается устроить личную жизнь.