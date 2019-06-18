Подруга Алибасова: «Бари отвезут в клинику, где лечится президент Казахстана»

Марият Мухина рассказала Teleprogramma.pro подробности неожиданной выписки продюсера из НИИ им. Склифосовского.

Продюсер Бари Алибасов, который две недели провел в токсикореанимации НИИ им. Склифосовского после отравления средством для прочистки труб, минувшей ночью наконец-то смог отдохнуть и расслабиться — он выписался из НИИ и перешел на домашнее лечение. Как в понедельник рассказал нам его сын Бари Алибасов-младший, он сам отвез отца и Лидию Федосееву-Шукшину в Подмосковье и там они будут находиться до отлета в Казахстан.

Тем временем в «Склифе» врачи провели консилиум, где обсудили состояние здоровья Бари Каримовича и его дальнейшее лечение. Подруга Алибасова, диетолог Марият Мухина, тоже присутствовала там, а после того, как встреча закончилась, рассказала нам подробности.

По словам Марият, Алибасов сам не захотел больше лечиться и написал расписку о том, что покидает медучреждение под свою ответственность. В целом его состояние позволяло это сделать.

Риск стать инвалидом сохраняется

Сейчас у Алибасова осталась всего одна язва на пищеводе и она, конечно, может стать проблемой, но у семьи есть предписания по лечению и питанию – полностью протертая пища на пару, огромный список всего, что есть не разрешается. Кроме того, ему дали с собой наборы диетической еды, которой хватит на четыре дня.

— Это же Бари Алибасов! Он не может на одном месте находиться долго, он совершенно не хотел лежать там и болеть. Врачи сделали всё возможное и хотели лечить его дальше, но это не тюрьма и никто его насильно держать там не может. Бари – очень активный человек, ему уже нужна была какая-то деятельность, и он скучал по Лидии Николаевне.

При этом нельзя сказать, что он уже здоров. Четвертая степень ожогов, именно химических ожогов, опасна тем, что снаружи все заживает, а рубцевание нижних слоев может идти достаточно долго – до двух лет. И существует риск образования сужения пищевода, чего, собственно, так боятся врачи. Когда это происходит, человек действительно становится инвалидом, он не может сам глотать и ему приходится постоянно проводить процедуры, направленные на расширение пищевода.

Руководитель группы «На-На» понимал, что лечение не закончено, но очень устал от больничной койки — физически и эмоционально.

— Бари сам сейчас не всегда адекватно воспринимает происходящее. Было такое, что он думал, будто его взяли в плен, похитили. Кроме того, в момент самых первых суток, когда человек лежит без сознания, его привязывают, иначе он неосознанно может выдрать из артерии канюлю и просто умрет от кровотечения в шее. Это обычная практика в таких ситуациях, но она наложила отпечаток, Бари просто хотел побыстрее сбежать из больничной обстановки, — рассказала Марият.

Она добавила, что врачи НИИ тоже любят Бари и с пониманием относятся к этому моменту. Конечно, они хотели бы закончить лечение, чтобы он оставался там хотя бы еще неделю, но что поделать с таким своенравным пациентом. Сейчас ему будут продолжать делать уколы и помогать организовывать какое-то лечение на дому.

Престижная реабилитационная клиника в горах

Еще в понедельник Бари Каримович мог отправиться на реабилитацию в Казахстан. Его ждал частный самолет, но сам продюсер, оказавшись «на воле», сказал, что не желает никуда лететь и просто хочет побыть со своей женой Лидией Николаевной. Теперь перелет состоится в пятницу.

— В Казахстане это будет уже не больница, а реабилитационная клиника, где лечится президент страны и другие известные люди. Она находится высоко в горах, и родственники, конечно же, не собираются никому давать адреса, так как не хотят, чтобы журналисты, телекамеры тревожили их и лишний раз волновали Бари. Лидия Николаевна категорически против всего этого, она вообще просит, чтобы мы не общались с прессой, — рассказала нам Марият.

Она уточнила, что в выписке из НИИ написано, что Бари отпускают не домой, а именно под наблюдение врачей. Поэтому он и едет в эту загородную клинику, а не в отель.

Врачи Склифа сами удивлялись столь быстрому лечению

Обычно с такими повреждениями, какие были у Алибасова, люди лежат в больнице около месяца. Но сильный организм этого 72-летнего мужчины старательно боролся, и в этом ему помогали самые современные методы, которые используют столичные специалисты.

— На его лечение были направлены колоссальные усилия, потому и процесс заживления шел так быстро, что сами врачи удивлялись. Они вливали ему коллаген, который проникал внутрь, обволакивал слизистую и восстанавливал ее очень быстро.

Чуча останется в Москве

Мы не могли не спросить Марият про Чучу – любимого кота Бари Каримовича. Отправится ли этот милый котик-сфинкс в Казахстан вместе со своим хозяином?

По словам подруги Алибасова, взять Чучу с собой пока не представляется возможным, ведь он полностью домашний и столь резкая смена обстановки может негативно отразиться на его здоровье.

— Кота наш пациент очень любит, тот после возвращения его уже успел исцарапать. Но теперь Бари придется опять оставить его на попечение своих помощников, как это уже бывало не раз, когда ему приходилось улетать из Москвы по делам, — сообщила Мухина.

Напомним, пока Алибасов лежал в больнице, Чуча успел сбежать из его квартиры. За кота была объявлена награда в размере 800 тысяч рублей, и кто-то ее получил, правда, найденный кот в итоге оказался не Чучей, а просто очень похожим на него сфинксом.

Позже стало известно, что настоящий Чуча вернулся в семью, а человек, получивший деньги за второго котика, вернул большую часть суммы.