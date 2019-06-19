«Буду донашивать своё лицо»: почему Наталья Селезнёва отказалась от пластики

19 июня, в самый разгар лета, отмечает свой день рождения одна из самых солнечных и позитивных актрис, - Наталья Селезнева. Она прославилась своими ролями в фильмах Леонида Гайдая, а также в телесериале «Кабачок «13 стульев».

Высокая, красивая, с задорно вздернутым носиком и веселыми глазами, «хорошая девочка» Наталья Селезнева и сегодня выглядит намного моложе своих лет. Видимо, за счет своего легкого характера и доброго отношения ко всем.

Наташа и ее мама – неразрывное целое

Как вспоминает актриса, самая яркая картинка из ее раннего детства – маленькая Наташа молится неведомому Богу, чтобы он не забирал у нее маму. Мама больна тифом, и бабушка сказала: если будешь хорошо просить, Бог ее не заберет. А Наташа совершенно не представляла себе жизнь без мамы. Мама была самым главным, самой жизнью…

Тогда все закончилось хорошо, но этот страх – потерять близкого человека – остался с Натальей на всю жизнь. И еще – невероятно сильная тяга к маме, желание постоянно быть рядом. Когда мама привела ее в первый класс, она с трудом, по одному пальчику, смогла разжать дочкину руку, обхватившую мамину ладонь, и ушла.

Все 10 школьных лет, по признанию актрисы, она мечтала хоть как-нибудь избавиться от школы. Была готова делать что угодно – стирать, убирать, готовить, ходить в гости к маминым подругам… И судьба сжалилась над девочкой, устроив ей длинные каникулы: Наташу-первоклассницу пригласили сниматься в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер».

Не хотела жить в 14 лет

Так, в жизнь Селезневой вошел Ленинград – величественный, сверкающий, с позолоченными куполами. Именно там проходили съемки. Наташа с мамой жили в «Астории», в свободное время ходили в музеи, — в Эрмитаже маленькая Наташа чувствовала себя Алисой в стране чудес. А главное – на время получилось убежать от мучительных школьных будней.

Наташа становилась старше, и, войдя в подростковый возраст, внезапно стала очень быстро расти. В 14 лет ее рост был уже 175 сантиметров! Она сильно выделялась среди щуплых невысоких сверстников – послевоенное поколение, вечно недоедавшее, не отличалось высоким ростом.

Девочка ужасно комплексовала, от каждой насмешки сутулилась и опускала голову, стараясь казаться ниже ростом. А однажды в отчаянии сказала маме: «Вырасту еще хоть на сантиметр – умру!»

Мудрая мама, поразмыслив, записала дочку в секцию баскетбола. Этот вид спорта не слишком увлек девочку, но сделал главное – помог поверить в себя, ведь там высокий рост мгновенно превратился из недостатка в достоинство.

Театр Сатиры и любовь на всю жизнь

А в старших классах Наташа влюбилась в театр. Вместе с мамой ходила на все спектакли, куда можно было достать билеты. После окончания Щукинского училища, уже успев сняться в комедии Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», девушка решила попроситься в Театр Сатиры, ведь ее уже знала вся страна как комедийную актрису.

И главный режиссер театра Валентин Плучек сразу ее принял. Селезневой довелось выходить на сцену вместе с такими легендами, как Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Александр Ширвиндт…

Именно там, в Театре Сатиры, Наталья Селезнева познакомилась с Владимиром Андреевым – режиссером и актером. Он был намного старше ее, возможно, именно это и привлекло девушку – она почувствовала в этом человеке житейский опыт и мудрость, которыми пока не обладала сама.

Они поженились и больше уже никогда не расставались. В браке родился сын Егор. Наталья всегда, во всех интервью не устает повторять, что она обожает своего мужа и что ей очень повезло с ним.

«Кабачок «13 стульев»

Одновременно с работой в театре юная Наташа снималась в суперпопулярной юмористической передаче советских лет – «Кабачок «13 стульев», вместе со своими коллегами по Театру Сатиры. Телешоу быстро приобрело бешеную популярность, а с ним – и актеры.

«Кабачок…» выходил чуть ли не 15 лет подряд. Конечно, это означало сумасшедший ритм жизни – надо было успевать и на съемки, и в театр. Но этот период выработал у Натальи невероятную работоспособность и дисциплинированность. Домой после репетиций и съемок Наташа возвращалась не раньше 11 вечера. А дома ждал крошечный сын – Егору исполнилось всего 4 месяца, когда актриса вышла на работу, и растить мальчика помогала Наташина мама, полностью посвятив свою жизнь дочери и внуку.

Никаких пластических операций! «Буду донашивать свое лицо»

Сегодня Наталья Селезнева осталась такой же открытой, жизнерадостной и красивой «хорошей девочкой», какой была в 20 лет. На всех снимках она улыбается, актриса буквально излучает радость и любовь к жизни. Хотя, конечно, проблем и сложностей в ее жизни хватало – как и у всех…

До сих пор Наталья не может смириться с уходом мамы – несмотря на то, что та прожила долгую жизнь и умерла в почтенном возрасте. Пришлось актрисе пройти и через тяжелые болезни.

Но она не опускает руки и не впадает в уныние. Актриса уже нечасто появляется на сцене родного Театра Сатиры – почти все свое время она проводит с семьей, с удовольствием общаясь с мужем, сыном и внуками. На даче Наталья Игоревна разводит цветы. А благодаря тому, что актриса всегда вела здоровый образ жизни, никогда не пробовала алкоголь и не курила, а в последние годы не ест мяса, она сумела сохранить почти девичью фигуру.

Актриса никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Она убеждена, что нет ничего страшнее «стареющей Барби» и говорит, что собирается «донашивать свое лицо».

Мы поздравляем Наталью Игоревну с днем рождения и желаем, чтобы ее невероятная доброжелательность, позитив и обаяние еще много лет радовали ее близких и нас – верных и преданных поклонников!