Тайный роман со шведкой и другие любовные истории Александра Баширова

Александра Баширова знает и любит огромное количество зрителей. Его роли всегда яркие и запоминающиеся. Смешной и комичный, пошлый и режущий неуютную правду-матку, он все равно пользуется бешеным успехом у женщин. Кто же сейчас охраняет его сон?

Слухов о личной жизни любимца женщин Александре Баширове всегда ходило немало. Особенной тайной покрыт один из первых серьезных романов знаменитого актера.

Первая жена — шведка Мария Ценскен

Сейчас доподлинно неизвестно, был ли официально оформлены отношения между Александром Башировым и шведкой Марией Ценскен. Но те, кто знал Баширова в молодости, рассказывали о том, что отношения этой интернациональной пары были очень близкими. Познакомились молодые люди во ВГИКе. Казахский режиссер Рашид Нугманов, с которым Александр учился, вспоминал, что эта любовь не продлилась долго. Сашка умудрился обидеть возлюбленную, попытавшись вылечить ей больную спину известным способом: потоптавшись по ней. Девушка же ждала массажа…

Нугманов говорит об этом союзе как о браке, но сам Баширов не упоминает эти отношения как официальные. В любом случае, пара распалась и от того времени осталась только одна знаменитая актерская байка.

Во ВГИКе будущие режиссеры сдавали зачет по постановке этюдов. Мария Ценскен раздала всем коротенькие роли, а зале восседали мэтры от режиссуры: Игорь Таланкин, у оторого в мастерской Баширов как раз и учился и родители Федора Бондарчука – Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева.

На сцене ставили отрывок из «Фауста». Все шло своим чередом, будущий режиссер Бахтияр Худойназаров в роли Фауста сосредоточенно ел брынзу с хлебом и луком. На сцену вышел Баширов в образе Мефистофеля. Из одежды на нем был только халат.

Мария не предупредила Бахтияра о своей задумке: на словах «Честь представиться имею» Баширов легким движением сбросил с себя халат, оставшись в чем мать родила. Мало того, преподаватели, да и все вокруг увидели, насколько волнительной по-мужски оказалась для актера ситуация. Бесстыжего Сашку выпихали за кулисы, а народные артисты долго еще не могли успокоиться.

Вторая жена – американка Сара Венди Ньютон

Тогда же, еще не окончив обучения, Баширов женился на американке Саре Венди Ньютон. Сара забеременела, и Баширову пришлось ехать с женой в Америку. Сам Александр рассказывал, что у жены была богатая семья, и после переезда в дом жены ему пришлось привыкать к атрибутам жизни богача. Он по привычке попытался застилать постель, и его пожурили за это, объясняя, что это работа прислуги.

Из-за разницы менталитетов, из-за непохожести стран Александр заскучал по родине и вернулся из-за океана. Жена с ним не поехала, брак был расторгнут. Сын давно вырос, живет в Америке и занимается экологией где-то в районе Великих озер.

Третья жена — россиянка Инна Волкова

Уже более двадцати лет главной женщиной Александра Баширова является солистка и автор песен известной группы «Колибри» Инна Волкова.

В девяностые группа гремела на всю страну. «Гамбургская лирическая», перепетая «Орландина» Хвостенко и Волохонского, «Желтый лист осенний», «Женские штучки» — эти песни знали и любили все, кто имел хоть какое-то отношение к русской альтернативной музыке. Такие непохожие на всех личности как Баширов и Волкова просто не могли пройти мимо друг друга.

В 1993 году у пары родилась дочь. У таких неординарных родителей не могло быть ребенка с банальным именем. Девочку назвали двойным: Александра-Мария. Сейчас «Саняманя» уже выросла в творческую личность и, как и отец, ушла в режиссуру, поступив во ВГИК в мастерскую Сергея Соловьева – того самого, что когда-то дал старт Александру Баширову как актеру, взяв его на роль в фильме «Чужая белая и рябой».